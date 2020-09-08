В новых реалиях: Как жить в непростые времена

Умение быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в мире, — один из главных факторов успеха любого предпринимателя. Об этом не понаслышке знают создатели и руководители международных брендов с миллионными и миллиардными оборотами. К их рекомендациям стоит прислушаться.

Кендра Скотт, основатель и генеральный директор миллиардного бренда ювелирных изделий и товаров для дома Kendra Scott

Не сосредотачивайтесь на бизнесе. Ориентируйтесь на клиента. Где он сейчас? Как мы можем ему служить? Как мы можем удивить и порадовать его сегодня? Когда вы опускаетесь до этого базового уровня, могут происходить волшебные вещи.

Джон Пол ДеДжориа, серийный предприниматель; филантроп; соучредитель John Paul Mitchell Systems и Patrón Spirits

Я расскажу об одной красивой практике. Подумайте о ком-то, кто вам не нравится и кому бы вы хотели отомстить. И отпустите. Простите этого человека, сказав ему об этом или просто промолчав, но обязательно простите. Это ничего вам не будет стоить, но то, что произойдет потом удивит вас. С ваших плеч свалиться огромный камень. Простив человека, вы уберете негатив из своего подсознания, который, в противном случае, может сделать все вокруг вас мрачным и печальным. Просто скажите себе, что все это было в прошлом. Что вы не можете изменить прошлое и не позволите ему сжигать все, что есть у вас в настоящем. Неуважение, ревность, злость, ненависть — уберите их из своей жизни и из своих мыслей, и очистите свою энергию.

Сет Годин, автор 19 книг, в том числе "Это маркетинг" и "Лидер есть в каждом. Племена в эпоху социальных сетей"; основатель altMBA; ведущий подкаста Akimbo

Привязанность к будущему результату — ваш враг. Это ностальгия наоборот. Ностальгия по тому, каким должен быть 2021 год, принесет вам только боль. Потому что в 2021 году безразлично то, на что вы надеетесь.

Саймон Синек, автор бестселлеров: "Начни с почему", "Найди свою причину", "Лидеры едят последними" и "Бесконечная игра"

Очень важно, чтобы мы разговаривали на неудобные темы с нашими друзьями и коллегами, с совершенно разными людьми, о наших ролях и обязанностях, когда дело касается какого-либо движения по жизни. Если вы думаете, что у вас нет предубеждений и слепых пятен, значит, у вас точно есть слепое пятно.

Ребекка Минкофф, соучредитель и креативный директор одноименного модного бренда из Нью-Йорка

Сейчас никто не ищет "глянцевых" людей. Чем лучше вы можете быть настоящим, тем больше это резонирует у других.

Даймонд Джон, звезда Shark Tank; инвестор; основатель линии одежды FUBU; автор Powershift

Я начал проводить открытые форумы с компаниями, с которыми работаю, чтобы мы все могли узнать друг о друге и о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. После таких форумов сотрудники делали много открытий. Например, один сказал: "Я работаю рядом с этой афроамериканкой уже 10 лет и никогда не осознавал, что каждый день, когда она на работе, ее 16-летний сын уходит из дома и она не знает, увидит ли его снова". Это поражает людей. Вы должны изучать людей и их проблемы так же, как делаете это для любого продукта своей компании. Настоящие предприниматели умеют слушать, делать выводы и меняться.

Джейсон Фрид, соучредитель и генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения Basecamp и автор бестселлеров Rework и Remote

Фундаментальная основа для того, чтобы стать отличным руководителем, — просто дать людям время и доверие, которые им необходимы для выполнения серьезной работы.

Стив Кейс, пионер интернета и соучредитель AOL; председатель и генеральный директор Revolution; создатель Rise of the Rest; и автор книги "Третья волна интернета"

Более инклюзивный взгляд на инновации — это не только правильный, но и разумный поступок, поскольку он откроет часть великих предпринимательских и инвестиционных возможностей в следующие 10 или 20 лет.