Орлы или вороны: Что отличает слабых руководителей от сильных лидеров

Руководители бывают разные. Одни спокойно и терпеливо объясняют задачу, мотивируют, подбадривают, вдохновляют, умеют выносить уроки из ошибок и вести за собой людей. Другие — злятся, кричат, приказывают, не терпят малейших промахов и считают подчиненных чуть ли не рабами.

Конечно, это две крайности, между которыми масса вариантов. Однако всегда полезно рассматривать именно крайности, чтобы увидеть в себе или в своем руководителе признаки сильного лидера, которые нужно поддерживать и развивать, и признаки слабого лидера, от которых важно избавляться.

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Слабые используют триангуляцию

Триангуляция в отношениях между людьми — это вовлечение третьего человека в отношения двоих. Например, во время личных встреч с руководителем А, он всегда жалуется вам на сотрудника В. Причем делает это каждый раз, как только вы общаетесь наедине, даже во время обеденного перерыва. Доходит до того, что вы можете начать чувствовать себя личным психотерапевтом.

Но однажды вы узнаете от сотрудника В, что руководитель А постоянно жалуется ему на вас и завидует вашим успехам. Постепенно вы начинаете замечать, что на корпоративных мероприятиях половина команды с вами вообще не общается. У вас возникает ощущение, что вы сделали что-то ужасное, но сами не знаете что именно. А проблема может крыться совсем не в вас, а в том, что руководитель А делает свое "грязное" дело и очерняет вас перед другими сотрудниками. Скорее всего, вы бы предпочли, чтобы он выступил напрямую и высказал вам лично свое недовольство. Но такие люди не умеют говорить прямо — они предпочитают закулисные игры. Именно это и есть триангуляция, которая считается одной из форм издевательств на рабочем месте.

Что делают сильные лидеры

Зрелые и харизматичные лидеры никогда не говорят негативно за спиной других людей. Они всегда прямо противостоят им, если в этом есть необходимость и не отходят от своих принципов. Они предпочитают решительное, порой даже жесткое общение пассивно-агрессивному поведению.

Слабые — пассивно-агрессивны

Руководитель просит вас срочно сделать отчет, а вы при этом заняты важным проектом, который этот же руководитель поручил вам ранее. Вы сообщаете, что сможете сделать отчет через 2 дня и получаете согласие.

Казалось бы, все хорошо. Но на следующий день в почте вы видите письмо от руководителя, в котором он пишет, что отчет уже сделал ваш коллега и вы можете этим не заниматься. Мало того, коллега справился с отчетом настолько хорошо, что теперь именно он будет всегда выполнять подобные задачи.

Вместо того, чтобы прямо сказать вам, что отчет должен быть подготовлен ранее, чем через 2 дня, руководитель решил наказать вас своими действиями. Это пример пассивно-агрессивного поведения.

Пассивная агрессия — это преднамеренный, но скрытый способ выражения чувства гнева. Вместо того, чтобы сообщать о том, что человека беспокоит или что ему не нравится, пассивно-агрессивные люди выражают свои чувства косвенно, посредством ряда действий или поведения, обычно предназначенных для того, чтобы "отомстить".

Что делают сильные лидеры

Сильные лидеры всегда четко излагают свои ожидания и точку зрения. Они никогда не будут наказывать вас или "понижать", отбирая у вас задачи и обязанности. Если они почувствуют, что что-то не так, они будут вместе с вами искать подходящее решение.

Слабые игнорируют

Вместе с пассивно-агрессивным поведением слабые руководители предпочитают "наказание" молчание — они вас могут просто игнорировать. Если вы спросите, в чем проблема, в ответ услышите: "Все в порядке". Скорее всего, даже если вы попытаетесь еще несколько раз выяснить причину молчания, вразумительный ответ вы не услышите. А причина может быть совсем банальной и не имеющей прямого отношения к работе — например, ваш отказ от участия в корпоративном мероприятии по уважительной причине.

Что делают сильные лидеры

Во-первых, сильные лидеры не расстраиваются из-за мелочей — они понимают, что у людей иногда есть приоритеты, и заботятся о балансе между работой и личной жизнью. Кроме того, если по какой-то причине они считают, что вы вели себя неуважительно, они открыто вам об этом скажут.

Слабые не отвечают на сообщения

На людей, которые быстро реагируют на ваши сообщения в почте или мессенджерах всегда можно положиться в экстренных ситуациях. Но есть и те, кто считает нормой по несколько часов, а то и дней, не отвечать на письма или вообще их игнорировать.

Не отвечать на сообщение — это проявление неуважения, а когда дело касается работы, то это еще и непрофессионально. Особенно, когда речь идет о руководителе.

Что делают сильные лидеры

Настоящие лидеры признают важность сообщений других людей, хотя бы просто потому, что это вопрос общей вежливости и уважения. Они подают пример и всегда своевременно реагируют на обращения.

Слабые обвиняют других

Слабые руководители не берут на себя ответственность и часто перекладывают вину на других. Порой, они могут обвинить подчиненного даже в том, к чему он не имел никакого отношения. Например, опоздав на работу, слабый руководитель может вменить в вину помощнику, что он не позвонил и не разбудил вовремя. Подобные ситуации могут быть невыносимыми для сотрудников.

Что делают сильные лидеры

Истинные лидеры — это те, у кого есть смелость признать свои ошибки. Они всегда берут на себя ответственность за проблемы, возникающие в их команде.

Слабые побуждают вас предлагать новые идеи, но никогда не поддерживают их

Незрелые лидеры могут советовать вам быть более активным и предлагать новые идеи. Однако всякий раз, когда вы предлагает что-то новое, они не обращают на это внимание или говорят, что это совсем не то, что нужно. Часто от них можно услышать фразы: "Отдел X уже работает над этим" (хотя никаких доказательств этого нет) или "К сожалению, это не соответствует политике нашей компании".

Что делают сильные лидеры

Сильные лидеры всегда находят способ вдохновить вас работать над своими идеями и воплотить их в реальные проекты. Они хотят расширить ваши возможности, дать вам право самостоятельного принятия решений и искренне заботятся о вашем профессиональном росте.

Слабые не признают достижений других

Во время личных встреч ваш руководитель может хвалить вас и говорить, что гордится вами. Но он никогда не скажет этого в присутствии других людей. Напротив, на совещании команды он может выдать ваши идеи за свои и вам будет очень сложно этому противостоять.

Что делают сильные лидеры

Настоящие лидеры всегда признают усилия, идеи и достижения других людей, и при любой возможности говорят об этом во всеуслышание. Они действительно хотят видеть, как вы растете, и поддерживают вас в вашем профессиональном развитии.

Слабых руководителей объединяет один общечеловеческий фактор — глубокая неуверенность в себе. Это часто приводит к их стремлению борьбы за власть и авторитет. Чтобы заслужить уважение, они используют страх в качестве механизма контроля, что приводит к неприятным последствиям.

Сильных лидеров объединяет то, что они умеют отдавать. Они готовы внести свой вклад в личное и профессиональное развитие других людей. Они уверены в себе и им не нужно контролировать других. Так они заслуживают доверие и уважение.