TED-доклад: Тревожное расстройство и беспокойство — норма или нарушение

Мы все время от времени нервничаем, особенно в ситуации постоянной неопределенности. Но как узнать, когда беспокойство и страх переходят черту и на них надо обратить внимание? Доктор Джен Гюнтер решила на TED развеять мифы об этой теме, гуляющие в сети и поделилась научными данными о том, как работает миндалевидное тело нашего мозга, как и почему мы реагируем на угрозы и что может помочь уменьшить тревожное расстройство.

"Мы живем в культуре, которая не относится серьезно к проблемам психического здоровья. Существует много стигматизации. Некоторые люди могут посоветовать вам просто выпить, или взять себя в руки, или перестать беспокоиться, или сказать, что все это просто в вашей голове. Но я убеждена и этому есть доказательства, что тревожные расстройства так же реальны, как диабет.

Классические симптомы тревожного расстройства, которые наблюдаются у большинства пациентов — это постоянное беспокойство, проблемы со сном, напряжение в мышцах и борьба с концентрацией внимания. Но многие из этих людей не получают лечения.

Существует много проблем с психиатрической помощью. У некоторых людей нет страховки, которая могла бы покрыть это. Некоторые когда-то были уволены или понижены в должности, и думают, что если обратятся за помощью, будет еще хуже. Некоторых беспокоит стигма и то, может ли она повлиять на будущую работу или отношения. Но сильная тревога — это не моральный или личный недостаток. Это такая же проблема со здоровьем, как ангина или диабет. К нему нужно относиться так же серьезно.

Прежде чем говорить о тревожных расстройствах, давайте поговорим о самой тревоге. Тревога — это вполне реальная и нормальная эмоция, которую мы испытываем в стрессовой ситуации. Она связана со страхом. Но в то время как страх — это реакция на непосредственную угрозу, которая быстро исчезает, тревога — это реакция на более неопределенные угрозы, которые, как правило, длятся гораздо дольше.

Все это часть системы обнаружения угроз, которая в той или иной степени есть у всех животных, как защитный механизм от хищников. Тревога начинается с миндалевидного тела мозга, пары нервных пучков размером с миндаль, которые предупреждают другие области мозга о готовности к защитным действиям. Затем гипоталамус передает сигнал и запускается то, что мы называем стрессовой реакцией в нашем теле. Наши мышцы напрягаются, дыхание и пульс учащаются, а кровяное давление повышается. Области в стволе мозга срабатывают, и вы приходите в состояние повышенной бдительности. Это реакция "бей или беги".

Есть способы сдерживать реакцию "бей или беги" с помощью области мышления более высокого уровня, называемой вентромедиальной префронтальной корой. Это работает следующим образом. Если человек видит что-то, что он считает опасным, например тигра, это посылает сигнал миндалине, говоря: "Пора бежать". Вентромедиальная префронтальная кора головного мозга может сказать миндалине: "Эй, посмотри. Тигр в клетке. Вы знаете, что такое клетка? Тигр не может выбраться из клетки. Это нормально, пора успокоиться". Это цикл обратной связи, который помогает контролировать реакцию. Также задействован гиппокамп. Он предоставляет контекст, говоря что-то вроде: "Эй, мы раньше видели тигров в клетках. Мы в зоопарке. Мы в безопасности".

При тревоге эти системы обнаружения угроз и механизмы, снижающие или подавляющие их, работают некорректно и заставляют нас беспокоиться о будущем и нашей безопасности в нем. Но для многих это переходит в бесконечный процесс. Люди испытывают постоянное всепроникающее беспокойство, которое мешает работе, учебе и отношениям и заставляет их избегать ситуаций, которые могут вызвать симптомы.

Тревожные расстройства вовсе не редкость. Основываясь на данных Всемирного исследования психического здоровья, исследователи подсчитали, что около 16% людей в настоящее время страдают или страдали тревожным расстройством. Сюда входит социальное тревожное расстройство, паническое расстройство, агорафобия и другие фобии. Исследования показали, что люди с тревожными расстройствами не просто иначе реагируют на стресс. Работа их мозга может реально отличаться от работы мозга других людей.

Например, может существовать путаница в связях между миндалевидным телом и другими частями мозга. Усиливаются пути, сигнализирующие о тревоге. И чем больше у вас беспокойства, тем сильнее становятся пути, и это превращается в порочный круг.

Хорошая новость в том, что есть средство от беспокойства, и вам не нужно продолжать страдать. Помните, дело не в слабости. Речь идет об изменении мозговых паттернов, и исследования показывают, что наш мозг обладает способностью реорганизовываться и формировать новые связи на протяжении всей нашей жизни.

Первый шаг, который важно совершить — изучить основы. Придерживайтесь сбалансированной диеты, регулярно занимайтесь спортом и высыпайтесь, так как ваш разум является частью вашего тела. Прекрасно работает медитация. Вместо того, чтобы увеличивать частоту сердечных сокращений и напряжение тела, занимаясь развитием осознанности и дыхательными практиками мы можем замедлить реакцию "бей или беги" и улучшить свое текущее состояние.

Хорошие результаты в вопросе лечения тревожных расстройств показала когнитивно-поведенческая терапия. Вы научитесь распознавать неприятные мысли и определять, насколько они реалистичны. Со временем когнитивно-поведенческая терапия может восстановить те нейронные пути, которые подавляют реакцию тревоги. Кроме того, специалист может порекомендовать вам курс лечения препаратами, которые как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе будут помогать вам справляться с симптомами и могут снизить чрезмерную реактивность миндалевидного тела, наблюдаемую при тревожных расстройствах.

Относитесь к тревожному расстройству не как к социальному диагнозу, а как к болезни, которую нужно лечить также, как повышенное кровяное давление и диабет".

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