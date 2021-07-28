5 психологических приемов, которые развивают инновационное мышление

Независимо от того, являетесь ли вы агентом по недвижимости или гуру маркетинга, чтобы вывести ваше дело на новый уровень, необходимо мышление, настроенное на инновации. Мы часто настолько погружаемся в рутину, что перестаем видеть вокруг идеи и теряем возможности.

Хорошая новость в том, что мы можем это изменить, если поменяем механизм своего мышления. Предлагаем пять простых приемов, использование которых может дать ощутимые результаты.

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Читайте книги



Банальный совет, но очень действенный. Время, которое вы проводите за чтением и письмом, улучшает ваше творческое мышление: исследования подтвердили, что те, кто постоянно читает книги, обладают большими способностями к творческому мышлению, чем те, кто читает мало или совсем не читает.

Люди, которые строят карьеру или развивают бизнес, склонны больше читать бизнес-литературу. Однако не стоит забывать и о художественных произведениях — они особенно эффективны для соединения творческого правого полушария с аналитическим левым полушарием.

Проводите мозговые штурмы с собой



Думайте о своем мозге, как о мышце. Точно так же, как вы поднимаете тяжести в тренажерном зале, чтобы укрепить руки или ноги, вам следует "тренировать" свой мозг, чтобы улучшить способности творческого мышления.

Один из лучших способов сделать это — позволить себе по-настоящему погрузиться в мозговой штурм. Как можно чаще придумывайте разные идеи, например, идеи решения какого-то вопроса. Записывайте все, что приходит в голову, не вычеркивайте идеи, потому что они кажутся слишком нереальными или невыполнимыми.

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Суть в том, чтобы вы записывали как можно больше идей. Это поможет вам открыть в себе способность смотреть на ситуации шире и мыслить более творчески.

Обучайтесь всесторонне



Многие владельцы бизнеса гордятся тем, что являются настоящими специалистами в своей нише. Нет ничего плохого в том, чтобы развивать специализированные знания, которые помогут вам добиться лучших результатов. Но чтобы развить творческое мышление, вам нужно обучаться всесторонне.

Дополнительное обучение, не связанное с вашей непосредственной деятельностью, по сути, означает, что вы пытаетесь узнать больше по широкому кругу тем, в том числе и за пределами выбранной вами профессии. Вы не обязательно станете экспертом в этих областях, но вы расширите свои знания до такой степени, что у вас будет хотя бы твердое понимание вопроса.

Расширение вашей базы знаний дает вам более широкий спектр фактов и опыта, из которых можно извлечь пользу при поиске решений. Исследования показали, что горизонтальное обучение учеников повышает их интерес, увеличивая вероятность того, что ученики будут искать дополнительные возможности обучения в будущем. Повышение вашей жажды знаний сделает вас более изобретательными и поможет делать новые открытия.

Избавляйтесь от отвлекающих факторов



Отвлечение и творчество взаимосвязаны. Было обнаружено, что очень творческие люди легче отвлекаются, чем их коллеги, они с большей вероятностью будут обращать внимание на нерелевантную информацию, а не отфильтровывать ее.

Хотя это кажется недостатком, это означает, что они фактически получают больше информации — больше ресурсов, которые можно использовать для генерации идей и решений, в том числе использовать не очевидные вещи.

В то же время есть визуальные факторы, которые только отвлекают от мыслительного процесса. Беспорядок на рабочем месте или слишком частый просмотр смартфона могут отвлечь вас от работы.

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Делайте перерывы



Многим занятым людям кажется, что перерывы недопустимы, что они только отвлекают от выполнения задач. На самом деле умные перерывы могут стать огромным импульсом к новым идеям и поиску нестандартных вариантов решения вопросов. Один из вариантов перерывов — переключение между задачами. Исследования показали, что такой подход к работе улучшает когнитивную гибкость, позволяя лучше адаптироваться к различным ситуациям. Осознанное переключение между задачами может улучшить ваше инновационное мышление без ущерба для продуктивности.

В каждом человеке есть творческий потенциал и инновационное мышление. Иногда просто требуется приложить немного усилий, чтобы включить эти способности.

Источник фото: Depositphotos