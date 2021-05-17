TED-доклад: как использовать синдром самозванца в своих интересах?

"Вы когда-нибудь сомневались в своих способностях, боялись, что вас раскроют как "мошенника"? Это называется "синдромом самозванца", и вы определенно не одиноки в этом", — говорит соучредитель и со-генеральный директор австралийской компании-разработчика программного обеспечения Atlassian.

Помимо Atlassian, он является инвестором в области программного обеспечения, финансовых технологий, сельского хозяйства и энергетики и входит в совет директоров Zoox, компании, которая разрабатывает технологии для беспилотных автомобилей. Майк рассказал о том, как на протяжении всей своей карьеры он справляется с "синдромом самозванца" и использует его в своих интересах.

"В жизни мне сопутствовал успех. Больше чем десять лет назад, сразу после университета, я открыл свое дело вместе с другом Скоттом. Ни опыта в бизнесе, ни генерального плана у нас не было... Вообще, мы все это затеяли, чтобы не искать настоящую работу и не носить костюм офис каждый день. Нам удалось и то, и другое.

Сегодня у нас тысячи замечательных работников, и миллионы людей на планете используют наши программы. Вообще, их используют не только на Земле, но и за ее пределами — если считать тех, кто в данный момент в пути на Марс. И вы, наверное, думаете, что я знаю, чем занимаюсь каждый день на работе. Но открою вам секрет: чаще всего мне кажется, что я не знаю, что делаю. Мне так казалось 15 лет, и только тогда я узнал, что это чувство называется "синдромом самозванца".

Вы когда-нибудь чувствовали себя обманщиком? Когда вам приходилось где-то догадками, а где-то враньем выходить из положения, при этом каменея от мысли, что в любой момент вас раскусят? Я могу привести много примеров, когда я себя так чувствовал.

Например, на собеседовании с нашим первым менеджером по персоналу. Я ведь никогда не работал в компании, где был отдел кадров... Я был в ужасе, входя в комнату и думая: "Что я буду спрашивать у этого человека?" Или на заседаниях правления — я сижу в футболке, а вокруг все в костюмах. Люди произносят незнакомые аббревиатуры, и я чувствую себя пятилетним ребенком, тайно записывающим их в тетрадку, чтобы, придя домой, посмотреть в Википедии.

Или поначалу, когда нам звонили и спрашивали о задолженности, я замирал и думал: "Стоп, они требуют денег у нас, или хотят заплатить нам?" Я прикрывал трубку телефона рукой и говорил: "Скотт, ты же работаешь с бухгалтерией", передавая телефон другу. Мы оба тогда занимали много разных должностей.

Так что для меня синдром самозванца — это то чувство, когда ты не дотягиваешь, но ты уже укоренен в ситуации. Внутри себя ты знаешь, что тебе не хватает умений, опыта или квалификации, чтобы иметь право здесь находиться, но ты уже здесь, и нужно найти выход, потому что ты не можешь просто уйти. Это не страх неудачи, это не страх, что не получится. Это, скорее, ощущение, что что-то сошло тебе с рук, страх, что это обнаружится, что наступит момент и кто-то все поймет. А если так случится, ты искренне подумаешь: "Ну, это справедливо, в общем-то".

Один из моих любимых писателей, Нил Гейман, очень красиво сказал об этом в напутственной речи "Твори!", которую он произнес в одном университете. Слова звучали примерно так: "Я был уверен, что раздастся стук в дверь, и на пороге появится человек с папкой в руках, и он скажет мне, что все кончено, меня разоблачили и теперь мне придется найти настоящую работу".

Сейчас, когда я слышу стук в дверь, я по-прежнему ожидаю увидеть там человека в темном костюме с папкой, который скажет, что время мое истекло. Я открываю дверь и с облегчением вижу доставщика пиццы, который принес ужин для моих детей.

Но важно отметить, что не все так плохо. Думаю, в этих чувствах много хорошего. Это не просто мотивационная речь типа "Начни прямо сейчас!" Скорее, это анализ моего опыта с синдромом самозванца, того, как я учился использовать этот опыт и превращать его в положительную силу.

