Донести мысль: как убедить руководителя, что вы можете работать из дома постоянно

Подавляющее большинство сотрудников компаний говорят, что при удаленной работе продуктивность становится выше или такой же, как при работе в офисе. Конечно, не всем будет разрешено перейти на полностью удаленный режим. Но разве кто-то может запретить вам попытаться получить это разрешение?

Сайт по поиску работы FlexJobs провел опрос, результаты которого показали: 65% опрошенных предпочли бы работать из дома полный день постоянно; 51% сказали, что во время карантина были более продуктивными, работая из дома; 31% предпочли бы гибридный режим работы (сочетание работы из дома и в офисе).

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Если вы, как и 65% участников опроса, хотите продолжать работать из дома постоянно, тренеры по карьере из FlexJobs разработали шаблон, с помощью которого вы сможете намного повысить свои шансы и убедить руководителя в том, что ваши задачи и проекты только выиграют, если вы не будете тратить время на поездки в офис.

1. Подготовьте и отправьте руководителю электронное письмо с просьбой о встрече.

Примеры темы письма: "Варианты удаленной работы на постоянной основе" или "Планирование удаленной работы vs планов по возвращению в офис"

Пример текста: Здравствуйте, [имя руководителя]!

Надеюсь у вас все в порядке! Чтобы лучше подготовиться к предстоящему рабочему периоду, я хотел бы получить четкое представление о планах компании по возвращению сотрудников в офис и о возможных вариантах долгосрочной удаленной работы. Хочу поговорить с вами на эту тему. В какой день на этой неделе я могу вам позвонить, чтобы назначить встречу?"

С наилучшими пожеланиями, [ваше имя].

2. План вашего предложения.

Отправьте этот план за день до встречи всем, кто будет присутствовать на встрече, чтобы они могли с ним ознакомиться. Заголовок: "Удаленная работа на долгосрочной основе".

Вы можете конкретизировать заголовок так, как считаете оптимальным для себя. Например: "Работа из дома 2-3 дня в неделю", "Работа из дома на постоянной основе с посещением офиса по необходимости", "Работа из дома до весны 2021 года".

Обоснование и преимущества: "С момента начала пандемии, когда я начал работать из дома полный рабочий день, я обнаружил, насколько продуктивно и эффективно я могу выполнять задачи, работая в таком режиме. Это стало возможным, даже несмотря на то, что мне пришлось выполнять в течение дня некоторые семейные обязанности. Как и многие из нас, я смог продолжать вносить свой вклад в работу, реагируя на неожиданные и сложные жизненных обстоятельства.

В частности, работая удаленно, я смог…

Перечислите конкретные достижения и усовершенствования, связанные с работой. Например:

- удержание клиентов во время серьезного экономического спада составило 95%, благодаря поддержанию связи и доступности в нерабочее время;

- на 15% уменьшилось количество отгулов или отсутствия по болезни по сравнению с прошлым годом, потому что я могу продолжать работать даже при легком недомогании / когда мне нужно заботиться о болеющих детях и т. д.;

- появились новые способы сотрудничества и общения с коллегами, ведущие к укреплению рабочих отношений;

- сократилось время выполнения проектов / создания контента / мозговых штурмов / обработки запросов клиентов в следствие лучшей концентрации внимания при удаленной работе.

Я понимаю, насколько важно для меня быть доступным даже при удаленной работе. Я могу это сделать следующим образом…

Перечислите возможное расписание и подробности коммуникаций. Например:

- придерживаться установленных часов работы, совпадающих с рабочими часами команды;

- быть доступным по электронной почте, телефону и в онлайн-чате в рабочее время;

- сообщать о начале и завершении своего рабочего дня, так же, как в офисе;

- сообщать об изменениях расписания и предоставлять другую необходимую информацию всем, кого это касается;

- подключаться ко всем встречам, в которых должен участвовать и использовать видео, когда это возможно;

- регулярно посещать офис и быть доступным по мере необходимости для личных встреч.

Хорошая подготовка к встрече с руководителем и подготовленные серьезные аргументы в пользу вашей удаленной работы повысят ваши шансы достичь желаемого.