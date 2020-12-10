Спасибо, нет: как научиться вежливо и профессионально отказывать

Большинство людей не умеет говорить "нет". Нас воспитывали так, что мы уверены — на любую просьбу о помощи нужно реагировать согласием. Нас убеждают в том, что для профессионального роста мы должны "делать то, что нужно" и брать на себя дополнительные обязанности.

Да, чтобы развиваться в профессии, нужно много работать и узнавать новое. Но если на все просьбы отвечать "да", в конце концов можно выгореть. И тогда просто не останется сил на достижение своих целей, важных только для вас. Именно поэтому важно научиться отказывать вежливо и профессионально. Если этого не сделать, могут возникнуть неприятные последствия:

Подпишитесь на канал DELO.UA

Обида. Одна из худших вещей, которые возникают, когда вы все время говорите "да", — это увеличивающаяся обида на других людей. Когда ваш коллега-друг, который постоянно опаздывает на работу, очередной раз просит вас прикрыть его перед клиентами или руководством, что вы чувствуете, когда придумываете очередную причину его отсутствия?

Психическое и физическое утомление. Когда мы все время говорим "да", мы в конце концов устаем и умственно, и физически. Если вы постоянно включаете в свой список дел несколько пунктов того, что должны делать другие люди, рано или поздно вы устанете.

Откладывание своей жизни. Когда мы делаем для других больше, чем следовало бы, мы отодвигаем свою жизнь на второй план. Иногда может даже возникнуть ощущение, что мы не живем своей жизнью, потому что уделяем слишком много внимания и времени вещам, которые важны в жизни других людей. Конечно, забота о близких — это важно. Но когда это превращается в ежедневную процедуру и длиться долгое время, наша собственная жизнь перестает существовать.

Потеря границ. По сути, границы — это то, что вы создаете для того, чтобы жить так, как вам хочется. Это что-то вроде набора руководящих принципов, которые вы установили в своей жизни. Время от времени вы делитесь ими с другими в зависимости от ситуации. Обычно мы учимся устанавливать границы, когда в нашей жизни происходит что-то, что заставляет нас сказать: "Я больше не хочу этого". Например, вместо того, чтобы работать 40-45 часов в неделю, вы работаете по 50 часов только потому, что берете на себя обязательства ваших коллег, которые якобы не могут справиться со своими задачами и постоянно просят у вас помощи.

Чтобы не вносить в свою жизнь подобные неудобства, подберите для себя способ говорить "нет" разным людям, и на их очередную просьбу, вместо бормотания "я не могу этого сделать", вы дали четкий и внятный ответ. Единственное правило, которое нужно соблюдать при этом — быть вежливым и уважительно относится к человеку. Вы можете воспользоваться приведенными ниже примерами, а можете придумать свои.

Как сказать "нет" руководителю

Сказать "нет" руководителю может быть страшно. Но вы же не хотите, чтобы вся ваша жизнь проходила за рабочим столом. Вам нужно сформулировать отказ так, чтобы продемонстрировать то, что для вас большая честь быть выбранным для выполнения задачи, но другие приоритетные задания не позволяют вам сейчас уделить достаточно времени новому проекту.

Например: "Я очень ценю, что вы подумали о моем участии в этом проекте. Я планировать уделить время на этой неделе / месяце проектам X, Y и Z. Насколько я помню, это были задачи с высоким приоритетом" или "Большое спасибо, что решили поручить мне это. Но сейчас у меня полная загрузка по проектам X и Y. Вы предпочитаете, чтобы я отложил эту работу и вместо этого потратил свое время на новый проект?"

Как сказать "нет" коллегам

Мы все время от времени с удовольствием помогаем коллегам. Однако иногда случается, что мы не можем этого сделать. Отказывая, выскажите благодарность за просьбу и объясните свой отказ.

Например: "Принять участие в разработке этого проекта — захватывающая возможность. Спасибо, что попросили меня помочь в этом. По правде говоря, это не то, что я считаю своей сильной стороной, и я бы, наверное, воздержался. У Лизы это неплохо получается, спросите ее" или "Вы знаете, что я обычно люблю выполнять такую работу, Иван, и я очень признателен, что вы попросили меня помочь. К сожалению, сейчас неподходящее время, наш руководитель Игорь поручил мне подготовить презентацию для нового клиента, которая состоится на следующей неделе".

Как сказать "нет" клиенту

Сказать клиенту "нет" может быть еще сложнее, чем руководителю. В конце концов, это те люди, которые платят вам деньги. Главное здесь — убедиться, что ваш клиент чувствует себя услышанным и понятым. Как только вы полностью прислушаетесь к его мнению или пожеланию, поделитесь с ними информацией о том, как решается их проблема.

Например: "Вы знаете, Татьяна, я полностью вас понимаю, но не могу с этим согласиться. Я считал, что, подчеркивая положительные моменты этого продукта, мы сможем привлечь внимание аудитории в возрастном диапазоне от 36 до 45 лет" или "Карина, я ценю то, что вы указали на этот момент и подняли вопрос, чтобы убедиться, что мы решаем проблему. Алексей тоже занимался этим, я попрошу его поделиться тем, что он выяснил на нашей встрече в четверг".

Как сказать "нет" близкому человеку

Отказывая близкому человеку, честно скажите "нет" и объясните причину. Может быть у вас уже есть запланированные дела, а может быть вы просто не хотите делать то, о чем вас просят. Лучше открыто отказать, чем мучать себя, выполняя просьбу.

Мы не призываем вас всегда отказывать, мы призываем говорить "нет" тогда, когда ваше "да" может нарушить ваши планы и личные границы; когда человек обращается к вам с просьбами постоянно, при этом сам не прилагая никаких усилий в решении вопроса; когда вы просто не хотите делать то, о чем вас просят. Уважайте себя, оберегайте свои границы и помогайте тогда, когда у вас внутри звучит "да" в ответ на чью-то просьбу.