Прекрасный пример такого опыта — начало деятельности фирмы Atlassian. Компании было около четырех лет, и у нас было около 70 сотрудников. По совету аудиторов — многие хорошие истории начинаются с совета аудитора — мы участвовали в конкурсе "Предприниматель года Нового Южного Уэльса". На удивление, мы победили в этом конкурсе в категории для молодых предпринимателей до 40 лет. Всего было восемь категорий. Я был настолько удивлен, заранее увидев список наших соперников, что я даже не пришел на церемонию награждения. Скотт один получал награду. А затем были государственные награды. Я подумал, что на эти церемонии все же лучше сходить. Мы взяли напрокат костюмы, я пригласил девушку, с которой только-только познакомился, — о ней мы поговорим через секунду — и мы отправились на официальное торжество. Наше удивление превратилось в шок во время первой награды в категории для молодых: мы обошли все остальные штаты и выиграли в конкурсе "Предприниматель года Австралии". Но это было не последним нашим шоком в этот вечер. Мы одержали победу и во всех других категориях. На самом деле все были в таком шоке, что ведущий, гендиректор Ernst and Young, открывая конверт, произнес: "О Боже".

Мы знали, что зашли слишком далеко. Но мы пошли еще дальше, так как полетели в Монте-Карло, чтобы представлять Австралию в мировом конкурсе "Предприниматель года", где участвовали 40 стран.

На одном из банкетов я, опять же, в костюме напрокат сидел рядом с приятным человеком по имени Бельмиро де Асеведо, победителем из Португалии. Абсолютный чемпион. В 65 лет он уже 40 лет руководил своим бизнесом. У него было 30 000 сотрудников. В то время у нас было 70. У него были в обороте четыре миллиарда евро. После пары бокалов вина, помню, я признался ему, что порой мы считаем себя недостойными всего этого, кажется, что мы не дотягиваем и что придет время, кто-то догадается об этом, и нас отправят домой в Австралию.

Он помолчал, посмотрел на меня и сказал, что чувствовал то же самое и что, наверное, все победители это чувствовали, и хотя он не знает ни меня, ни Скотта, и в технологиях не разбирается, но уверен, что мы делаем что-то хорошее и должны продолжать в том же духе.

Это был для меня важный момент просветления по двум причинам. Во-первых, я понял, что и другие это чувствовали. Во-вторых, это чувство не исчезает, когда ты добиваешься успеха. Я полагал, что успешные люди не чувствуют себя обманщиками, а теперь знаю, что, скорее всего, наоборот.

Я чувствую это не только на работе. В личной жизни тоже. В первое время развития бизнеса я каждую неделю летал в Сан-Франциско по делам Atlassian. Hалетал много льготных миль и получил доступ в зал бизнес-класса. Однажды я вхожу туда в шортах и в футболке и слышу: "Помочь тебе, сынок? Ты заблудился?"…

Более 10 лет назад я сидел в этом зале, ожидая своего еженедельного рейса, и красивая женщина, не моего поля ягода, вошла в зал и направилась прямо ко мне, принимая меня за кого-то другого. Она меня с кем-то спутала, так что в данном случае я правда был самозванцем. Но вместо того чтобы растеряться, как бы я сделал раньше, или по-рыцарски объяснить ей ее ошибку, я просто постарался продолжить разговор.

Бред австралийского парня превратился в удачный шаг навстречу и номер телефона. Через пару месяцев я повел эту девушку на церемонию награждения. Прошло более десяти лет, и я несказанно счастлив, что она — моя жена и у нас четверо замечательных детей.

Вы, наверное, удивитесь, узнав, что каждое утро я поворачиваюсь, смотрю на нее и думаю, сейчас она скажет: "Кто ты и кто дал тебе право на эту сторону кровати? Уходи отсюда!" Но она этого не говорит. Думаю, иногда она чувствует то же самое.

