8 правил Илона Маска, которые должны выполнять все сотрудники Tesla

Илон Маск произвел революцию в индустрии космических полетов с помощью SpaceX, преобразил мир электромобилей с Tesla и делает еще много вещей, которые для большинства людей кажутся фантастикой.

От своих сотрудников он требует соблюдения определенных стандартов, которые в основном направлены на использование здравого смысла при решении поставленных задач. Если кто-то не оправдывает ожиданий Маска, он может поступить безжалостно. Какие же основные правила существуют в работе компаний одного из самых известных предпринимателей современности?

Подпишитесь на канал DELO.UA

Встречи большого формата тратят время людей.

"Встречи с большим количеством людей — это беда крупных компаний, и со временем их качество всегда ухудшается. Избавьтесь от всех больших встреч, если вы не уверены, что они приносят пользу всей аудитории, и в этом случае делайте их очень короткими".

Встречи должны быть нечастыми, если только не нужно решить что-то срочное.

"Избавьтесь и от частых встреч, если только вы не занимаетесь чрезвычайно срочным делом. Как только срочный вопрос будет решен, частота встреч должна резко снизиться".

Если вам не нужно присутствовать на встрече, уходите.

"Уйдите со встречи или прекратите разговор, как только станет очевидно, что вы не добавляете ценности. Уйти — это не грубость. Грубость — это заставлять кого-то остаться и тратить свое время".

Избегайте непонятного сленга.

"Не используйте аббревиатуры или бессмысленные слова для объектов, программного обеспечения или процессов в компании. Все, что требует объяснения, препятствует общению. Мы не хотим, чтобы людям приходилось заучивать глоссарий только для того, чтобы работать в нашей компании".

Не позволяйте иерархическим структурам делать вещи менее эффективными.

"Связь должна осуществляться по кратчайшему пути, необходимому для выполнения работы, а не через "командную цепочку". Любой менеджер, который попытается наладить коммуникацию по цепочке команд, скоро обнаружит, что работает в другом месте".

Если вам нужно с кем-то связаться, сделайте это напрямую.

"Основной источник проблем — плохая связь между отделами. Чтобы решить ее, необходимо обеспечить свободный обмен информацией между всеми уровнями".

"Если, чтобы что-то сделать между отделами, отдельный участник должен поговорить со своим менеджером, который разговаривает с директором, который разговаривает с вице-президентом, который разговаривает с другим вице-президентом, который разговаривает с директором, который разговаривает с менеджером, который разговаривает с кем-то, кто выполняет настоящую работу, тогда будут происходить супер-глупые вещи. У людей должна быть нормальная возможность говорить прямо и просто делать то, что нужно".

Не тратьте время на глупые правила.

"Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Если выполнять "правило компании" в конкретной ситуации явно нелепо, то правило следует изменить".

Читайте также: 20 уроков развития карьеры от СЕО ZipRecruiter Яна Сигела

Ни при каких обстоятельствах не попадайте в прессу.

"Как сотрудник и акционер, каждый из нас несет ответственность за защиту всей информации и технологий, которые мы используем и генерируем каждый день".

"Компания будет принимать меры против тех, кто ненадлежащим образом допускает утечку конфиденциальной бизнес-информации или нарушает обязательства о неразглашении, с которыми мы все согласились. Последствия включает в себя увольнение, иски о возмещении ущерба и даже уголовные обвинения".

Какое-то время назад в прессе была информация о том, что Илон Маск может действовать безжалостно по отношению к сотрудникам. Приводилось много примеров увольнения персонала по причине утечки информации. Компания оспорила эти материалы, но сказала, что "Илону и руководству компании иногда приходится делать трудные шаги, отпуская людей, которые не работают".