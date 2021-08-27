Proffee: что такое протеиновый кофе и полезен ли он для вас?

Белок необходим для подпитки организма, особенно утром или после тренировки для восстановления мышц. Но действительно ли людям, ведущим здоровый или относительно здоровый образ жизни, необходим еще один напиток с дополнительным протеином?

Протеиновый овес, протеиновые макароны, протеиновый хлеб… Белок также добавляют в крупы, рис, печенье. Теперь же его начали добавлять и в кофе. Что такое proffee? Обычно это черный кофе (чаще всего холодный) с добавлением протеинового коктейля. Некоторые добавляют в этот напиток подсластители, а некоторые — сиропы.

Если посмотреть, то в proffee оба компонента полезны. Кофе полон антиоксидантов, а протеиновый порошок или коктейль обеспечивает энергию и способствует восстановлению мышц. Но стоит быть очень внимательным к составу готовых протеиновых коктейлей или порошков.

Диетолог Аманда Франкени говорит, что нужно "остерегаться длинного списка непонятных ингредиентов". Основным из ингредиентов белковых добавок чаще всего являются подсластители (искусственные или натуральные). В каждой мерной ложке содержится 4-5 чайных ложек добавленного сахара, поэтому специалисты рекомендуют выбирать несладкий протеиновый порошок.

Еще один фактор, который следует учитывать, — это дозировка сиропа, особенно если протеиновый порошок уже подслащен. По данным Американской кардиологической ассоциации, мужчинам следует употреблять не более 9 чайных ложек добавленного сахара в день, а женщинам — не более 6 чайных ложек.

Одна порция сиропа в вашем proffee может содержать больше одной чайной ложки добавленного сахара. Даже это небольшое количество может повлиять на общий дневной объем сахара, особенно если учесть количество скрытого сахара, содержащегося во множестве других продуктов и напитков, которые обычно потребляются ежедневно.

Кому может быть полезен proffee?



Большинство из нас уже потребляют больше необходимого суточного количества белка. Для малоподвижного человека весом 64 кг это около 51 г белка, или в контексте одного дня приема пищи около 85 г мяса, двух яиц, 1 стакана молока и 1/4 стакана миндаля.

Диетологи говорят, что если вы уже придерживаетесь сбалансированной диеты, потребляя комбинацию полезных жиров, белков, сложных углеводов, фруктов и овощей, вам, вероятно, не нужно добавлять протеиновый порошок или добавки. К числу тех, кому трудно удовлетворить эти потребности, относятся вегетарианцы, или веганы, люди с определенной аллергией или повышенной чувствительностью, а также люди с интенсивными физическими упражнениями.

Хотя proffee не наносит вреда здоровью, его не следует путать с полноценным обедом или даже с питательной закуской. По словам диетологов, это связано с тем, что в нем отсутствуют витамины, минералы и клетчатка. Чтобы повысить пищевую ценность, диетологи рекомендуют добавить к кофе с протеином полезный бутерброд из двух кусочков цельнозернового хлеба, нарезанных помидоров, салата и авокадо, нежирного сыра и нарезанной индейки.

Возможно, для человека, не занимающегося активно спортом, этот напиток и не несет особой пользы, но для тех, кто серьезно относится к физическим нагрузкам, proffee может стать идеальным напитком перед тренировкой. Кофеин стимулирует и добавляет бодрости, а в сочетании с белком значительно улучшается работоспособность мышц.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что активные люди, потреблявшие кофеин и аминокислоты (а это и есть белок), почувствовали повышение эффективности упражнений высокой интенсивности. В частности, участники, у которых было от 5 до 6 миллиграммов кофеина на килограмм веса тела, отметили повышение продуктивности.

Важно помнить, что протеин никак не влияет на продолжительность воздействия кофеина — большая часть кофеина всасывается в кровь в течение 45 минут после употребления, а белок переваривается в желудке. Единственное, что может удлинить процесс, это добавление еды, употребляемой вместе с напитком.

И помните о допустимой дозе белка в день. Его чрезмерное потребление может привести к определенным побочным эффектам, а иногда даже к серьезным проблемам со здоровьем.