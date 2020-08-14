Don`t say: 11 фраз, которые лучше не использовать в общении

Порой каждый из нас что-то говорит, не задумываясь о том, как это повлияет на другого человека. А потом мы удивляемся, почему у людей "вдруг" испортилось настроение или они решили прервать беседу. Чтобы это происходило как можно реже, есть простой способ — следить за тем, что вы говорите и не произносить те фразы, которые мы сейчас перечислим.

"Я же тебе говорил"

Люди не любят, когда им напоминают о принятии плохого решения. И еще больше они не любят, когда им напоминают о том, что они бы могли избежать последствий, если бы только послушали вас. Возможно, если вы скажете близкому другу, что он был не прав — он сможет это принять. Но будьте осторожны — иногда за улыбкой человека может скрываться его смущение.

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В следующий раз, когда почувствуете, что эта фраза начинает крутиться у вас на языке, остановитесь и просто скажите, что сожалеете о том, как все произошло. Не всегда наша задача состоит в том, чтобы помочь другим чувствовать себя лучше, иногда просто не нужно делать хуже.

"Я знаю, что ты чувствуешь"

Особенно часто эту фразу говорят, когда кто-то теряет близкого человека. Но, поверьте, это последнее, что стоит говорить. Мы все воспринимаем потери по-разному и вы никогда не сможете узнать, что на самом деле чувствует другой человек. Что вы можете сделать этой фразой, так только разозлить его.

Если хотите поддержать человека, который переживает трудные времена, не считайте себя обязанным что-то сказать — побудьте просто рядом и покажите ему, что он не одинок в своей боли.

"Удачи"

Часто эту фразу произносят тогда, когда кто-то решается подать резюме на желанную вакансию или запустить долгожданный проект. Казалось бы, фраза должна мотивировать и подбадривать. На самом деле, все наоборот — она бьет по уверенности человека, говоря о том, что без удачи он ни за что не справится.

Когда кто-то делится с вами своими планами и надеждами, он скорее всего ждет не вашего одобрения, а вашей поддержки. Вместо того, чтобы говорить "Удачи", скажите "Этой компании повезет, если ты будешь у них работать" или "Ты отлично подготовил проект и он наверняка состоится".

"Это не моя вина"

Гарантирована в нашей жизни только смерть, а еще то, что иногда в жизни могут случаться неприятные вещи. Когда это происходит, обвинять других — не лучшее решение. Характер человека проявляется тогда, когда он берет ответственность за свою жизнь на себя.

В следующий раз, когда что-то пойдет не так, даже если в этом не будет вашей вины, постарайтесь хотя бы уменьшить проблему, взяв какую-то ответственность на себя. Это может показаться нелогичным, но если вы не тот, кто постоянно что-то портит, признавая свою ошибку, вы сможете укрепить доверие. Мы все знаем, как трудно действовать, когда что-то идет не так.

"Это все в твоей голове"

Эти слова преподносятся, как панацея, людям, которые борются с тревогой или депрессией. Подразумевается, что все проблемы этих людей — у них в голове, в их воображении, а не их жизни.

Психологи говорят, что то, как мы думаем о чем-то, играет большую роль в том, что мы чувствуем или что делаем. Но это не единственный фактор. У людей почти всегда есть веская причина для расстройства, страха, злости или стресса. И когда вы говорите: "Это все в твоей голове", вы просто опровергаете наличие причины.

Глядя на кого-то со стороны, сложно сказать, что происходит у человека внутри. Поэтому вместо того, чтобы говорить: "Это все в твоей голове", попытайтесь понять, почему человек испытывает эти чувства, независимо от того, видите ли вы в них смысл или нет.

"Это было глупо"

Или "Зачем ты это сделал?", или "О чем ты только думал?"… Вариантов масса, суть одна. Подобные комментарии не только сыпят соль на все еще кровоточащую рану, они также заставляют людей начать защищаться и становится все менее уверенными в своем будущем.

Если уж очень хотите узнать, почему произошло так, как произошло, скажите: "Мне любопытно, как ты пришел к такому решению?" или спросите, какой опыт человек получил в этой ситуации и что бы он сделал иначе, если бы мог вернуться назад.

"Ты всегда" или "Ты никогда"

Никто не любит, когда на него навешивают ярлыки. Такие слова, как "всегда" или "никогда", как бы хорошо вы их ни произносили, заставляют людей защищаться: "Ты никогда не убираешь за собой", "Ты всегда на стороне своих родителей", "Ты никогда не слушаешь меня"… Если повторяющийся паттерн берет верх, сосредоточьтесь на проблеме, а не на человеке.

"У всего есть причина"

Жизнь не всегда справедлива. Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми, а иногда хорошие вещи случаются с плохими людьми. Иногда, оглядываясь назад, мы понимаем, что прошли урок, а иногда в нашей жизни просто происходят неприятные вещи.

Когда такое случается с кем-то, кто нам небезразличен, первым желанием может быть подбодрить человека. Однако вместо того, чтобы пытаться его поднять, позвольте ему просто опереться на ваше плечо. Поддержка друга, порой, бывает лучше любых мотивирующих слов.

"Как я уже говорил"

Вы можете сказать это самым приятным тоном, и это все равно может раздражать людей. Попробуйте сами и произнесите вслух своим самым приятным голосом: "Как я уже говорил". Все равно эта фраза звучит снисходительно, правда?

Вместо того, чтобы говорить "Как я уже сказал" или "Рискну повториться", попробуйте перефразировать свои слова или просто повторите то, что считаете нужным. Возможно, люди не услышали вас с первого раза или вы не так хорошо говорили, как вам казалось. В конце концов, хороший пас — тот, в котором у принимающего есть шанс поймать мяч.

"При всем уважении"

Как и в фразах "Без обид, но" или "Мне, наверное, не стоит этого говорить", после слов "При всем уважении" редко появляется что-то положительное. Эти фразы — мощный указатель для людей, которых собираются подвергнуть критике. "При всем уважении, это плохая идея". "При всем уважении, ты выглядишь усталым".

Иногда нам приходится говорить то, что люди не хотят слышать. Если вам это нужно сделать, подойдите и просто скажите, в чем проблема без всяких предисловий. Некоторым может не понравится такая прямота, но в долгосрочной перспективе это может укрепить доверие. Все хотят общаться с людьми, которым хватает смелости говорить прямо. Кроме того, "Ваша презентация все еще нуждается в доработке", звучит гораздо добрее, чем та же фраза, но с предисловием "При всем уважении".

"Неважно"

Представьте, что вы готовите ужин после долгого рабочего дня и спрашиваете партнера, чего он хочет, а он отвечает: "Неважно", "Мне все равно" или "Решай сама". Эти короткие фразы, на самом деле, звучат пренебрежительно. Вместо них можно сказать, например, "А как насчет X?", "Ты думала о Y?" или просто ответить: "Давай закажем пиццу".

У всех бывают плохие дни, и чьи-то, как нам кажется, незначительные вопросы нас могут раздражать. Но если отвечать все равно придется, может быть лучше сделать это сразу и не усложнять никому жизнь.

Если в общении не использовать фразы, которые не любят слышать другие люди, само общение станет гораздо приятнее, да и уровень доверия можно повысить.