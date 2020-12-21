Эффективное руководство: 4 качества истинного лидера

Согласно опросу Gartner Group, истинность — самый ценный атрибут лидера. Истинный лидер — это человек, без масок, ложных поз и с подлинной человеческой близостью. Другими словами, это значит — быть абсолютно верным себе и показывать себя таковым открыто и без страха.

Многие годы управление большинства руководителей строилось на командовании, навязывании собственного мнения и дистанцировании от людей. Об эмоциональном интеллекте даже речи не шло. Несколько лет назад Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric, озвучил концепцию истинного лидерства, некоторые принципы которой он применял в управлении компанией. За время его руководства компания выросла на 4000%.

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Уэлч выделил следующие 9 пунктов:

- характер и честность;

- компетентность в решении задач;

- способность мыслить глобально;

- сосредоточенность на клиентах;

- восприимчивость к изменениям;

- хорошие коммуникативные способности;

- создание эффективных команд, ориентированных на достижение целей;

- быть источником энергии;

- поощрять других действовать также.

Сегодня можно утверждать, что для эффективного истинного лидерства необходимы четыре главных компонента, которые должны быть у лидера либо ему необходимо их развивать.

1. Самосознание

Истинное лидерство достигается познанием самого себя. Невозможно вести за собой других, если человек не умеет управлять собой. Самосознание — это способность проникать внутрь каждого, открывать врожденные или приобретенные качества, которые полезны для собственного развития и развития других, и уметь распознавать те, которые нуждаются в улучшении. Кроме того, это понимание своего влияния на других и на окружающую среду.

2. Относительная прозрачность

Образ жизни, способы взаимодействия и поведение человека определяют прозрачность его отношений с другими. Здесь важны честность и согласованность между тем, что человек думает, что говорит, что делает и что чувствует. Если эти качества согласованы внутри человека, это повышает к нему доверие со стороны команды и способствует формирования более глубоких связей.

3. Сохранение баланса

Здесь речь идет об умении сохранять эмоциональный баланс и задействовать оба полушария мозга. Развитию этого аспекта способствует баланс эмоций и использование двух полушарий мозга: левое, более рациональное, и правое, более мягкое.

Это позволяет видеть больше альтернатив при принятии решений, слышать мнения других людей, легче находить консенсусы и быстрее разрешать возникающие ситуации. Сохранение баланса, с точки зрения эмоционального интеллекта — стратегическая область, оказывающая решающее значение на развитие истинного лидерства.

4. Моральные принципы и система ценностей

Поведение истинного лидера — это поведение человека, основанное на его фундаментальных ценностях и жизненных принципах. Настоящий лидер объединяет, поддерживает, стимулирует, мотивирует и отождествляет себя с положительными ценностями, которые позволяют совместно создавать результаты для компании, при этом, рассматривая сотрудников как основную часть этого процесса.

В сегодняшнем бизнесе, да и в мире в целом, чувствуется огромный дефицит честности, сбалансированности и прозрачности. Но только основываясь на этих аспектах, руководители компаний могут стать истинными лидерами, ведущими команды к взрывным достижениям.