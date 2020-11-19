Субординация: что делать, когда вы становитесь начальником своего друга

Сколько часов вы проведете со своими коллегами в течение жизни? Если вы работаете обычно с 9 до 18 пять дней в неделю, то за примерно 40 лет, вы проведете с коллегами около 100 000 часов.

И естественно, что некоторые из этих контактов могут перерасти в дружбу. Это хорошо, поскольку исследования показывают, что наличие друзей на работе повышает удовлетворенность, производительность и даже продуктивность.

Но у этого есть и обратная сторона. Близкие дружеские отношения также могут вызвать трения, особенно для тех из нас, кто работает в иерархической среде. Как только вас продвинут на руководящую должность, от вас неизбежно потребуют принимать жесткие решения и справедливо оценивать людей в команде, независимо от того, являются ли они вашими друзьями. Часто это становится серьезной проблемой для новых руководителей, которые переходят из роли "друга по работе" в роль "начальника". Иерархия меняется.

Если раньше о частной жизни коллег мы мало что знали, то сегодня социальные сети "рассказывают" нам практически все. Социальный этикет очень изменился: 32% сотрудников дружат со своим начальником в Facebook, 19% подписаны друг на друга в Instagram и 7% в Snapchat. У 68% работников есть сотовый телефон начальника; 24% были дома у своего руководителя; 34% обращались за советом к своему руководителю по личным вопросам.

Одно из недавних исследований было направлено на определение наиболее эффективного способа управления отношениями с друзьями на работе, после того, когда вы становитесь их руководителей. В период с января по август 2020 года было опрошено 200 мужчин и 200 женщин из 17 стран, которые недавно получили повышение и начали работать в новой должности впервые. Им задавали, кроме прочего, и такие вопросы:

- Как вы поддерживаете отношения с коллегами, с которыми дружите?

- Что случилось с вашей дружбой, когда вас повысили?

- Как изменились ваши дружеские отношения с тех пор, как вы начали работать в новой должности?

- С кем из ваших друзей по работе вы связаны в социальных сетях? На каких платформах?

- Что изменилось с момента вступления в новую должность?

- Чего вам не хватает из того времени, когда вы еще не были руководителем?

- Как изменилось ваше поведение с момента повышения?

- Ваши друзья влияют на ваши решения? Если да, то как?

- С кем вы делитесь переживаниями, когда чувствуете стресс?

Результаты показали, что более 90% руководителей-новичков изо всех сил пытались преодолеть границы между своими ролями "руководителя" и "друга", а более 70% потеряли дружеские отношения, когда получили новую должность. Но это не дало ответ на вопрос, как сохранить отношения с другом по работе после получения повышения. Тогда исследователи проанализировали другие ответы респондентов и провели дополнительные интервью. Исходя из полученных данных, они сделали пять основных выводов.

Признайте, что отношения изменились



Отношения изменчивы. Долгая дружба предполагает открытое и честное общение. Но для этого люди должны научиться обсуждать, что изменилось в их отношениях и как общаться дальше. Интересно, что более 80% опрошенных руководителей-новичков не обращали внимания на то, как их продвижение по службе изменило их отношения с коллегами. Они сожалели о том, что долгое время не обсуждали этот вопрос открыто. Многие не проявляли инициативу и думали, что любая неловкость, существовавшая между ними и их друзьями, со временем исчезнет. Но они ошибались. В результате пострадали все стороны.

Здоровые отношения требуют определенной степени честности, даже радикальной откровенности — способности решать возникшую проблему, даже если обратная связь достаточно жесткая, но подается с точки зрения заботы.

Если вы стали руководителем, а ваш друг оказался у вас в подчинении, важно взглянуть правде в глаза и признать, что ваши отношения изменились. И лучше сделать это раньше, чем позже. Можете сказать: "Мне немного неловко поднимать этот вопрос, но я ценю нашу дружбу и хочу сохранить нашу связь. Некоторые нюансы наших отношений на работе могут измениться, и я думаю, что лучше все проговорить сейчас, чтобы у нас было общее понимание ситуации".

