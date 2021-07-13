5 ключевых тенденций в инновациях и способы их использования лидерами в 2021 году

Инновации — это данность на сегодняшнем рынке, но не все виды инноваций созданы одинаково. В последние пару десятилетий инновации означали внедрение новых технологий, повышение продуктивности и расширение охвата. Все это и сейчас является ключевыми составляющими бизнеса, но предприниматели, которые смотрят гораздо дальше в будущее, начинают искать новые направления.

По оценкам McKinsey & Company, минимальная экономическая ценность, потерянная во время пандемии, составляет примерно $9 трлн. В такой ситуации неудивительно, что лидеры бизнеса всего мира стремятся навсегда изменить свое отношение к инновациям.

На что же в первую очередь нужно обращать внимание?

Взаимодействие с потребителями



Клиент всегда может быть прав, но компании точно не обращаются с клиентами исходя из этого принципа. Пандемия показала, насколько ненадежен клиентский опыт некоторых компаний и что потребители готовы противостоять этому. Исследование American Express показало, что треть клиентов меняют торговую марку после всего лишь одного неудачного опыта, а это означает, что компаниям пора объединить свои усилия.

Первое, с чего следует начать, — это просто уделить больше внимания и ресурсов потребностям ваших клиентов. Джефф Вонг, один из самых известных новаторов, главный директор по инновациям EY, призывает лидеров переходить от "взгляда вниз" (когда они просто сосредотачиваются на том, что перед ними), к "взгляду вверх" и смотреть вперед, чтобы оценить необходимые действия для удовлетворения меняющихся потребностей". Только одно это изменение может приблизить вашу компанию на один шаг к людям, которых она обслуживает, и тем самым стимулировать развитие бизнеса.

Устойчивость



Сейчас как никогда люди хотят иметь возможность изменить принципы своего потребления. Почти 90% клиентов хотят, чтобы бизнес был более экологически и этически безопасным, и эти клиенты более чем готовы превратить свое желание в деньги.

Принятие концепции устойчивости может выглядеть по-разному для каждой компании, но при правильной реализации это всегда вызывает ажиотаж потребителей. Взять, к примеру, использование компанией Burger King "Невозможного воппера" с котлетой на растительной основе или кормление коров лемонграссом, чтобы сократить выбросы метана. Ни то, ни другое не является серьезным шагом для бизнеса, но оно ощутимо расширяет круг клиентов компании, включая тех, кто обеспокоен выбросами углерода.

Акцент на EQ



Когда мы думаем о бизнес-инновациях, легко увлечься представлением об энергичном, мономаниакальном предпринимателе, которому нужно что-то доказывать. Хотя в некоторых случаях это может быть правдой, но более современный подход учитывает и ценит EQ так же, как и IQ.

Инновации — это не просто создание качественного нового продукта. Это также и новая корпоративная реструктуризация, внедрение новой политики на рабочем месте или совершенствование тактики найма. Консультант по стартапам Эндрю Дин сказал об этом лучше всего, когда написал, что предприниматели с высоким EQ "умеют ставить себя на место другого и видеть проблемы с разных точек зрения… эти качества обычно делают их отличными, вызывающими уважение коммуникаторами".

Социальная ответственность



Потребители устали от компаний, декларирующих социальную ответственность, но не вкладывающих деньги в дела. После того, как 2 июня сотни компаний разместили черные квадраты в знак солидарности с общенациональными протестами Black Lives Matter, вскоре последовала негативная реакция, говорившая, что это не более чем перформативный активизм. Компании, готовые делать реальные дела, вскоре отделились от остальной группы, и такие фирмы, как Apple, пообещали $100 млн инициаторам расового равенства. Что бы ни случилось в бизнесе дальше, ему придется по-настоящему измениться, если он хочет выжить.

Виртуальная жизнь



Даже до пандемии средний пользователь интернета проводил в сети около 7 часов в день. Во время локдаунов эта цифра стала намного больше. Цифровой мир наполнен различными развлечениями, но по мере того, как интернет начинает превращаться в заменитель для других аспектов жизни, люди начинают искать новые способы воспроизвести личный опыт в интернете.

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Wave, цифровая платформа для потоковой передачи концертов, недавно привлекла $30 млн в ходе сбора средств, а позже стала партнером лейбла Jay-Z Roc Nation, открыв путь к новой эре концертов, на которые не нужно ходить, чтобы стать зрителем. Менеджер рок-звезды Скутер Браун, возможно, лучше всего резюмировал это, когда сказал, что "будущее отрасли зависит от таких компаний, как Wave". То же самое верно и для почти всех других отраслей.

Деловой мир меняется на наших глазах. Нам просто надо фиксировать нужные изменения в нужное время. Инновации — это история, которая никогда не заканчивается, но активные действия сейчас могут обеспечить успешное развитие в будущем.

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