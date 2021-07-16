Free cheap travel: Куда пойти, что поесть и где выпить кофе в Ржищеве

Иван-город, Вжищев, Ржищево — все это названия одной местности, которую сейчас мы знаем как Ржищев. Территория города, который находится в Обуховском районе Киевской области, была заселена с древних времен.

Археологи находили остатки поселений эпохи Триполья — VI–III тысячелетие до н. э. Ржищев располагается в устье реки Леглич на правом берегу Каневского водохранилища в часе езды к югу от Киева. Проще всего туда добраться на машине или на маршрутном автобусе. Посетить эти места стоит хотя бы ради пейзажей, которые открываются вокруг города. Но есть там и другие интересные достопримечательности.

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Куда пойти?



Иван-гора. Именно эта гора дала первое название городу, который упоминается в летописи 1151 года. Здесь есть необорудованная смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на урочище. На вершине горы высотой 174 метра в XIX веке открыто древнерусское городище XI-XIII веков, найдены остатки деревянных укреплений. В XVI веке на Иван-горе была сооружена польская крепость, которую в 1663 году использовали войска короля Яна Казимира в качестве плацдарма для вторжения на Левобережье.

Спасо-Преображенский монастырь. Монастырь в начале ХХ века привлекал многочисленных паломников. Точных сведений об основании монастыря нет, но по легенде его основателями были преподобные Антоний и Феодосий, которые периодически удалялись сюда из Киево-Печерской лавры. Императрица Екатерина II посетила монастырь во время своего путешествия по Днепру и пожертвовала 50 червонцев. На эти средства игумен обители Гервасий в 1787 году начал строительство церкви во имя святой великомученицы Варвары и Екатерины. Чуть больше года назад церковь была освящена.

Троицкая церковь. Построена при поддержке графини Дзялинской в 1853-1860 гг. на месте старого деревянного храма, известного с XVII в. На северной стене храма и сегодня можно увидеть роспись XIX столетия.

Усадьба Долгоруких-Фадеевых. Как таковой усадьбы уже нет, но сохранились остатки парка "Липки" со старой липовой аллеей и потрясающие виды на Днепр.

Урочище Каменица. Урочище находится в северо-западной части Ржищева. Там сохранились остатки казацкой сторожевой крепости: валы, ров и подземный ход. Говорят, что в колодце Выдумка до сих пор сохранилась полковая казна, которую оставшиеся в живых защитники крепости спрятали там во время длительной осады.

Трипольский сквер. Парк трипольской скульптуры, который больше похож на сквер, считается визитной карточкой города Ржищева. Центральным элементом парка является большая скульптура в форме ритуальной трипольской биноклевидной посуды. Также в парке есть и другие трипольские скульптуры.

Спасо-Преображенская церковь. Еще ее называют Затопленной церковью или Спасом на воде. В 1972 году село Гусинцы, где находилась эта церковь, было затоплено. Все дома оказались под водой, и только церковь чудом уцелела. Это одна из самых интересных достопримечательностей Киевской области построена в 1812 году местным помещиком Гусинским в стиле украинского барокко. Попасть в церковь можно только на моторной лодке.

Лысая гора. Гора находится недалеко от Затопленной церкви. Она расположена на одном меридиане с египетскими пирамидами и является самой высокой точкой древнего поселения Гусинцы. Здесь часто проводились языческие ритуалы, и сегодня можно почувствовать сильный энергетический поток, который ощущается на вершине горы.

Археологический музей. В музее представлена экспозиция материалов, найденных во время раскопок на территории Ржищева. Отдельные экспозиции посвящены Голодомору 1932-33 гг. и событиям Второй мировой войны.

Что поесть?



Выбор заведений в Ржищеве небольшой — городок сам по себе маленький. Зато каждое кафе и ресторан дорожат своими посетителями и стараются готовить вкусно. Если захотите съесть стейк, колбаски или пюре (с настоящим вкусом картошки), посетите Krava`s beach bar. А за вкусной рыбой лучше отправиться в ресторан "Якоб".

Где выпить кофе?



Жители города и туристы рекомендуют обычно два кафе с неплохим кофе и десертами. Это Bitter Radish и Lighthouse Cafe.