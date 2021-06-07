TED-доклад: Лекарство от выгорания

Вы можете испытывать выгорание и даже не подозревать об этом. Эмили Нагоски, специалист по половому воспитанию и профилактике стресса, и ее сестра Амелия Нагоски, дирижер, в своей книге подробно описали три явных признака того, что стресс берет над вами верх, и поделились практическими способами, как обезопасить себя от выгорания. В докладе на TED они рассказали об основных моментах своей книги, на написание которой их вдохновил опыт выгорания Амелии.

Когда Амелия готовилась получать докторскую степень по искусству дирижирования, она внезапно попала в больницу с болями в животе. Врачи определили, что эта боль вызвана стрессом, и посоветовали ей пойти домой и расслабиться. До этого момента она не предполагала, что стресс может вызывать настолько явные физиологические симптомы.

Согласно оригинальному техническому определению Герберта Фройденбергера 1970-х годов, симптомами выгорания являются:

- Деперсонализация. Когда вы эмоционально отделяете себя от своей работы вместо того, чтобы вкладывать усилия и чувствовать, что в этом есть смысл.

- Снижение чувства выполненного долга. Когда вы просто продолжаете работать все усерднее, но все меньше ощущаете, что то, что вы делаете, имеет значение.

- Эмоциональное истощение.

Каждый человек так или иначе сталкивается с этими тремя симптомами. Однако за 40 лет, прошедших с момента появления первоначальной формулировки выгорания, стало понятно, что у мужчин оно проявляется больше в деперсонализации, а у женщин — в виде эмоционального истощения.

Факторы, которые приводят к выгоранию, не только профессиональные. Это и воспитание детей, и социальная активность, и все, что касается вопросов, где существуют постоянные требования и невыполнимые ожидания.

Главное, что нужно понять всем, — это разницу между стрессовыми факторами, которые вызывают у вас стресс (невыполнимые цели и ожидания, проблемы в семье, деньги…), и стрессом, который является физиологическим явлением, возникающим в теле в ответ на любую предполагаемую угрозу.

Например, что вы сделаете, если за вами будет гнаться огромная собака? Побежите, конечно. Таким образом, вы используете всю энергию своего тела, весь адреналин и кортизол, чтобы избежать предполагаемой угрозы. В этой ситуации все системы организма работают на сохранение жизни. Что происходит дальше? Вы добегаете до своего дома, забегаете в подъезд и радуетесь, что опасность миновала. Позже вы уже с улыбкой сможете рассказывать друзьям об этом происшествии. Так происходит полный цикл реакции на стресс: у него есть начало, когда вы воспринимаете угрозу; середина, где вы что-то делаете со своим телом; и конец, когда ваше тело получает сигнал, что оно избежало потенциальной угрозы, и теперь является безопасным местом для вас.

Увы, мы живем в мире, где поведение, связанное с нашими стрессорами, больше не является поведением, которое связано со стрессом в теле. Собаки за нами почти не гоняются. Нашими факторами стресса стали поездки на работу, вопросы детей, финансы… Поездки на работу — один из самых основных современных стрессоров. Нам кажется, что, возвращаясь домой, мы избавляемся от него. Да, от стрессора мы избавляемся, но сам стресс не исчезает. Мало того, большинство современных стрессоров присутствуют в нашей жизни каждый день год за годом.

Вы спросите, как же понять, когда возникает выгорание? Для примера: если вы чувствуете, что вам нужно приложить все усилия только для того, чтобы встать с постели и выполнить повседневные задачи, это уже гораздо больше, чем просто выгорание. При выгорании вы встаете, приводите себя в порядок, идете на работу… Но целый день думаете о том, что хотели бы быть совершенно на другой работе.

Важно помнить, что "выгорание" — это не медицинский диагноз и не психическое заболевание. Это состояние, связанное с непреодолимым стрессом. И ваша главная задача — завершить цикл реакции на стресс.

В большинстве источников говорят о том, что лучшая борьба со стрессом — это забота о себе, самопомощь. Однако сестры Нагоски уверяют, что никто из нас не может сам себе помочь в таком состоянии — нужны люди, которые позаботятся о нашем благополучии и поддержат в любых ситуациях. Пусть даже это будет ситуация, когда вам нужно 15 минут выговориться и выплеснуть накопившиеся эмоции. Когда вы это сделали, вам сразу станет немного легче.

"Когда я чувствую, что мне нужно больше настойчивости, на самом деле мне нужна чья-то помощь, — рассказывает Эмили. — Иногда я смотрю на жизнь Амелии и думаю: "Ей нужно больше дисциплины, ей нужно больше настойчивости, ей нужно больше работать". Но на самом деле ей нужно больше доброты. И это базовое изменение культуры, которое навсегда положит конец выгоранию".

Вы можете подумать: а что делать тем, у кого нет рядом ни одного близкого человека? Сестры Нагоски выросли в семье, где чувства были запрещены, и они активно искали ответ на этот вопрос. А ответ на поверхности. Если вы чувствуете себя изолированным, подумайте о том, что наверняка где-то неподалеку от вас есть еще, как минимум, один человек, который чувствует то же самое и очень хочет, чтобы рядом кто-то появился.

Нам твердят, что независимость — это сила. Но правда в том, что мы становимся здоровее и сильнее, когда объединяемся. Наверняка есть в вашем окружении человек, который хочет таких же отношений, как хотите вы.

А пока ищете такого человека, используйте простые инструменты, которые помогут вам снизить градус стресса:

- Занимайтесь физическими активностями (бегайте, катайтесь на велосипеде, плавайте, танцуйте…).

- Спите достаточно. Если вам нужно вставать в 5 утра, ложитесь раньше. И вся ваша семья должна создавать условия, при которых вы сможете это сделать. Они должны ценить ваш сон так же, как вы цените их сон.

- Подключите воображение. Представьте, как вы бросаете все стрессовые факторы в землю и освобождаетесь от них. Наше воображение не различает то, о чем мы думаем, с тем, что происходит в реальной жизни.

Всегда помните, что вы — ценный, образованный, прекрасный человек. Вы заслуживаете заботы, любви, свободы и всех доступных ресурсов в вашей жизни.