Примите свою новую роль



Ваше поведение как нового руководителя должно соответствовать вашим новым обязанностям. В рамках исследования многие руководители-новички говорили, что это трудно сделать, и часто возвращались в "режим дружбы" со своими ближайшими коллегами, особенно с теми, с кем они были связаны в социальных сетях. Это часто происходило, когда они чувствовали стресс или испытывали злость. Многие открыто обсуждали проблемы на работе или делились конфиденциальной информацией.

Став руководителем, важно проявлять уважение и одинаково относиться ко всем членам своей команды. Никогда не сплетничайте с другом о коллегах. Когда вы находитесь на одной ступени иерархии, такие разговоры обычны и сближают коллег. Но вы теперь руководитель, и ваша задача как лидера — устранять трения между членами команды и находить решения, а не увлекаться проблемами. Подавая плохой пример, вы потеряете авторитет и доверие. В конце концов, кто хочет, чтобы им руководил человек, который распространяет негатив?

Когда вам нужно высказаться, найдите коллегу, которому вы можете довериться на своем иерархическом уровне, например, другого руководителя или наставника, с которым можно поделиться и разгрузить мозг от проблем. Если решите это сделать, общайтесь лично, а не обсуждайте это в социальных сетях. Кроме того, вы можете привлечь нейтральную сторону, например, коуча, который не имеет никаких связей с вашей организацией и вашей сетью контактов.

Будьте последовательны и справедливы



Еще один аспект вашей новой роли — последовательность в отношении ко всем членам команды. У вас не может быть любимчиков. Если они есть, никогда этого явно не показывайте. Если члены команды заподозрят пристрастное отношение, это может вызвать обиду на вас или на человека, к которому вы относитесь более лояльно. А это — прямой путь к созданию токсичной среды.

Например, если вы собираетесь на обед, пригласите всю команду, а не только тех, с кем вы большее общаетесь. Поступая таким образом, вы можете даже найти себе нового друга на работе: более 50% респондентов сообщили, что благодаря такой практике у них возникли новые связи с коллегами.

Не позволяйте эмоциям мешать принятию сложных решений



Быть руководителем означает признать, что вы не всем нравитесь, и это нормально. В конце концов, вы обязаны принимать сложные решения. Вам важно понять, что если вы дружите с кем-то из сотрудников, вы можете не замечать недостатков этого человека и ваши личные чувства будут влиять на решения. Поэтому вы должны быть осмотрительны, чтобы не позволять дружбе влиять на ваши решения, в том числе, повышения, назначения и увольнения.

Например, увольнение — пожалуй, это самое трудное решение, с которым вы когда-либо столкнетесь. Но это неизбежная часть вашей работы. Вы не можете не обращать внимания на нарушения только потому, что их совершает ваш друг. Это называется кумовство.

Один из способов справедливого отношения ко всем — это система оценки, включающая цели и ключевые результаты. Благодаря этому, при принятии решений вы сможете основываться на объективных, а не субъективных данных.

Внимательно относитесь к тому, что вы публикуете в социальных сетях



Специалисты не рекомендуют дружить с коллегами в социальных сетях, независимо от платформы. Ваши друзья могут использовать ваши посты или совместные фото, чтобы выставлять напоказ свою связь с вами, вызывая зависть у своих коллег (ваших подчиненных). По этой причине 10% респондентов отписались от коллег (и друзей) в социальных сетях после повышения по службе. Многие сообщили, что такой шаг помог установить более четкие границы между ними и их подчиненными (друзьями) и снизить вероятность распространения информации. Некоторые не отписывались от бывших коллег в социальных сетях, но ужесточили настройки конфиденциальности, таким образом разделив личную и рабочую сети контактов.

Исследование показало, что дружба на рабочем месте имеет свои преимущества, но она может стать причиной проблем, когда кто-то из друзей получает повышение. Не игнорируйте проблему. Проговорите все ее аспекты как можно раньше, чтобы избежать накала ситуации и сохранить друга.