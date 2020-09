Привлечь всех: Что поможет сделать контент вирусным

Большая часть содержимого социальных сетей превращается в белый шум. Выделиться среди огромного количества постов, картинок и видео удается далеко не каждому. Но, в тоже время, интерес компаний к соцсетям постоянно растет, ведь по данным отчетов 95% молодых людей следят за брендом в интернете.

Есть несколько хитростей, которые помогают выделиться на общем фоне и привлечь внимание пользователей к вашему предложению.

Привлекайте внимание сразу же

Если у вас нет громкого имени или значительного количества подписчиков вызвать интерес может быть сложно. Поскольку средний человек обладает уровнем внимания золотой рыбки, он должен сразу же заинтересоваться вашим контентом, чтобы продолжить взаимодействие. Гарретт Адкинс, соучредитель Impact Media, говорит, что "все дело в первых трех секундах". По его словам, пользователи не должны уделять брендам свое время. Бренд должен прилагать усилия, чтобы его получить. "Нам нужно цеплять людей смелым заявлением или интригующим вопросом, которые бросаются в глаза и при этом соответствуют контексту нашего сообщения. Это искусство", — говорит Адкинс.

Как с самого начала привлечь внимание зрителей? Неожиданный заголовок, захватывающий сюжет или броская первая строка. Ваша цель должна состоять в том, чтобы заставить зрителя — который, возможно, никогда раньше даже не слышал о вас или вашем продукте — прочитать следующую строку вашего сообщения или посмотреть следующие 20 секунд вашего видео.

Включите эмоции или чувство причастности в контент

Активнее всего люди реагируют на эмоциональные заголовки или картинки. Ярким примером этого стала кампания по случаю пятого дня рождения ЮНИСЕФ. Используя заголовок "Каждый ребенок заслуживает 5-летия", кампания попросила пользователей прислать свои фотографии на праздновании их 5-летия. Это привело к двум вещам: вызвало эмоции (особенно при просмотре фотографий очень маленьких детей) и включило чувство причастности, позволяя зрителям размещать собственные фотографии.

Какой именно прием вы используете, будет зависеть от вашего инфоповода. Но подумайте, как вы можете поставить пользователей на место того, на кого вы воздействуете через свою организацию. Как передать им чувство причастности и сделать контент интересным и эмоциональным?



Стремитесь рассмешить людей

Смех — это человеческая эмоция, которой можно поделиться. Если вы когда-нибудь замечали мем или видео, которые заставили вас рассмеяться, вы, скорее всего, поделились им как минимум с одним человеком. Поскольку контент компаний обычно более серьезный, поначалу может быть сложно придумать юмористический контент, который был бы связан с миссией или целью бренда.

Однако это возможно и ярко это показывает пример маркетинговой кампании от благотворительной организации Movember, которая побуждает мужчин рассказывать о своих проблемах со здоровьем и предлагает в течение ноября отращивать усы (movember — соединение слова moustache и November). Поскольку "тебе станет легче" ("it gets better") — это обычная фраза, используемая в работе с психическим здоровьем, Movember организовал кампанию с участием актеров из сериала The Office под названием "It gets fuller" — в видео с юмором показывается процесс отращивая усов и рассказывается о том, насколько это сложно для некоторых. Это забавное видео долго привлекало внимание и стало вирусным.

Проявите творческий подход к собственным идеям, используя эти три правила. Пока вы ориентируетесь на человеческие эмоции и стремитесь сразу же захватить внимание пользователей, у вас все получится. Возможно, не с первого раза, но в конце концов вы создадите контент или маркетинговую кампанию, которая окажет серьезное влияние на продвижение вашего бренда.