Какой вы лидер? Шесть стилей лидерства и какой лучше выбрать

Вы можете быть уверены, что являетесь лидером-визионером или лидером-партнером. Но часто это только ваше видение, сотрудники могут воспринимать вас совершенно иначе.

Но прежде, чем вы начнете собирать обратную связь от своих коллег и подчиненных, попробуйте сами для себя четко определить, какой из стилей лидерства присущ вам чаще всего.

Директивный



Директивный подход к лидерству направлен на немедленное выполнение требований и основывается на использовании "приказов", а не на обеспечении контекста и направления. Этот стиль полезен во время кризисной ситуации или при управлении неэффективной командой, но на постоянной основе он не приносит пользу в управлении людьми.

Такой стиль руководства был нормой в предыдущие десятилетия, но в последнее время он потерял популярность и может использоваться только как краткосрочное решение.

Визионерский



Особый стиль лидерства, который направлен на долгосрочную перспективу. Лидер-визионер основывается на создании более широкого контекста и передаче более широкой картины, которая проецируется в будущее.

Вместо того, чтобы приказывать людям, когда, как и что делать, визионер предоставляет авторитетное видение о перспективах бизнеса, а также о том, почему эта перспектива важна и как каждый человек может работать, чтобы воплотить ее в жизнь. Важно, чтобы лидер уметь четко сформулировать видение и продемонстрировать действия, соответствующие этому посланию.

Партнерский



Партнерский стиль лидерства фокусируется на людях и отношениях с основной целью создания доверия и гармонии во всей организации. Большое внимание уделяется удовлетворению потребностей людей, а продуктивность и результат отходят на второй план.

Со стороны многих руководителей такой подход может вызвать возражения, но он необходим, когда члены команды сталкиваются с личным кризисом или возникает необходимость добиться доверия и согласованности между группами.

Участвующий



Подход к лидерству, основанный на участии, направлен на вовлечение других в процесс лидерства. Основная цель этого стиля — генерировать новые идеи и решения в команде, используя консенсус и приверженность.

Он в значительной степени опирается на концепцию, согласно которой команды принимают лучшие решения, чем один человек. Ключом к эффективности этого стиля является то, что лидеру необходимо заранее установить соответствующий контекст, а также процессы, правила и границы, чтобы гарантировать, что все знают роли друг друга.

Кроме того, эта модель работает только в том случае, если члены команды компетентны и понимают организационное видение.

Задающий темп



Лидеры, задающие темп, как правило, имеют высокие стандарты продуктивности и много работают, чтобы соответствовать этим стандартам.

Они стремятся подавать пример другим, но часто могут отказываться от делегирования полномочий или сотрудничества из-за опасений, что другие не выполнят задачи так, как они считают необходимым.

Этот стиль лидерства может быть эффективным в условиях небольших групп, исследовательских команд или в составе высокопрофессиональных людей, которые с уважением относятся к лидеру.

Важно отметить, что этот стиль лидерства может быстро закончиться, если лидер, задающий темп, слишком часто вмешивается и пытается делать все сам. Это может замедлить прогресс, творчество и инновации.

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Коуч



Лидеры, которые полагаются на метод коучинга, стремятся выявить уникальные сильные и слабые стороны членов своей команды, чтобы помочь этим людям развить поведение и навыки для достижения своих профессиональных целей.

Лидер-коуч стремится выявить пробелы в развитии, обеспечивает постоянную поддержку и обратную связь, следя за траекторией роста человека для раскрытия его будущих возможностей.

Это, как правило, один из наиболее эффективных стилей лидерства в долгосрочной перспективе, но он также является одним из самых малоиспользуемы, поскольку требует, чтобы команда или отдельные сотрудники хотели, чтобы их "тренировали", а также, чтобы они безоговорочно уважали и доверяли лидеру.

А какой из этих стилей доминирует в вашем лидерстве, по вашему мнению? Спросите своих подчиненных о том, как бы они охарактеризовали ваш стиль лидерства. Сравните результаты. Это сравнение поможет вам понять, на какие моменты нужно обратить особое внимание.

Лидерство — это процесс, который требует постоянной двусторонней обратной связи от всех участников. Только тогда может возникнуть прогресс и развитие каждого.