Метод STAR: как ответить на любой вопрос на собеседовании

Подготовка к собеседованию — это подготовка к ответам на сложные или каверзные вопросы рекрутера. Чтобы произвести на него впечатление, мало рассказать увлекательные истории из своей карьерной жизни, нужно заранее продумать возможные вопросы и варианты ответов на них.

Эксперты по найму сотрудников немного приоткрыли завесу тайны своей профессии и рассказали о том, какие вопросы на собеседовании они задают, когда хотят узнать, как на самом деле думает кандидат на позицию.

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Вопрос 1. "Если бы я пошел к одному из ваших бывших руководителей, что бы они сказали о том, что им больше всего нравится в работе с вами, и что, по их мнению, может быть сложностью?"

Часто этот вопрос задают тем, кто проходит интервью на позиции руководителя среднего звена и выше. По ответу можно понять, соответствует ли стиль лидерства кандидата корпоративному. Например, можно выявить способность к рефлексии и анализу самого себя, умение брать ответственность за развитие, а также находить золотую середину между уверенностью в себе и бахвальством.

Отвечая на этот вопрос, осознайте, в чем вы пока не сильны и над чем вам нужно работать. И никогда не обвиняйте ни компанию, ни руководителя в неудачах своего карьерного роста.

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Вопрос 2. "Расскажите о неудачном проекте или случае, когда вы допустили серьезную ошибку".

Ответ на этот вопрос помогает рекрутеру понять, насколько соискатель честен и умеет ли он извлекать уроки из своих ошибок.

Не стремитесь выглядеть идеальным. Не рассказывайте о том, что никогда не допускаете ошибок — это не реально. Мы все ошибаемся.

Если вы не можете рассказать о своих ошибках, это значит, что вы их либо не замечаете, либо никогда не анализируете. А может быть, просто лжете.

Гораздо лучшим вариантом будет рассказать о ситуации, в которой вы совершили ошибку, смогли извлечь из нее урок и двигаться дальше.

Вопрос 3. "Расскажите о проекте, которым вы больше всего гордитесь".

Большинство соискателей очень нервничает на собеседованиях. Рассказ о своем достижении помогает им почувствовать себя увереннее. А рекрутеру ответ кандидата позволяет оценить возможности соискателя, его ключевые навыки и компетенции.

Продолжением этого вопроса может быть просьба рассказать о сложностях, которые были в этом проекте, какие показатели эффективности использовались, как измерялся успех или неудача.

Эксперты по рекрутингу рекомендуют подготовить рассказ о двух-трех проектах, которыми вы гордитесь и которые связаны с позицией, на которую вы претендуете.

Готовясь к ответам на эти вопросы, вы можете использовать метод STAR (Situation, Task, Action, Result). В соответствии с ним истории формируются из четырех частей:

Situation (ситуация): на какой позиции вы работали? Когда это было? Опишите общую ситуацию и контекст, в котором вы выполняли задачу или участвовали в проекте.

Task (задача): выделите, какие конкретно обязанности вы выполняли в данной ситуации.

Action (действие): расскажите, какие действия вы предприняли, и продемонстрируйте, как ваш вклад оказал влияние на результат проекта.

Result (результат): расскажите, почему ваши действия имели значение для команды или бизнеса. Сообщите конкретные данные или подробно опишите шаги, которые вы предприняли для улучшения ситуации.

Фото: Depositphotos