Полный OFF: как забыть о работе на выходные

Большинство из нас думают о работе постоянно, включая праздничные и выходные дни. Мы с огромным нетерпением ждем пятницы, чтобы отдохнуть, но половину уикэнда посвящаем ответам на письма или звонкам (очень-очень важным). Мы хотим расслабиться и повеселиться, побыть с семьей и пообщаться с друзьями, а занимаем это время решением рабочих вопросов. А потом еще и удивляемся, откуда в нашей жизни появляется стресс.

Нам просто необходимо научиться отключать ум от работы и переключать его в режим отдыха. Хватит беспокоиться о том, что произойдет в понедельник или как отреагирует начальник, если вы не ответите ему в 11 вечера в субботу. Нужно жить своей жизнью, которая не должна вращаться исключительно вокруг работы. Перевести мозг в режим off бывает очень непросто, особенно, если у вас уже выработалась привычка работать по выходным. Но с помощью наших советов, вы справитесь с этой задачей.

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Сделайте максимум возможного до конца дня в пятницу

Один из самых простых способов уменьшить беспокойство ума по поводу работы — это сделать все, что от вас зависит до вечера пятницы. Доведите задачи по проекту до логического завершения, чтобы в понедельник приступить к новому этапу. Ответьте на все важные письма. Решите вопросы или проблемы с клиентами и подрядчиками, чтобы это не беспокоило вас во время отдыха.

Чтобы помочь себе с этим справиться, в четверг вечером составляйте список дел на пятницу и отмечайте в нем каждое выполненное задание. Перед уходом домой посмотрите на завершенный список. Вы почувствуете комфорт и легкость, которые помогут вам хорошо отдохнуть на выходных.

Подготовьтесь к следующей неделе

Еще один важный шаг к тому, чтобы избавить себя от беспокойства на уикэнд — составить четкое расписание на следующую неделю. Конечно, все нюансы вы вряд ли учтете, но внесите в список хотя бы те задачи, которые вам точно нужно будет выполнить, а также имена людей, с которыми нужно пообщаться. Так вы составите для себя четкое представление о ваших делах на следующей неделе и не будете об этом волноваться в воскресенье вечером.

Дайте себе время для беспокойства

Дорога домой или ожидание пятничного ужина с друзьями — отличное время, чтобы позволить себе поволноваться. Повторите мысленно все задачи, которые должны были завершить на этой неделе и подумайте о том, как вам лучше спланировать работу на следующей. Так вы проведете быстрый аудит статусов, уменьшите тревогу и сможете с легкостью начать отдыхать.

Спланируйте выходные

Точно так же, как вы планируете свои рабочие задачи, планируйте и выходные, чтобы не думать и не напрягаться по поводу того, как провести то недолгое время, которое у вас есть для отдыха. Кроме того, насыщенные выходные не оставят вам времени думать о работе, и, тем более, что-то делать. Ваша работа — это не ваша жизнь. Напоминайте себе иногда об этом. Если вы хотите провести выходные, лежа на кровати и просматривая сериал за сериалом, запланируйте и это. Выполненный план на выходных доставит вам дополнительное удовольствие.

Отключите все гаджеты

Хотя бы часть выходных проводите без каких-либо гаджетов. Выключите компьютер, телефон, планшет, телевизор. Позвольте себе отдохнуть от сигналов уведомлений, звонков, новостей и другой информации, заполонившей всю нашу жизнь. Побудьте в автономном режиме. Ваш ум и ваш организм скажут вам за это огромное спасибо. Если переживаете, что клиенты или партнеры не поймут вашего молчания, включите в электронной почте уведомление о вашем отсутствии и времени возвращения к работе. Для "ужасно" срочных вопросов, предложите позвонить по телефону.

Найдите время, чтобы подумать и расслабиться

Выходные — это время не только для веселья, но и для расслабления. Уделите немного внимания лично себе. Подумайте обо всем, чего вы достигли, и чего хотите достичь. Подумайте обо всех положительных вещах, которые вы сделали в жизни и в работе. Это подарит вам позитивный заряд энергии, улучшит настроение и подготовит к продуктивной рабочей неделе. Позаботьтесь о себе:

- Проведите время в одиночестве и поразмышляйте о чем-то приятном для вас.

- Почитайте любимую книгу.

- Примите ванну.

- Приготовьте вкусную еду и насладитесь ее вкусом в спокойной обстановке.

- Проведите время с семьей.

- Пообщайтесь с близким человеком и расскажите ему о том, что вас волнует.

- Займитесь увлекательным хобби.

Помните, что выходные и вечера — это ваше священное время отдыха, которое вы заслужили. Вам нужно время, чтобы подзарядить батарейки для продуктивной работы на следующей неделе. Если вы хорошо отдохнете, выиграете и вы, и ваша компания.