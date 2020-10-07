По размеру: как найти подход к сотрудникам, чтобы получить максимум от работы

Отношения между работодателями и работниками, по сути, должны представлять из себя социальный договор, который подразумевает определенное поведение в результате процесса обмена. То есть, работодатель и работник должны оценивать выгоды и издержки отношений, и принимать решение о продолжении договора. Однако часто в компаниях эта оценка проводится в одностороннем порядке. Как результат — бизнес внедряет стратегии взаимодействия с сотрудниками, которые лишь незначительно повышают их вовлеченность.

Люди — социальные животные с фундаментальной потребностью в общении. Социальные потребности обрабатываются мозгом так же, как потребность в пище и воде. Вот почему позитивные социальные взаимодействия и отношения считаются первичными потребностями. Они мотивируют сотрудников и способствуют инновациям, творчеству и продуктивности.

Чтобы создать более позитивное социальное взаимодействие, используйте золотое правило: сначала поймите, как люди хотят, чтобы с ними обращались, а затем адаптируйте свое взаимодействие с ними в соответствии с их потребностями. Это мощный способ укрепить взаимное уважение и понимание для построения живых отношений.

Существует четыре основных стиля работы. В вашей компании наверняка найдется представитель каждого из них. Стиль работы — это то, как человек думает, организовывает и выполняет свои задачи:

Тип 1. Логический, аналитический и ориентированный на данные.

Тип 2. Организованный, планируемый и детализирующий.

Тип 3. Поддерживающий, экспрессивный и ориентированный на эмоции.

Тип 4. Стратегический, интеграционный и ориентированный на идеи.

Чтобы определить стиль работы сотрудников, подумайте над следующими вопросами:

- В какие сроки сотрудник обычно завершает работу: раньше намеченного срока; вовремя; ждет до последней минуты?

- В какой форме сотрудник пишет электронные письма: несколько слов или четких фраз; "простыни" текста?

- Использует ли сотрудник жесты и руки во время разговора или он более сдержан в своих движениях?

Эти подсказки, как скрытые, так и явные, дадут вам представление о стиле работы каждого сотрудника.

После того, как вы определили стиль работы, настройте свой стиль общения в соответствии с тем, как хотят общаться сотрудники:

- Сотрудники типа 1 хотят, чтобы вы сосредоточились на данных и фактах. Будьте краткими, лаконичными, ясными и точными. Если вы отправляете электронное письмо, пишите кратко.

- Сотрудники типа 2 хотят, чтобы вы придерживались темы, излагали свои идеи последовательно, организованно и указывали точные сроки. Если вы отправляете электронное письмо, обозначьте основные моменты, четко укажите следующие шаги и сроки выполнения.

- Сотрудники типа 3 хотят, чтобы разговор был неформальным, открытым и теплым. Если вы отправляете электронное письмо, приветствуйте их и напишите пару слов или вопросов лично к ним, а после уже переходите к теме письма.

- Сотрудники типа 4 хотят, чтобы в общении был минимум деталей, общая картина представлялась с помощью визуальных элементов и метафор, а также было четко сформулировано, как проект согласуется со стратегией организации. Если вы отправляете электронное письмо, укажите контекст и избегайте слишком большого количества деталей.

Любой процесс должен быть обоюдным, а значит сотрудники тоже должны принимать участие во внедрении изменений. Поощряйте их к тому, чтобы они становились творцами своего профессионального опыта и участвовали в формировании своей работы в трех направлениях: задача, отношения и когнитивная деятельность.

Задача: сотрудники могут корректировать объем или характер рабочих заданий, либо берут на себя дополнительные обязательства.

Попросите сотрудников подумать над следующими двумя вопросами:

- Какие должностные обязанности я мог бы изменить, чтобы лучше использовать свои сильные стороны и придать больше смысла своей работе?

- Какие сильные стороны я не использую, но хочу это делать, чтобы моя работа приобрела больший вес?

Отношения: сотрудники меняют степень или характер связей с коллегами, либо создают новые сообщества.

Попросите сотрудников подумать над следующими двумя вопросами:

- С кем вы хотите сотрудничать, чтобы придать большей значимости своей работе?

- С кем вы хотите сотрудничать, чтобы развить в себе те навыки, которые есть у другого человека? / С кем вы хотите сотрудничать, чтобы занять должность в компании, которую ранее занимал этот человек?

Когнитивная деятельность: сотрудники активно меняют психологическое восприятие своей работы. Они переосмысливают тип и характер обязанностей и отношений, связанных с их работой. Кроме того, они находят значимые моменты в своей работе, которые положительно влияют на других людей.

Все, что связано с работой, сегодня изменилось кардинально и полностью. Взаимоотношения работодателя и работников также должны принципиально поменяться. Они должны рассматриваться не с точки зрения использования рабочей силы, а с позиции социального договора, в котором обе стороны несут ответственность за жизнеспособность отношений. А для этого нужно, чтобы в компаниях поощрялась культура позитивного социального взаимодействия с учетом уникальности каждого, поскольку универсальный подход к вовлечению сотрудников больше не жизнеспособен.