TED-доклад: О чем подумать в 20+, чтобы не жалеть о потерянном времени в 40+

Сложно увидеть себя в будущем через 10-20 лет. Но, по словам психолога Мэг Джей, этот процесс можно сделать проще, если научиться правильно задавать себе смелые вопросы. В своем докладе на TED Джей поделилась перечнем этих вопросов и рассказала о том, почему нам бывает непросто "заглянуть" в свое будущее.

"Первое, о чем нужно говорить, — это о разрыве в эмпатии. Именно по этой причине мы сложно относимся к людям, придерживающимся других политических взглядов. Поэтому пожимаем плечами, наблюдая за теми, кто выглядит, живет или любит не так, как мы. Поэтому, с большой вероятностью, мы мало внимания уделяем вопросам изменения климата и не думаем о том, в какой среде будут жить наши дети и внуки.

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Интересно то, что именно этот разрыв в эмпатии может мешать нам поступать правильно и в возрасте 20-ти лет, и в гораздо старшем возрасте.

Долгое время я работаю в качестве клинического психолога с теми, кому от 20 до 30 лет. Сегодня, так же, как 10-15 лет назад, эти люди хотят переехать в нужный им город, найти подходящую работу, хорошего партнера… Они хотят знать правильные ответы. Но таких ответов не существует. Это то, что называют "проблемами большого мира" — слишком много неизвестных. Ни одно приложение, алгоритм или эннеаграмма никогда не смогут решить эти проблемы или ответить на эти вопросы. Это плохая новость, но есть и хорошая.

Правильных ответов нет, но нет и неправильных. Есть только ваши ответы. Сколько вам лет? 20, 30, 40… Это лучшее время, чтобы услышать себя и быть честным с собой. Это прекрасное время, чтобы поговорить с самим собой из будущего. Философ Дерек Парфит сказал, что мы пренебрегаем своим будущим "я" из-за недостатка веры или воображения. И это действительно важно. Конечно, сложно, будучи молодым, представить себя в возрасте 35 или даже 45 лет. Особенно, если большинство известных людей в Instagram или TikTok гораздо моложе. Существующие исследования показывают, что наш мозг думает о себе в будущем так же, как он думает о незнакомцах. И здесь возникает разрыв в эмпатии. Нам может быть трудно заботиться о той версии самих себя, с которой мы еще не встречались.

Однако исследования также показывают, что если мы найдем способ преодолеть этот разрыв в эмпатии между нашим настоящим и будущим "я", мы начнем больше думать о том, что мы могли бы сделать сейчас, чтобы быть добрыми к себе в будущем.

В одном из исследований по этому поводу исследователи использовали виртуальную реальность, чтобы показать 20-летним, как они будут выглядеть в старости. Это было страшно, но те, кто участвовал в этом исследовании, начали откладывать больше денег на пенсию, чем те, кто не видел себя в старости. Не все могут получить такой опыт, но все могут помнить, что около 85% самых решающих моментов жизни происходят примерно к 35 годам. Я прошу своих клиентов представить себя в этом возрасте и поверить в свою способность создавать эти определяющие моменты. А затем я прошу их подробно рассказать о том, что они видят, и ответить себе на вопросы:

- Как я выгляжу, где живу, чем занимаюсь по работе?

- Нравится ли мне работа? Она имеет смысл? Она важна? Хорошо ли она оплачивается?

- Может ли то, о чем я думаю, однажды стать реальностью?

- Какие из этих вещей меня действительно волнуют?

- Чем я занимаюсь после работы? К кому я возвращаюсь домой? Есть ли у меня партнер? Как выглядят эти отношения? Чем они отличаются или чем похожи на те, которые я видел, когда рос?

- Есть ли у меня дети? Сколько мне было лет, когда у меня родился первый ребенок? Сколько мне может быть лет, когда этот ребенок пойдет в институт или у него будут собственные дети?

- Счастлив ли я? Здоров ли я? Что я делаю или не делаю из того, что делает меня счастливым и здоровым?

Идея такого самоопроса состоит в том, чтобы просто попытаться узнать свое будущее "я", а затем понять, как наше настоящее и наше будущее могут объединиться. Для этого нужно задать себе еще несколько вопросов. Например:

- Как все, что я хочу, вписывается в мою жизнь?

- Что мне нужно делать уже сейчас, чтобы получить желаемое будущее "я"?

- Если через 5-10 лет я работаю там, где не хочу работать, или состою в отношениях, которые мне не нравятся, сколько еще времени я буду находиться в этих ситуациях?

На многие из этих вопросов ответить непросто. Но именно этот смелый разговор с собой будущим может помочь нам лучше понять, что делать сейчас. При этом неважно, сколько вам фактически лет — 20 или больше. Важно начать разговор.

А чтобы полученные ответы не растворились в череде повседневных дел, возьмите лист бумаги и ручку и запишите все, что сможете. Повторяйте периодически такие разговоры (раз в месяц, раз в год), записывайте ответы и начинайте шаг за шагом действовать. Чтобы через 10-15 лет оказаться там, где вы хотите оказаться".