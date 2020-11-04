Заявить о себе: 5 способов выглядеть уверенно перед аудиторией

Независимо от того, презентуете ли вы новый проект, проходите ли собеседование или выступаете на конференции, вас оценивают по вашей уверенности и компетентности. То, как вы говорите и как выглядите имеет не меньшее значение, чем то, что вы говорите.

Исследование руководителей компаний, проводящих выездные презентации, показало, что даже опытные финансовые консультанты оценивают "компетентность и надежность" лидера всего за 30 секунд. Интересно, что компании, руководители которых получили самую высокую оценку в исследовании, получили и более высокую оценку IPO.

Рассказываем о пяти способов того, как выглядеть и говорить так, как это делают лидеры, за которыми хотят идти:

Одевайтесь на 25% лучше, чем кто-либо другой в комнате

Факты показывают, что мы оцениваем людей, как только они входят в комнату. И первое, что мы часто делаем — нравится нам это или нет — замечаем одежду человека. Ваша одежда должна соответствовать ситуации, но при этом быть более изысканной.

Джеймс Ситрин, ведущий рекрутер, занимающийся поиском генеральных директоров, однажды посоветовал кандидатам на работу одеваться на 25% "формальнее", чем принятый в компании дресс-код. Обновляйте свой гардероб один или два раза в год, носите одежду, соответствующую вашему типу телосложения, выбирайте цвета, соответствующие цвету вашей кожи или волос, и избегайте изношенной или потертой обуви.

Регулируйте темп речи

Мы не можем сильно изменить качество нашего голоса без серьезных занятий. Однако мы можем улучшить темп речи. Например, аудиокниги начитываются немного медленнее, чем обычный разговор людей в реальной жизни. Слушая аудио, у нас нет дополнительных сенсорных входов — мы не видим движений рта и выражения лица. Примерная скорость начитки аудиокниг — 150 слов в минуту. Это же правило применяется, когда вы проводите веб-семинар или онлайн-презентацию и ваша аудитория слышит только ваш голос. Если говорить слишком быстро, слушателям будет сложнее уловить суть ваших слов и это повлияет на их впечатление от вашего выступления.

Если вы выступаете вживую перед аудиторией, можно говорить немного быстрее, но будьте осторожны — слишком торопиться не стоит. Среди многочисленных спикеров TED есть один человек, которые аплодировали дольше всего в истории выступлений. Это Брайан Стивенсон, адвокат по правам человека. Когда его спросили о том, как он регулирует свою речь, он ответил, что представляет себе будто разговаривает с другом за ужином в ресторане. Скорость выступления Стивенсона на TED составляла 190 слов в минуту — немного быстрее, чем начитка аудиокниги, но не так быстро, как говорят мотивационные ораторы. Скорость их речи может достигать 220 слов в минуту.

Замените длинные слова короткими

Если вы хотите казаться умным, используйте простые слова. Длинные, запутанные предложения и жаргонные выражения вовсе не делают вас умным в глазах других людей, и даже наоборот. В своей книге "Думай, быстро и медленно" лауреат Нобелевской премии психолог Дэниел Канеман пишет: "Если вам важно, чтобы вас считали надежным и умным, не используйте сложный язык там, где подойдет более простой".

Использование простых слов не означает преуменьшения важности вашего сообщения. Авторитет и уважение формируются тогда, когда вы можете сформулировать сложные идеи простым языком. Когда составляет текст своего выступления, представьте, что будете выступать перед третьеклассниками. Тогда ваше сообщение будет понятно любому человеку.

Репетируйте в условиях, приближенных к реальным

Нейробиологи, изучающие высококлассных спортсменов и профессионалов, обнаружили, что наиболее успешной является тренировка, которая проводится в условиях легкого стресса. Другими словами, они тренируются в тех же условиях, с которыми могут столкнуться во время самого мероприятия. Перед важной презентацией соберите несколько человек (в офисе или дома) и проведите генеральную репетицию. Это будет гораздо эффективнее, чем тренироваться перед зеркалом. Моделирование ситуации даже с низким уровней стресса не даст вам сломаться под давлением, которое в любом случае возникнет во время реального выступления.

Сохраняйте открытую позу

Исследования показали, что успешные спикеры часто используют сложные жесты руками. Не держите руки в карманах или за спиной. Используйте естественные и аутентичные жесты. Старайтесь находиться в "открытой позе" — две руки, расположенные ладонями вверх выше уровня талии. Руки, сложенные на талии или скрещенные на груди — это закрытая поза. Закрытым также считается положение за трибуной — так вы возводите барьер между собой и аудиторией. Продемонстрируйте уверенность — покажите, что вам хватает смелости отойти от трибуны и своих заметок, и пообщайтесь с аудиторией напрямую.

У вас может быть отличная идея или прекрасные результаты проекта, которыми вы можете поделиться, но если вы будете рассказывать об этом без уверенности, ваша информация останется без внимания. Выглядите и звучите так же ярко, как ваш контент, и вы найдете аудиторию, которая заинтересуется вашим сообщением.