10 уроков лидерства от CEO баскетбольной команды NBA

В жизни Синт Маршалл было много трудностей, но ее невероятная сила духа и стремление к цели помогли ей стать настоящим лидером.

В течение 40 лет Синт Маршалл развивала карьеру в одной из крупнейших мировых компаний AT&T и достигла высоких позиций. А в 2018 году она была назначена генеральным директором баскетбольной команды Dallas Mavericks и стала первой чернокожей женщиной-генеральным директором в истории NBA.

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Маршалл умеет извлекать правильные уроки из жизненных неудач и мудро о них рассказывать. Представляем 10 основных моментов, которые Синт считает наиболее важными.

1. Каждый играет свою роль в достижении справедливости в стране.

Независимо от того, кто вы и какое положение занимаете в жизни, вы играете роль в этом вопросе. Каждому придется навсегда изменить какую-то часть своей жизни или комфортный образ мышления. Все токсичные дискриминационные поступки нам необходимо ежедневно и активно искоренять из своей культуры. Эти поступки могут быть и в нашем поведении, и в наших идеях.

2. Мы переживаем серьезные сдвиги парадигм в культуре, поэтому сейчас самое время изменить то, что необходимо изменить.

Рискуйте и будьте смелыми, ведь мы находимся в периоде, когда люди поймут и простят некоторую неуверенность в действиях компании. Такие шаги имеют решающее значение для всех. Каждый день мы принимаем решения о том, кого принять или исключить из нашей компании и нашей культуры. Нам нужно начинать принимать правильные решения каждый день.

3. С детства в нас заложены честность и доброта. И важно помнить об этом, особенно в сложные периоды жизни.

Нам нужно восстановить связь и вспомнить первоначальные настройки, которые были у нас в детстве. В нас присутствует естественная склонность к честности и доброте. Момент, когда мы начинаем понимать, что жизни других людей тоже имеют значение, можно приравнять к формированию инстинкта выживания. Нам необходимо вернуться к своей врожденной доброте и честности.

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4. Рабочее место должно быть привлекательным.

Коллеги должны быть семьей. Люди приходят на работу, чтобы получать от нее удовольствие, зарабатывать деньги для себя и своих близких и улучшать свою жизнь. Они не хотят попадать во враждебную среду и защищаться от жестокого обращения.

5. Успешные бизнес-планы строятся с учетом мнений всех.

В организации Mavericks есть процесс, посредством которого каждый может внести свой вклад и вложить свои идеи и энергию в новый способ работы. Любой сотрудник должен иметь возможность спокойно спросить: "У нас все в порядке? Это работает так, как должно?"

6. Игрок может набрать 50 очков, но в конечном итоге будет учитываться результат команды.

Если тренер работает плохо, один игрок не сможет спасти команду. Каждый человек должен быть на высоте во время игры. Каждый должен быть готовым сказать: "Выпустите меня на площадку, тренер". И как лидер вы должны помочь им подготовиться, предоставляя инструменты, необходимые для развития их навыков, чтобы они могли воспользоваться этими навыками, когда к ним в руки попадет мяч.

7. Примите тот факт, что плохие вещи случаются с хорошими людьми, но продолжайте действовать и побеждайте.

К сожалению, неудачи и потери являются частью нашей жизни. Это реальность, с которой сталкивается каждый из нас. Примите это, а затем побеждайте. Жизнь хочет, чтобы мы продолжали жить даже тогда, когда разрушает целый год нашей жизни.

8. Жизнь дарит вам хрустальные шары и резиновые мячи, и важно понимать разницу.

Другими словами, есть разница между тем, чтобы делать вещи правильно и делать правильные вещи. Есть в жизни то, что, как резиновые мячи, возвращается к вам, даже тогда, когда вы это роняете. А есть хрустальные шары, неправильное обращение с которыми означает потерю, которая никогда не вернется.

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9. Хороший план D&I (diversity and inclusion) может быть реализован очень быстро.

Когда Синт Маршалл приняла руководство командой, она составила 100-дневный план разнообразия и инклюзивности, чтобы справиться с дисфункциональной культурой организации. Она повесила плакаты по всему офису, чтобы напомнить всем об их участии в реализации плана. И если раньше в руководстве командой женщин не было, то сейчас на постоянных руководящих должностях работает 50% женщин и 47% людей с разным цветом кожи.

10. Всегда помните, откуда вы пришли, иначе вы можете забыть, куда идете.

"В детстве я никогда не стеснялась своей бедности или чего-то подобного", — говорит Маршалл. "В жизни легко заблудиться, но ваши корни могут быть для вас путеводной звездой в трудные времена. Они помогут не забыть о цели путешествия".

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