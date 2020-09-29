Онлайн-язык тела: На что обратить особое внимание во время виртуальных встреч

Независимо от того, посредством чего мы общаемся с людьми — сидя за столом лицом к лицу или каждый у своего компьютера — важность языка тела остается высокой. Движения и мимика могут как повысить ваш профессиональный уровень в глазах собеседника, так и уронить его. За чем нужно следить в первую очередь?

Держите осанку

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Как не нужно и как нужно делать при участии в виртуальной встречи:

- Не опирайтесь на стол. Это создает впечатление, будто вам скучно и неинтересно разговаривать.

- Не откидывайтесь на спинку стула, так как это выглядеть не очень профессионально.

- Не скрещивайте руки — это может означать, что вы не обращаете внимания на разговор.

- Сядьте ближе к краю сиденья стула или кресла, чтобы выглядеть вовлеченным в разговор.

- Расслабьтесь и расправьте плечи, чтобы показать, что вы уверены в себе и полностью вовлечены в общение, это также укрепит вашу уверенность в себе.

Не прикасайтесь к лицу и волосам

Прикосновение к лицу или волосам, жевание нижней губы, чесание носа во время встречи говорит о том, что вы нервничаете. Контролируйте эти движения. Вы можете приподнимать брови, чтобы показать свой интерес или удивление; кивать головой, когда вы с кем-то или с чем-то согласны; держать руки на коленях или делать заметки при необходимости.

Поддерживайте зрительный контакт

Во время виртуальных встреч, вам нужно поддерживать постоянный зрительный контакт. Смотрите на того человека, с которым разговариваете. А в другое время направляйте взгляд прямо в объектив камеры, так как это позволяет другим видеть вас напрямую. Зрительный контакт важен при любой встрече, а при онлайн-общении он еще раз показывает участникам, что вы вовлечены в процесс.

Улыбайтесь

Обязательно улыбайтесь, особенно, когда приветствуете участников. Ваша улыбка задаст общению позитивный настрой с самого начала и поможет провести общение гладко и спокойно. Конечно, не забывайте о балансе — не стоит улыбаться на протяжении всей встречи. Это может выглядеть в глазах других странно. Но и сидеть с холодным выражением лица постоянно тоже не нужно. Просто ведите себя так, как ведете при личной встрече.

Следите за выражением лица

Выражение вашего лица начинает говорить гораздо раньше вас. Избегайте хмурых или пристальных взглядов, а также любых выражений лица, которые могут негативно повлиять на разговор и человека, с которым вы общаетесь. Слегка улыбайтесь, приподнимайте брови, старайтесь показать заинтересованность и энтузиазм во время разговора.

Правильно расположитесь перед камерой

С одной стороны, вам нужно установить камеру так, чтобы она передавала вашу заинтересованность, уверенность и эффективность в общении. С другой стороны, вы не должны сидеть слишком близко к камере, чтобы у других не возникло ощущения, будто вы внедряетесь в их личное пространство.

Будьте внимательны

Не пытайтесь выполнять несколько задач одновременно во время виртуальной встречи. Не смотрите в телефон, не крутите головой по сторонам. Вам нужно сосредоточиться на человеке и постоянно взаимодействовать с ним. Заранее выключите звук на телефоне и предупредите домашних, что у вас встреча. Тогда вы сможете спокойно сконцентрироваться на общении.

Двигайте руками

На онлайн-встречах вы можете говорить не только голосом и выражением лица, но и руками. Это показывает, что вы увлечены беседой, в которой участвуете. Не оставайтесь неподвижным на протяжении всего общения, вместо этого показывайте руками то, о чем говорите. Например, выше-ниже, больше-меньше и т.д. Практически для любого рассказал можно найти простые жесты, чтобы сделать разговор более естественным, как будто вы разговариваете лицом к лицу.

Виртуальные встречи — это новая норма нашего времени. И к ним нужно готовиться с не меньшей ответственностью, чем к общению лицом к лицу. В онлайне особенно важно показать свою заинтересованность в общении и уверенность в своем профессионализме, поскольку у встреч на расстоянии нет одного важного фактора — обмена человеческим теплом напрямую.