Каким искусством лучше всего владеют самые успешные люди

Как проект? Когда совещание? Что ответил клиент? В течение дня мы произносим и слышим десятки вопросов. И отвечаем на них. Но эти вопросы просты и служат только для выявления определенного факта.

Успешные люди задают вопросы, которые открывают перед ними двери инноваций, укрепляют сплоченность команды и проясняют серьезные непонимания. И это другая категория вопросов.

Почему же большинство из нас теряет такую уникальную возможность? Эксперты предлагают несколько объяснений. Первое: некоторые люди эгоцентричны и больше заинтересованы в том, чтобы делиться собственной точкой зрения. Другие слишком самоуверенны, предполагая, что они уже знают ответы. А третьи слишком беспокоятся о том, что зададут неправильный вопрос и их сочтут некомпетентными.

На самом деле чем больше вдумчивых и глубоких вопросов вы задаете, тем больше идей и возможностей у вас появляется. Этому искусству научиться непросто, особенно если в детстве вам не позволяли быть "почемучкой". Непросто, но возможно. Главное, понять несколько основных принципов.

Будьте конкретными



Прежде чем задать кому-то вопрос, важно сначала понять, что вы хотите узнать. Если вы сами себя не понимаете, то вряд ли другой человек поймет, о чем вы его спрашиваете.

Большинство вопросов можно разделить на три типа: фактические, мнения или запросы. Каждый несет свое послание. Задавая фактический вопрос, вы предполагаете, что у другого человека есть информация, которой не владеете вы. Вопрос о мнении указывает на то, что вы цените точку зрения другого человека. Запрос же подразумевает, что вам нужна помощь. После того, как вы поймете, какой вопрос вы будете задавать, разберитесь, кого вы спрашиваете — действительно ли это тот человек, который сможет ответить на ваш вопрос.

Некоторые руководители могут решить, что, часто задавая вопросы, они покажут свою некомпетентность или неуверенность. Это не так. Задавать вопросы — это не слабость и не только возможность собрать ценную информацию. Когда руководитель задает вопросы сотрудникам, он показывает, что уважает их и доверяет им.

Не бойтесь уточнить



Часто бывает, что одного вопроса недостаточно. Возможно, ответ был слишком техническим, может быть, вы поняли, что задали неправильный вопрос. Такое случается!

Если полученный ответ оставляет место для двусмысленности, необходимо уточнить. Обычно это либо открытые вопросы, в которых вы просите говорящего подробно рассказать о своей мысли, или закрытый, в котором вы повторяете неоднозначную часть сообщения и просите подтверждения того, что вы правильно поняли.

Когда запрашиваете разъяснения, дайте человеку знать, что вы просто пытаетесь понять, а не обвиняете его в плохом ответе. В конце концов, вы оба стремитесь к одной цели — понять друг друга.

Разговор, а не допрос



Есть тонкая грань между проявлением вашего интереса к тому, что кто-то должен сказать, и тем, чтобы заставить человека почувствовать, что на него давят. Вместо того, чтобы задавать вопросы без остановки, после полученного ответа сделайте паузу, чтобы обдумать то, что вы услышали. Не превращайте разговор в допрос.

Открытые вопросы — хороший способ избежать ответов "да" или "нет", а также открыть возможность для более творческих ответов. По словам профессоров Гарвардской школы бизнеса Элисон Вуд Брукс и Лесли К. Джон, подобные вопросы могут быть "источником инноваций".

С другой стороны, исследование структуры опроса показало, что "закрытые" вопросы могут быть причиной предвзятости и манипуляций. В одном исследовании, в котором родителей спросили, что они считают "самым важным для детей, чтобы подготовить их к жизни", 60% выбрали из возможных вариантов ответов "думать самостоятельно". Но когда тот же вопрос задали в открытой форме, только около 5% родителей дали подобный ответ.

Найдите правильный тон



Разные обстоятельства требуют разных способов постановки вопросов, и то, как вы спрашиваете, может быть столь же важным, как и то, что вы спрашиваете. Чрезмерно прямые вопросы, которые, кажется, исходят из ниоткуда, могут заставить людей замолчать, но неуверенность в себе может привести к разочарованию с обеих сторон. Брукс и Джон обнаружили, что люди на самом деле более охотно раскрывают конфиденциальную информацию, когда вопросы задаются в порядке убывания навязчивости, если первый вопрос не слишком деликатный. Это баланс.

То же самое и с контекстом. Если вы озвучиваете важную просьбу, вам нужно выбрать время, когда собеседник не занят чем-то другим и не находится в шумной многолюдной обстановке.

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Соблюдайте тишину



В общении, в принципе, важно не перебивать людей, пока они вам что-то рассказывают. Это еще более важно, если вам отвечают на поставленный вопрос. Прерывание монолога отвечающего посылает ему четкое сообщение о том, что вы не цените то, что он говорит. Кроме того, это мешает вам услышать то, что он мог бы сказать.

Если вам кажется, что разговор отклоняется от темы, на которой вы хотите сосредоточиться, аккуратно верните его обратно. Есть разница между тем, чтобы сделать это и прервать кого-то на середине предложения, чтобы высказать собственную мысль, которую вы вдруг захотели озвучить. Сохраните свои мысли и вопросы на тот момент, когда отвечающий закончит говорить, а затем подождите немного, чтобы убедиться, что он действительно закончил свою мысль. Иногда эта дополнительная пауза приводит к самому важному, что человек собирался сказать.

Люди, которые задают вопросы, обладают более высоким эмоциональным интеллектом и более глубоким пониманием окружающего мира, к тому же они нравятся окружающим больше. Если вы научитесь правильно задавать вопросы, знаниям, которые вы можете раскрыть, не будет конца.