Легкий контакт: Как быстро начать разговор с незнакомым человеком

Есть люди, которые за несколько секунд могут наладить контакт с незнакомым человеком. На различных мероприятиях они чувствуют себя, как рыба в воде. Но для многих задача "растопить лед" при первом разговоре становится чем-то невыполнимым. Именно для них будет полезен этот список из десяти вопросов, которые помогут легко начать общение на любом мероприятии.

Но сначала немного теории. Какими общими характеристиками обладают вопросы, "разбивающие лед"?

Они открытые. То, что вам не нужно делать наверняка при начале разговора, это задавать вопросы, на которые можно ответить "да", "нет" или ограничиться несколькими словами. Ваша цель — завести разговор.

Они конкретные. Может показаться, что конкретика — это противоположность открытости, но это не так. Вам нужно направить разговор в русло, которое будет интересным и, возможно, забавным, но ни в коем случае не таким, которое запутает собеседника.

Они многогранны. В идеале вам нужно задать вопрос, ответ на который повлечет за собой другие вопросы. Например, если вы спросите кого-то, как он провел выходные, дальше вы можете спросить о семье, друзьях, ценностях и т. д.

И еще один очень важный момент, о котором вы должны помнить всегда — задавая вопрос, активно слушайте ответ. Тогда у вас будет основа для продолжения и развития общения.

10 вопросов, разбивающих лед

1. Если бы отрасли, в которой вы работаете, не существовало, чем бы вы занимались?

2. У вас когда-нибудь была плохая работа? А в продолжение можете спросить: Что полезного вы вынесли из этого?

3. Какой была ваша первая квартира?

4. Была ли у вас в жизни "минута славы"?

5. Какая ваша любимая детская книга?

6. Если бы вы сейчас узнали, что о вас снимают фильм и вы можете контролировать кастинг. Кто бы исполнял вашу роль? А дальше можете спросить: Зачем о вас снимать фильм? О чем он будет?

7. Какую модную тенденцию нужно вернуть?

8. Какое самое большое изменение произошло в вашей жизни за последние 10 лет?

9. Что самое интересное вы прочитали за последнее время?

10. Что вы делали ровно неделю назад?

Читайте также: Первые 7 секунд: Как завладеть вниманием аудитории