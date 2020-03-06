Рот на замок: Слова, которые нужно убрать из своей речи

Наши слова способны, как помочь человеку взлететь, так и "убить" его. Знаете ли вы, что в любом языке больше негативных слов, чем позитивных? Например, исследователи обнаружили, что в большинстве культур есть слова для семи основных эмоций: радости, страха, гнева, грусти, отвращения, стыда и вины. Заметили? В списке шесть отрицательных эмоций и только одна положительная.

Неудивительно, что многим из нас трудно контролировать свои негативные комментарии. Мы даже не замечаем, как обычными словами, которые используем ежедневно, причиняем другим людям боль, унижаем их или пугаем. Подумайте, какие из слов в списке вы часто произносите?

Ты не сможешь…

Когда вы говорите человеку, что он не может что-то сделать, чаще всего он начинает вам верить (правы вы или нет). Особенно эти слова ранят тех, кто доверяет вам и уважает ваше мнение.

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Он тупой

Никогда так не говорите. Если вы действительно верите, что кто-то обладает интеллектом ниже среднего, ваше высказывание никак не повлияет на то, чтобы мотивировать человека повышать свой интеллектуальный уровень.

Ты безответственный

Если ваши родители когда-либо называли вас безответственным, вы знаешь, что чувствует человек, когда это слышит. Используйте это слово только тогда, когда оно действительно оправдано, или рискуете оттолкнуть окружающих.

Ты дурак

В своей книге "Скрытые сообщения воды" японский ученый Масару Эмоте подробно описал некоторые эксперименты, которые он провел над воздействием слов как на мир, так и на наше здоровье. Для одного из своих самых ярких экспериментов он поставил две одинаковые банки риса. На одной банке он написал "Спасибо", а на другой — "Ты дурак". Затем он принес банки в местную школу и попросил учеников повторять эти фразы возле банок дважды в день. Результат оказался удивительным. Рис, который благодарили ежедневно, оставался белым и рассыпчатым, в то время как второй превратился в грязное месиво.

Нет

Господин всех негативных слов может повлиять на нас больше других. Исследования показали, что наш мозг реагирует на слово "нет" медленнее, чем на "да". Это отличный повод говорить это слово как можно реже.

Плохой

Использование этого слова для описания чьих-либо действий или, тем более, характера, бессмысленно и бесполезно. Если чьи-то действия не являются реально плохими, всегда можно найти более точное описание, которое добавит конструктив в вашу критику.

Ты некомпетентный

Это любимое слово неэффективных боссов, которые хотят запугать своих сотрудников. Одно дело сказать сотруднику, что ему нужно больше стараться или, что он не соответствует вашим ожиданиям. И другое — заявить о том, что он не может выполнять свою работу.

Я его ненавижу

Эти слова имеют гораздо более глубокий смысл, чем те ситуации, в которых мы их используем. В одном документальном фильме под названием "Стирание ненависти" рассказывается о бывшем скинхеде, который отчаянно пытается вывести со своего тела, рук и лица расистские татуировки. И одна из самых оскорбительных и противных ему татуировок — буквы HATE (с англ. — ненавижу), вытатуированные на костяшках его пальцев.

Она странная

Если вы называете кого-то "странным", вы заявляете о том, что вы нормальный человек, а другой — ненормальный. На самом деле, мы все можем считаться "странными" в определенных ситуациях или обстоятельствах.

Я разочаровалась в тебе

Есть ли что-нибудь хуже полного разочарования в человеке?! Может быть, все-таки лучше сказать: "Я разочарована в том, что ты сделал". Это позволяет вам выразить свое недовольство действием или поведением другого человека, при этом проявляя к нему уважение. Следующее предложение может быть таким: "Давайте попробуем сделать по-другому в следующий раз".

Не делай этого

Очевидно, бывают моменты, когда эти слова уместны. Однако в большинстве случаев лучше сосредоточиться на том, чтобы побудить человека сделать то, что вы от него хотите.

С ума сошел

Мы слишком часто используем эту фразу не по делу. Один из немногих вариантов, в которых она уместна — когда человек слишком ярко выражает свой гнев. Однако психологи говорят о том, что гнев на самом деле является вторичной эмоцией, которую мы используем для защиты себя от чувств, которые могут сделать нас более уязвимыми (например, грусть, неприятие, страх и т. д.). Когда в следующий раз вам захочется сказать: "С ума сошел", спросите себя, действительно ли это то, что вы чувствуете ... или есть слова, лучше описывающие эмоции, которые вы испытываете в этот момент.

Он урод

Если вы называете кого-то уродливым, это скорее всего потому, что у вас есть собственные проблемы с самооценкой. На самом деле, не существует ни одной ситуации, в которой эти слова можно использовать, во всяком случае, по отношению к другому человеку.

Это смешно

Говорить кому-то, что его идея или мнение смешны, — отличный способ унизить человека. По сути, это то же самое, что сказать: "Твоя идея настолько плоха, что о ней даже не стоит думать".

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