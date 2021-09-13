Удаленная работа: мифы и результаты исследований

Глобальная пандемия создала условия, при которых удаленная работа стала стандартом для многих людей. Но в тоже время сложившаяся ситуация так и не смогла развеять все мифы, которые постоянно сопровождают работу вне офиса.

Многие руководители, собственно, так же, как и сотрудники компаний, с некоторой настороженностью и подозрительностью относятся к тем, кто выполняет свои задачи удаленно. При этом продуктивность работы сотрудников "вне офиса" не ниже, а иногда гораздо выше, чем у тех, кто каждый день приходит в офис.

Если вы верите в самые худшие предположения об удаленных сотрудниках, то вы непродуктивная, отстраненная группа. Но исследования говорят об обратном. Вот несколько исследований и опросов, которые развенчали наиболее распространенные мифы о предполагаемых недостатках удаленной работы.

Миф 1. Офисная работа по своей сути лучше, потому что способствует случайным беседам, которые порождают сотрудничество и идеи.

Многие руководители любят говорить, что сотрудники нужны им в офисе, потому что именно там могут происходить случайные взаимодействия между коллегами, что стимулирует больше творчества и инноваций. Показательный пример: ежегодное письмо акционерам от генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона, которое он написал в апреле этого года.

"Удаленная работа практически исключает спонтанное обучение и творчество, потому что вы не встречаетесь с коллегами возле кофемашины, не разговариваете с клиентами во время незапланированных встреч и не получаете напрямую отзывы о продуктах и услугах", — писал Даймон.

Но восприятие офиса как места, способствующего личному общению, неверно. Фактически, офисы могут действовать абсолютно наоборот. Два исследователя наблюдали за взаимодействием в паре фирм из списка Fortune 500 до и после того, как компании перешли от индивидуальных кабинетов к офисам открытой планировки, и обнаружили, что личное общение фактически снизилось примерно на 70%, в то время как электронное взаимодействие увеличилось.

Оказывается, большинство офисных работников не воспринимают чье-то физическое присутствие как автоматическое разрешение спонтанно завязать разговор.

"Люди в открытых офисах создают виртуальные стены, и коллеги уважают их. Если кто-то сосредоточен на работе, его стараются не отвлекать спонтанными беседами", — написали в Harvard Business Review исследователи, бихевиорист Итан Бернштейн и соучредитель аналитического ресурса Humanyze Бен Вабер. По мнению исследователей, дизайн открытого офиса призван побудить людей общаться лицом к лицу, но в то же время он позволяет и не делать этого. В конце концов, зачем идти к коллеге, если можно гораздо быстрее просто отправить ему электронное письмо или сообщение в чате?

Результаты исследования показали, что сотрудники, работавшие из дома, на 68% чаще говорили о более высокой приверженности компании, чем те, у кого не было такой возможности.

В 2017 году в журнале Gender, Work and Organization были опубликованы результаты исследования, в котором изучались 1000 государственных служащих Великобритании, переехавшие в офис с открытой планировкой, прозрачными стеклами и большими неопределенными пространствами для совместной работы.

Часть женщин, участвовавших в этом исследовании, сказали, что им нравится чувствовать себя более заметными и видеться с коллегами. Но в то же время многие сообщили, что их коллеги-мужчины начали больше наблюдать за женщинами, и женщины ограничили свои перемещения по офису вплоть до того, что не выходили обедать в общую зону. Другими словами, офис оказался не совсем безопасным местом для случайных встреч.

Миф 2. Удаленные сотрудники менее привержены компании.

Распространенным аргументом в пользу работы в офисе является то, что удаленные сотрудники редко участвуют в корпоративных культурных мероприятиях, которые могут помочь укрепить лояльность к работодателю, и в результате они всегда остаются в стороне.

Но опросы показывают, что возможность работать удаленно может на самом деле повысить приверженность сотрудника работе. В опросе 7487 сотрудников в 14 странах, включая США, Великобританию, Китай, Мексику и Канаду, в 2020 году люди на 68% чаще говорили, что у них была более высокая приверженность компании, когда они имели возможность работать из дома, по сравнению с сотрудниками, у которых не было такой возможности. Женщины, растившие детей, на 32% реже рассматривали возможность увольнения, когда имели возможность работать удаленно, по сравнению с их коллегами, у которых не было такой возможности.

Исследователи говорят, что большее влияние на приверженность компании имеют сложившиеся взаимоотношения с руководителем и коллегами, чем то, работает человек в офисе или удаленно.

Действительно, удаленные сотрудники могут чувствовать себя несколько обделенными и терять интерес к компании, поскольку меньше чувствуют себя членами команды. Но с этим могут справиться руководители, внедряя систему взаимодействия между сотрудниками и показывая, что независимо от местоположения рабочего места сотрудников видят и слышат.

Миф 3. Сотрудники, которые работают из дома, не будут выполнять свои задачи так же хорошо, как офисные сотрудники.

В 2013 году компания Best Buy прекратила эксперимент по удаленной работе, который позволял корпоративным сотрудникам работать из любого места при условии, что они выполняют свои задачи. Высшее руководство заявило, что одна из причин закрытия программы заключалась в том, что руководители не могли полностью контролировать сотрудников. Это перекликается с мнением многих управленцев — сторонников микроменеджмента. Они говорят: "Если я не вижу, как сотрудники работают, работают ли они на самом деле?"

Но исследования показывают, что продуктивность не зависит напрямую от местоположения рабочего места. В опросе около 800 работодателей, проведенном Mercer, консалтинговой фирмой по вопросам льгот на рабочем месте, большинство компаний заявили, что производительность труда сотрудников, работавших удаленно во время пандемии, была такой же (67%) или выше (27%), чем до пандемии.

Конечно, такие моменты, как необходимость заботиться о семье или проблемы с домашним интернетом, могут стать помехой в выполнении задач. Но важно понимать, что эти проблемы являются результатом не самой удаленной работы, а скорее, отсутствия поддержки со стороны работодателей, которые могут помочь сотрудникам сосредоточиться на своих рабочих задачах, работая из дома.

В следующий раз, когда вы решите назвать удаленных сотрудников "бездельниками", узнайте сначала, какие задачи и как они выполняют и какая поддержка им предоставляется.