What`s your name: как выбрать работающее название компании

Второго шанса произвести первое впечатление нет. В бизнесе первое впечатление, первый контакт — это ваш бренд , а хорошее имя — это практически все. Это центральная тема и фундамент, на котором стоит ваш бизнес. Все остальное вращается вокруг этого.

Когда люди слышат название вашего бренда, это должно сразу дать им представление о вашем бизнесе. Так ли это, зависит от эффективности и соответствия названия компании бизнесу, которым она занимается. Представьте себе бренд под названием Oblivious Designs. Что в первую очередь приходит на ум? Мода? Архитектура? Теперь представьте, что этот бренд сообщает вам, что они занимаются производством и распространением продуктов питания или что они являются охранной компанией.

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Помните о том, что всякий раз, когда люди слышат название вашей компании, они начинают формировать мысленные картины того, чем вы занимаетесь. Таким образом, вы должны проявить должную осторожность и тщательно продумать свой выбор названия, которое придаст вашему бизнесу индивидуальность. Приводим четыре подсказки, которые помогут это сделать.

1. Выбранные вами ключевые слова пользуются большим спросом.

Ключевым элементом эффективного названия компании является то, что оно может привлекать трафик само по себе. Ваш идеальный бизнес должен решать проблемы, которые есть у людей. Если это так, то люди уже должны искать решения, которые вы предлагаете.

С помощью таких инструментов Google, как Google Trends и функции поиска, вы можете найти подробную информацию о том, как люди ищут ваше бизнес-решение. С помощью Google Trends вы можете отслеживать прошлые тенденции в соответствии с вашими бизнес-предложениями. Вы также можете увидеть текущие тенденции и определить, как они влияют на ваш бизнес и выбор названия компании.

Но, прежде чем начать пользоваться Google Trends, вам нужно подготовить ряд вариантов названия, чтобы проверять спрос именно на заданные вами ключевые слова. Если выбранные вами ключевые слова пользуются большим спросом, вы на правильном пути.

2. Варианты названия вашей компании являются оригинальными.

Под солнцем почти нет ничего нового. Но выбирать название компании, которое уже используется, — плохая идея. Вместо того, чтобы произвести впечатление на людей, это их оттолкнет. Что еще хуже, вы можете никогда не развить бизнес, поскольку существующий бренд будет затмевать ваш, пока он не перестанет существовать.

Представьте, что сегодня возникает еще один бренд под названием "Mark Donalds". На эту компанию не только могут подать в суд, но также может возникнуть неприязнь со стороны широкой аудитории. Люди хотят видеть, что вы прилагаете все необходимые усилия, чтобы служить им.

Нейминг для бизнеса, без сомнения, может быть сложным процессом, но результат стоит того. Хороший бренд известен оригинальностью, изобретательностью и аутентичностью. Благодаря этим качествам все, что представляет бренд, и все, что он олицетворяет, становится ценным для его целевой аудитории.

Воспользуйтесь преимуществами различных сервисов, с помощью которых можно выбрать оригинальное название. Например, один из таких сервисов предлагает вам ввести ключевые слова, которые представляют ваш бизнес. С помощью этих слов сервис сгенерирует некоторые комбинации и варианты названия, которые могут вам подойти. Один из таких сервисов — NameOyster — генерирует названия с помощью искусственного интеллекта.

Еще один хороший пример — Brand New Name. Этот сервис предлагает краудсорсинговый подход к именованию бизнеса. Это работает так: ресурс предоставит вам доступ к платформе для проведения конкурса и привлечения сотен талантливых креативщиков, которые будут генерировать вдохновляющие и новаторские идеи названия для вашего продукта и бизнеса. А чтобы гарантировать наилучший результат, лучшая идея награждается призом, побуждая креативщиков предлагать эффективные варианты в надежде на победу.

3. Убедитесь, что ваши ключевые слова официально доступны.

Многие опытные владельцы бизнеса могут подтвердить, что можно придумать удивительное название компании, начать работу над созданием идентичности бренда (включая логотип и другие элементы брендинга) только для того, чтобы узнать, что название компании юридически не доступно для использования.

Чтобы не тратить впустую усилия и ресурсы, подумайте о юридической доступности ваших вариантов. Это можно сделать с помощью разных ресурсов в интернете. Также вы можете подать заявку на проверку доступности названия компании в регулирующие органы. Как только вы убедитесь, что ваши варианты доступны, вам будет легче выбрать наиболее эффективный, который поможет вам создать устойчивый бренд.

4. Ваши варианты удобны для пользователя.

Если вашим потенциальным пользователям будет сложно произносить название вашей компании, возможно, вы просто настраиваете свой бизнес на провал.

Использование незнакомых имен допустимо, если их легко произносить. Вы же не хотите, чтобы люди гадали или оставались в неведении относительно каких-либо деталей, имеющих отношение к вашему бизнесу и идентичности вашего бренда.

Поставьте себя на место своей целевой аудитории. Прочтите вслух варианты названия вашей компании. Узнайте мнения других людей и понаблюдайте, насколько легко им произносить название вашего бренда. Ваш бизнес существует, чтобы служить людям и заботиться о них.