Исследование: как культурные различия могут повлиять на глобальные команды

Один из недавних опросов, в котором участвовали сотрудники компаний из 90 стран мира, показал, что 89% белых воротничков "хотя бы время от времени" реализуют проекты в глобальных виртуальных группах (GVT), где члены команды рассредоточены по всей планете и общаются через онлайн. Это неудивительно. В глобализированном, не говоря уже о социально удаленном мире онлайн-сотрудничество необходимо для объединения людей.

Тем не менее, несмотря на многочисленные преимущества GVT, виртуальное сотрудничество не обходится без проблем. Различия между часовыми поясами, языками, культурами и уровнями навыков, не говоря уже о различных экономических условиях и политических системах в странах членов команды, могут повлиять на то, как команды работают вместе и как выполняют свои задачи.

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Исследователи определили некоторые их различия, которые могут влиять на работу удаленных команд. Эти моменты важно знать менеджерам, чтобы сделать людей, с которыми они работают, более счастливыми и продуктивными.

Существует большое количество ученых, изучающих проблемы межкультурного общения и сотрудничества. Недавно в Journal of International Business Studies был опубликован обзор более 1100 исследований за 24 года. В этом обзоре говорится, что 95% исследований были сосредоточены на негативных эффектах различий членов команды. Также многие исследования показали, что возрастные, половые или расовые различия могут усложнять взаимодействие между членами команды.

Но есть и позитивная сторона в этом вопросе. Многочисленные исследования показывают, что менее однородные команды больше склонны к проявлению креативности. Они рассматривают больше вариантов, более тщательно обрабатывают факты, с меньшей вероятностью попадают в ловушку группового мышления и в конечном итоге принимают более правильные решения.

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Возникает вопрос: когда команды, члены которых живут в разных странах, работают лучше, а когда им приходится преодолевать трудности, связанные с различиями?

Какие различия имеют значение в международных командах?

В одном из исследований ученые наблюдали за поведением и взаимодействием 5728 человек в 804 удаленных международных командах, которые в течение нескольких месяцев работали над проектами бизнес-консалтинга. Каждая команда состояла из шести-восьми человек из разных стран, полностью полагаясь на инструменты цифровой коммуникации.

Основной акцент делался на отслеживание двух широких категорий различий: личностное разнообразие и контекстное разнообразие. Личностное разнообразие включает различия в легко наблюдаемых личных характеристиках, таких как возраст, пол, язык, навыки и ценности. Контекстное разнообразие включает различия в среде, в которой живут члены команды, например, разные уровни экономического развития и различные типы институтов и политических систем их стран.

Также исследователи следили за выполнением задач командой и климатом в ней. Продуктивность выполнения задач включала показатели эффективности команды по проекту, а именно качество и своевременность результатов, в том числе экономическая жизнеспособность и новизна бизнес-планов, оцененных внешними отраслевыми экспертами, и проекты продуктов, разработанные командами для своих клиентов. Командный климат включал в себя психологические результаты, такие как сплоченность команды, удовлетворенность участников проекта членами своей команды, их удовольствие от рабочего процесса и их интерес к работе над другим проектом с той же командой, что измерялось в еженедельных опросах.

Анализ показал, что личностное разнообразие может негативно повлиять на командный климат. Когда члены команды принадлежат к разным культурам, имеют разный возраст, неодинаково свободно владеют рабочим языком команды или иным образом различаются на личностном уровне, они, как правило, находят менее приятным совместное времяпровождение, меньше доверяют друг другу, менее благоприятно отзываются о мотивах друг друга и вообще меньше общаются. В результате они испытывают меньшую сплоченность и чаще сталкиваются с конфликтами и недопониманием.

Напротив, контекстное разнообразие может положительно повлиять на выполнение задачи. Когда члены команды приезжают из стран с разными институтами, экономическими и политическими системами, они понимают более широкий диапазон контекстов, имеют доступ к более разнообразным пулам знаний и опыта. В результате контекстное разнообразие дает больше точек зрения, что способствует творчеству, принятию решений и решению проблем. Контекстное разнообразие оказывается особенно полезным, когда команды работают над сложными задачами, требующими творческих, нестандартных подходов. Разнообразие точек зрения и понимания помогает генерировать идеи, и большее количество идей обеспечивает лучшее решение проблемы.

Что это значит для менеджеров?

При создании команды менеджеры должны учитывать характер стоящих перед ними задач.

Проекты, требующие творчества и нестандартного мышления, выиграют от контекстного разнообразия. Это включает не только этническое или демографическое разнообразие, но и разнообразие контекстов, из которых члены команды приходят и которые понимают.

Проекты, которые требуют выполнения более рутинных задач, где нет необходимости в инновациях или сложном решении проблем, команда с меньшим личностным разнообразием может завершить проект быстрее и эффективнее. Для таких рутинных проектов нет необходимости заострять внимание на различиях при построении команды. Вместо этого менеджеры должны активно помогать команде обеспечивать более эффективное общение, межличностную динамику и более коллегиальный командный климат.

Как свести к минимуму возможные проблемы?

Независимо от задачи рекомендуется использовать следующие две стратегии, чтобы в полной мере использовать преимущества разнообразия команд при решении связанных проблем.

Во-первых, чтобы свести к минимуму негативные последствия личностного разнообразия, компании должны проводить тренинги по межкультурному общению и осознанию разнообразия, чтобы улучшить культурный интеллект и заинтересованность в работе с людьми из других стран. Любой разнородной команде принесут пользу программы и политики, которые уменьшают предрассудки и стереотипы и способствуют дружескому взаимодействию между разными членами команды. Также очень полезным для глобальных команд будет дополнительное обучение инструментам онлайн-коммуникации и совместной работы.

Во-вторых, тот импульс, который контекстное разнообразие может обеспечить для творчества и инноваций, может быть полностью реализован только тогда, когда члены команды свободно обмениваются идеями и знаниями. Соответственно, план работы должен способствовать такому обмену и предоставлять возможности для мозгового штурма, обратной связи и дискуссий, а также конструктивной критики и несогласия. Большую пользу принесут командам люди, которые принадлежат к разным культурам и, таким образом, могут служить мостом между членами команды из разных культур.