Первые 7 секунд: Как завладеть вниманием аудитории

"Здравствуйте! Благодарю вас за то, что нашли время/проявили интерес… Я постараюсь сделать свое выступление…". Примерно так начинается большинство докладов на мероприятиях разного уровня. И именно так спикеры теряют драгоценные 7 секунд внимания аудитории. Следующие пару минут наполнены терминологией, непонятной 90% аудитории. После такого вступления, многие слушатели достают свои смартфоны, а некоторые — самые смелые — просто выходят из зала.

Нам кажется, что мы должны начинать выступление с вежливого приветствия и краткого анонса темы. Но вспомните хотя бы инаугурационную речь президента Кеннеди или Геттисбергское послание Авраама Линкольна. Их слова цитируют десятилетиями. И это именно те слова, которые оказывают влияние на слушателей.

Мы все хотим говорить и делать на сцене такие вещи, которые каким-то образом повлияют на изменения в других людях. Но большинство спикеров, начиная от сотрудников, представляющих отчеты руководству и до генеральных директоров, старающихся мотивировать команду, начинают с вежливости. И это их большая ошибка.

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В начале выступления — от момента, когда вас представили и до того, как вы начали говорить — аудитория находится в напряженном ожидании. И, когда мы говорим "Как дела?" или "Так приятно быть здесь", мы полностью рассеиваем это напряжение. Мы выбрасываем в "мусор" свое преимущество, свой потенциал для оказания влияния на слушателей.

А главная задача состоит в том, чтобы усилить это напряжение и полностью завладеть вниманием аудитории в течение первых 7 секунд выступления.

Вместо того, чтобы приветствовать аудиторию, просто выйдите на сцену и посмотрите на людей. На мгновение остановитесь, чтобы еще больше усилить напряжение — слушатели сконцентрируются, думая, что вы собираетесь что-то сказать. Затем начните говорить с фразы, которая всех заземлит. Начните с истории, в которой вы или кто-то другой преодолевали кризис. Откройте тайну. Сделайте признание. Скажите что-то, что требует внимания и полностью относится к остальной части вашей речи.

Когда вы сделаете это, все внимание аудитории, скорее всего, будет вашим.

У президента Кеннеди и президента Линкольна гораздо больше общего, чем умение произнести эффектную речь. Они оба понимали, что люди принимают решение тогда, когда эмоционально включены в процесс. Учитывая это, ни Кеннеди, ни Линкольн, ни другие великие лидеры не начинали свою речь с вежливости. Они поддерживали свой авторитет на сцене с первой секунды и поэтому привлекали всеобщее внимание.

Перед каждым спикером стоит непростая задача — очаровать аудиторию и удержать ее внимание. Этого можно достичь, рассказывая об опыте, который останется в памяти слушателей навсегда.

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