Скорее всего, именно поэтому мы счастливы в браке. Собирая материал для этого выступления, я узнал, что отношения складываются успешно, когда каждый партнер считает себя недостойным другого. Считает, что его партнер слишком хорош для него. Они чувствуют себя самозванцами. Если они не теряются, если они благодарны и стараются изо всех сил быть самым лучшим партнером, то это будут успешные отношения. Так что если у вас есть это чувство, не теряйтесь. Просто продолжайте разговор, даже если человек напротив принимает вас за кого-то другого.

Это чувство, что меня принимают за кого-то другого, возникает у меня довольно часто. Одна из ситуаций произошла совсем недавно. Однажды ночью я увидел в Twitter заявление о том, что Tesla берется разрешить череду энергетических кризисов в Южной Австралии лишь одной своей крупной промышленной батареей.

Не задумываясь, я выпустил серию твитов, бросил им вызов и спросил, серьезно ли они это. Так мне удалось сбить очень маленький камень с очень большого холма, это превратилось в лавину, и я оказался в центре событий. Через несколько часов Илон Маск ответил мне, что все серьезно, что в течение ста дней после подписания контракта они могут соорудить установку в 100 мегаватт-часов, гигантскую батарею мирового класса, одну из крупнейших на планете. И вот тут-то и понеслось! В следующие 24 часа все СМИ начали слать смс и имейлы, пытаясь со мной связаться, чтобы получить мнение "эксперта" в области энергетики.

В то время я не мог бы вам объяснить разницу между полуторавольтовой батарейкой, используемой в игрушках моих детей, и 100-мегаваттт-часовой промышленной батареей, которая может разрешить энергетический кризис в Южной Австралии. Это уже был хронический синдром самозванца, а дальше — еще более странно. Помню, я думал: "Черт, я заварил кашу и не могу просто так уйти". Если я отступлю, я помешаю развитию возобновляемых источников энергии в Австралии и буду выглядеть как идиот из-за моих выходок в Twitter.

Я понял, что в данной ситуации я могу лишь попытаться не растеряться и чему-то научиться. Я провел неделю, пытаясь узнать все возможное о промышленных батареях, электросетях, возобновляемых источниках энергии, всех "за" и "против" и вообще, осуществимое ли это предложение. Я говорил с ведущими учеными, с CSRO, некоторые министры и премьер-министры делились своей точкой зрения, освещая проблему с обеих сторон. Я даже обменялся твитами с премьер-министром. Мне даже удалось произвести впечатление, скажем так, эксперта по энергетике на ABC Lateline.

Но в результате всего этого Южная Австралия объявила тендер на закупку батарей и получила более 90 заявок на него. Государственное обсуждение за несколько месяцев перешло от нагнетания страстей в парламенте по поводу угля к разговору о том, какой химический состав будет лучшим для создания крупномасштабных возобновляемых батарей.

Думаю, к тому времени урок для меня был таков: я наверняка знал, что я — самозванец. Я знал, что отстаю на километры. Но я не терялся, а старался узнать побольше, боясь выглядеть как идиот и стараясь превратить это в некую созидательную силу.

Еще я понял, что никто не думает, что успешные люди чувствуют себя обманщиками. Но я, зная многих предпринимателей, думаю, что правда, скорее, в обратном. Но большинство успешных людей, которых я знаю, не сомневается в себе, но сомневаются сильно и регулярно в своих идеях, в своих знаниях. Они знают, где все очень сложно, и не боятся спросить совета. Они не видят в этом ничего плохого. Они используют этот совет, чтобы отточить свои идеи, улучшить их и научиться чему-то. Нормально иногда не дотягивать. Со мной это часто случается. Это не плохо. Нормально быть в ситуации, из которой невозможно просто уйти, если вы не растеряетесь, если овладеете ситуацией, не окаменеете и постараетесь обратить ее во что-то хорошее. Я говорю именно "овладеть" ситуацией, то есть осознать ее. Например, сейчас я очень остро чувствую себя самозванцем, будучи здесь якобы как эксперт по чувству, которое несколько месяцев назад я и назвать-то не мог, когда соглашался на это выступление. Но в этом же и весь смысл, не так ли?