TED-доклад: 5 мифов о здоровье кожи, в которые пора перестать верить

"Ваша кожа — самый большой орган вашего тела... но, возможно, вы неправильно понимаете, как с ним обращаться", — говорит доктор Джен Гюнтер. От солнцезащитного крема до рака — она развенчивает пять вводящих в заблуждение мифов о коже и рассказывает, что вы можете сделать, чтобы защитить ваш самый большой орган.

"Мы придаем большое значение уходу за нашей кожей, и это имеет смысл, поскольку кожа — первое, что видят другие люди. Но для многих она является одной из самых непонятных частей тела, поэтому я хочу пролить свет на некоторые из наиболее распространенных мифов о нашей коже.

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Миф 1. Здоровая кожа — это кожа, которая выглядит безупречно

Когда мы думаем о здоровой коже, мы представляем себе чистую, ровную поверхность, сияющую и лишенную каких-либо пятен. Но кожа — это живой орган, такой же, как сердце или легкие, и, как и любой другой орган, она сложна. Она выполняет множество функций, которые проявляются не только на поверхности.

Эпидермис — это внешний слой, который мы видим. Он состоит из разных типов клеток, включая кератиноциты, которые обновляются каждые четыре недели. По мере того, как новые клетки растут у основания, старые клетки выталкиваются вверх и образуют более твердый слой, который трудно преодолеть воде или микробам. Наши кератиноциты также синтезируют витамин D от солнца, который жизненно важен для нашего здоровья. Другие важные клетки эпидермиса включают меланоциты, которые производят меланин или наш пигмент кожи, и клетки Лангерганса, которые похожи на маленьких охранников, патрулирующих патогены.

Дерма — второй жесткий слой нашей кожи, который не так хорошо известен. Это каркас из коллагена, в котором находятся кровеносные сосуды, волосяные фолликулы и железы. Он также заполнен специальными нервными клетками, называемыми сенсорными рецепторами, которые позволяют нам чувствовать давление, вибрацию и даже боль, некоторые из которых распространяются на эпидермис. Дерма также помогает регулировать температуру. Если нам холодно, наши кровеносные сосуды сжимаются, чтобы удерживать тепло, а если нам жарко, они расширяются, выделяя его.

Нас убеждают в том, что нам постоянно нужно отшелушивать, тонизировать и кондиционировать кожу, использовать ролики, сыворотки и лазеры. Некоторые из них действительно работают, особенно для людей с определенными кожными заболеваниями. Но если у вас нормальная и здоровая кожа, вы можете зря тратить деньги на всевозможные разрекламированные продукты. Здоровая кожа — это просто кожа, которая выполняет свою работу.

Миф 2. Солнцезащитный крем нужен только в солнечные дни

Ультрафиолетовые лучи солнца настолько сильны, что повреждают ДНК наших клеток. Есть два типа, которые влияют на кожу. Лучи UVA проникают в дерму, повреждая коллагеновый каркас и ускоряя старение. Между тем, лучи UVB нагревают эпидермис, вызывая солнечный ожог. Хотя наши клетки могут восстанавливать эти повреждения, со временем они накапливаются, а у некоторых людей это может привести к раку кожи.

Наша кожа имеет защитную систему. Под воздействием ультрафиолета наши меланоциты выделяют больше меланина, и получается загар. Этот процесс на самом деле является способом нашей кожи показать, что она повреждена, и таким образом защищает себя от еще больших повреждений. Используя солнцезащитный крем с SPF 30, даже в облачную погоду, вы защищаете себя от солнечных ожогов, преждевременного старения и рака кожи. Просто выберите тот, который имеет широкий спектр действия. Это означает, что он блокирует лучи UVA и UVB.

Миф 3. Людям с более темной кожей солнцезащитный крем не нужен

У большинства из нас производится два типа меланина — эумеланин, связанный с более насыщенными коричневыми тонами, и феомеланин, связанный с более светлой кожей и веснушками. Цвет нашей кожи зависит от соотношения между этими двумя типами меланина и плотности пигмента, создающего структуры в наших клетках. Наличие большего количества меланина, особенно первого типа, действительно обеспечивает некоторую защиту от солнца. В зависимости от того, насколько темная кожа у человека, у него есть естественный SPF, но этого недостаточно. Нам всем нужен солнцезащитный крем, чтобы предотвратить повреждения кожи.

У темнокожих людей рак кожи чаще всего обнаруживается на более поздних стадиях. Почему так происходит? Большинство дерматологов — люди со светлой кожей, и их учили ставить диагнозы именно на светлой коже. Кроме того, многие темнокожие пациенты верят в миф о том, что их кожа не подвержена раку, поэтому редко обращаются на ранних стадиях заболевания.

Миф 4. Поры можно сузить

Поры — это крошечные отверстия в коже. Если опуститься вглубь, можно найти волосяные фолликулы или железы. Вы можете думать о порах как о каналах. Они позволяют коже охлаждаться вследствие потоотделения. Размер пор во многом определяется генетикой, и на самом деле они не сужаются, но могут расширяться, когда кожа поддается воздействию макияжа или агрессивных продуктов. Так что сэкономьте деньги на средствах для уменьшения пор и просто умывайте лицо некомедогенными средствами, которые, в основном, делаются из веществ, не закупоривающих поры.

Миф 5. Шоколад вызывает прыщи

Акне — это воспаление, которое возникает, когда наши волосяные фолликулы забиваются жиром и омертвевшей кожей, что приводит к разрастанию бактерий. Здесь задействовано множество факторов, от гормонов до генетики. Связь между прыщами и шоколадом была тщательно изучена, но результаты оказались довольно неинтересными. Исследования показывают, что самая здоровая диета для вашего тела в целом также может быть самой здоровой диетой для вашей кожи.

Наша кожа — удивительный орган, поэтому не забывайте правильно с ней обращаться. Используйте солнцезащитный крем, следите за родинками и обратитесь к дерматологу, если есть какие-либо изменения. И игнорируйте эти мифы".

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