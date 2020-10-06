По итогам встречи: уроки коммуникации от Дональда Трампа и Джо Байдена

Несколько недель назад в США прошли дебаты кандидатов в президенты. Этот этап считается последним шансом претендентов на кресло в Белом доме изменить мнение избирателей, которые пока не определились. Дебаты этого года, в которых участвовали действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент США (2009-2017 гг.) Джо Байден, были, пожалуй, самыми яркими за всю историю этого "шоу". Это просто кладезь уроков успешных и неудачных методов коммуникации.

Рассмотрим ключевые уроки дебатов:

Дело не только в том, что вы говорите, но и в том, как вы это говорите. Самый убедительный ваш аргумент может быть плохо воспринят, если вы не представите его хорошо. Если вы будете путаться в своей речи, делать слишком много ошибок, например, перебивать оппонента, обзывать или не смотреть ему в глаза, ваше сообщение не будет хорошо принято. Донесение информации имеет такое же значение, а порой даже больше, чем сам контент.

Вы не можете переговорить другого человека. Практически невозможно сосредоточиться на голосах нескольких людей одновременно. Когда два или более человек разговаривают друг с другом, это превращается в сплошной шум. Люди, спорящие друг с другом, превращают обычную дискуссию в уродливый спор. В этой ситуации никто не выигрывает.

Не перебивайте. Перебивания нарушают течение разговора и, как показали дебаты, создают хаос. Независимо от того, насколько сильно вы хотите начать разговор, важно дождаться, пока собеседник закончит говорить, чтобы высказать свои аргументы. Всегда дожидайтесь своей очереди говорить. Исключение — только те случаи, когда человек говорит потенциально или реально опасные вещи.

Придерживайтесь стратегии зрительного контакта. Зрительный контакт невероятно эффективен и помогает установить связь с аудиторией. Это влияет на то, как вас воспринимают и иногда может быть решающим фактором, заставляющим людей соглашаться с вашей точкой зрения. Взгляд в глаза демонстрирует уверенность и авторитет. Если смотреть вниз или переводить взгляд слишком часто, вы производите впечатление человека, которые не заслуживает особого доверия, нервного или недостаточно авторитетного человека.

Обращайтесь к своей аудитории. Лучший способ заставить людей слушать и отстаивать вашу точку зрения — говорить напрямую с ними. Обращение к коллективному "вы" помогает людям увидеть самих себя в ваших аргументах и лучше понять то, что вы говорите. Любой ценой избегайте показухи.

Иногда лучше меньше, да лучше. Люди с большей вероятностью запомнят короткое и сильное утверждение, чем длинное и подробное. Выразите свою точку зрения и четко изложите ее, а затем двигайтесь дальше. В зависимости от важности сообщения вы можете повторить его один или два раза, но не больше, поскольку это может снизить его влияние.

Сделайте паузу, прежде чем реагировать. Сделайте паузу на секунду и глубоко вдохните, прежде чем ответить на вопрос или высказать несогласие. Обычно при обсуждении спорных вопросов люди сначала реагируют, а потом думают. Это может привести к тому, что вы потеряете свою главную мысль и не сможете четко изложить свои аргументы.

Держите свои эмоции под контролем. Контролируйте свои эмоции, не позволяйте им контролировать вас. Когда напряжение накаляется, легко переключиться в реактивный режим, но это не помогает сохранять самообладание. Если вы потеряете хладнокровие, люди переключат внимание с вашего сообщения на вашу реакцию, поэтому сохраняйте самообладание, чтобы сосредоточиться на том, что вам нужно.

Избегайте ударов ниже пояса и оскорблений. Старая пословица "Если ты не можешь сказать ничего хорошего, вообще ничего не говори" — очень подходит для использования в различных дискуссиях. Оскорбления в адрес другого человека не улучшают ваш образ, и, конечно же, ничего не добавляют к разговору. Не позволяйте своему гневу заполнить вас до краев и начать оскорблять кого-то только за то, что он вас оскорбил. Вздохните или посмейтесь, но не делайте ничего более серьезного.

Не говорите за другого человека. Расскажите о себе, своей точке зрения и неопровержимых фактах в поддержку своих аргументов. Никогда не говорите "вы сказали "хххххх", и поэтому вы ошибаетесь". Вместо этого просто выскажите аргументы, почему вы считаете свою точку зрения верной, и позвольте другому человеку высказаться за себя.

Оставайтесь в теме. Когда вам задают вопрос, ответьте на него. Не обсуждайте это и не пытайтесь творчески подойти к своему ответу.