Круче всех: Какими качествами обладают самые лучшие люди

"Я крутой!" — в эту фразу все вкладывают разный смысл, но чаще всего суть одна и та же. Крутость измеряется занимаемой должностью, стоимостью машины, новизной гаджетов или брендовостью одежды. Если вы согласны с этим, вряд ли вам будет интересно то, что написано дальше. Если же вы сторонник мнения о том, что лучшие люди — те, кто стремится сделать жизнь проще, спокойнее и радостнее, возможно, у вас есть большинство или даже все 12 качеств, которыми обладают те, кто по-настоящему "крут".

"Крутизна", на наш взгляд, это способность человеком быть настоящим, как внешне, так и внутренне. Способность быть собой во всех словах и поступках. Конечно, это не всегда легко реализовать в жизни, но лучшие люди всегда стремятся к этому. Какие же качества отличают таких людей от остальных?

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Они легко адаптируются

Таких людей сложно выбить из колеи или ввести в депрессию неожиданными жизненными изменениями. Им не нужно точно знать, что происходит, чтобы чувствовать себя в этом мире хорошо. Они способны превратить неуверенность в возможность и даже в вдохновение.

Им нравятся люди и одиночество

Лучшие люди искренне заинтересованы в других. Они задают хорошие вопросы и проявляют интерес к окружающим. Они говорят "да" на приглашение провести время в компании, но также легко они могут сказать и "нет". Им комфортно среди других и не менее комфортно в одиночестве. В большинстве случаев они даже специально планируют время для того, чтобы побыть наедине с собой и восстановиться.

Их одежда соответствует их индивидуальности

Они никогда не выглядят так, как будто слишком старались одеться. Но даже если это так, вряд ли они потратили на выбор наряда много времени. Чаще всего их одежда, если речь не идет о соблюдении требований компании или форменных комплектов, передает их внутреннее состояние.

Они не зацикливаются на критике

Они не воспринимают мнения других людей на свой счет, как аксиому. Они понимают, что каждый вправе думать так, как считает нужным, основываясь на своих историях, опыте и убеждениях. Критика других не имеет на них влияния — они всегда делают то, что хотят или запланировали.

Они живут "сейчас", не беспокоясь о будущем

Они знают, что прошлое сформировало их жизнь и черпают из него знания. Но также они знают, что прошлое может стать ловушкой, поэтому не позволяют ему определять свое будущее. У них есть планы, надежды и мечты, но они не привязаны к ним, поэтому могут наслаждаться жизнью и общением прямо сейчас. Они точно знают, что именно "сейчас" и происходит жизнь.

Они прекрасно управляют собой и своим временем

Еда, алкоголь, спорт, работа, эмоции — что бы это ни было, они знают, как развлечься или проявить себя — и, когда приходит время остановиться, они отправляются домой или начинают заниматься чем-то другим.

Они любознательны

Им интересно все. Они любят учиться и всегда ищут возможности для этого.

Они не будут скандалить, если кто-то к ним плохо относиться

Они просто уходят из отношений или общения. Они знают, что в мире много людей, которые не будут к ним плохо относиться. Людей, которые не будут забирать, а наоборот что-то привнесут в их жизнь. И они ищут таких людей.

Они интересны

Они занимаются интересными вещами и рассказывают об интересных вещах. У окружающих возникает множество вопросов к ним, потому что рядом с ними можно узнать много нового.

Они не осуждают

Они помогут вам, если вам это нужно, и проконсультируют, если вы попросите об этом, но они не будут навязывать вам свое мнение. Они вас не осудят. Они признают, что вы несете ответственность за свою жизнь. Так же, как это делают они.

Они находят удовольствие в мелочах

Они смеются легко и часто. Они могут быть серьезными, когда это необходимо, но в них есть легкость духа, рядом с которой всем становится радостнее.

С ними хотят общаться

Людям нравится с ними общаться, потому что после этого общения становится тепло и спокойно.

Каждый из нас может стать таким "самым крутым" человеком. Нужно только постараться уменьшить влияние своих негативных сторон и развить влияние позитивных качеств.