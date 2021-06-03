Какую пользу бизнес может получить от работы из дома

Большинство руководителей хотят вернуть сотрудников в офис как можно быстрее, но есть веские (и потенциально прибыльные) причины подождать.

Covid-19 изменил все в повседневной жизни, и удаленная работа стала новой нормой. Консалтинговая компания PwC недавно опросила 133 руководителей и 1200 офисных сотрудников. Результаты показали, что хотя большинство руководителей хотят вернуть сотрудников в офис как можно скорее, сотрудники никуда не торопятся. 75% руководителей ожидают, что к июлю 2021 года в офис вернется как минимум половина сотрудников. Но только 61% сотрудников планируют к тому времени выходить в офис на половину рабочего дня. И в этом есть выгоды не только для персонала, но и для руководителей бизнесов.

Экономия на офисном пространстве. Независимо от того, хотят ли руководители сделать офис полностью удаленным или создать в нем гибридное пространство с более гибким графиком выхода сотрудников, это может означать объединение офисных пространств, удаление вспомогательных помещений или перемещение их функций в меньшие комнаты. В любом случае возможности для экономии огромны.

Кроме того, работа на дому снижает выбросы парниковых газов. Исследования показывают, что сотрудники, работающие на дому, только в США ежегодно экономят около 3,6 млн тонн парниковых газов, поскольку они не ездят на работу.

Повышение продуктивности. 34% сотрудников говорят, что их продуктивность в период работы из дома увеличилась, и 52% руководителей согласны с этим. Следствием роста продуктивности является улучшение качества обслуживания клиентов и повышение эффективности совместной работы над проектами.

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Возможность нанимать лучших специалистов. Марк Цукерберг объявил, что до 50% сотрудников Facebook перейдут на удаленную работу в течение следующих пяти или десяти лет. Это позволит компании нанимать людей из разных сообществ с разным опытом и знаниями. Когда вы нанимаете удаленно, у вас есть доступ к мировому пулу талантов.

Конечно, не все позиции и не во всех отраслях подходят для удаленной работы. Но частично перейти на новую норму может практически любая компания или предприятие. Нужно только придерживаться определенных принципов.

Обеспечьте постоянную связь

Поскольку вы не будете видеть своих сотрудников лицом к лицу, крайне важно, чтобы был оговорен и организован четкий способ общения и чтобы эти каналы оставались открытыми. Решите, какие инструменты будут использовать ваши команды для общения. Используйте видеочат, чтобы поддерживать прочные отношения между сотрудниками и руководителями.

Установите четкие ожидания и показатели

Сотрудники, работающие удаленно, могут чувствовать, что им нужно быть на связи в любое время суток, или им может казаться, что за ними никто не наблюдает, и они могут расслабиться. Установите четкий график начала и завершения работы, а также подключения к онлайн-встречам. Сформируйте конкретные измеримые показатели. Будьте открыты в том, как формируются эти показатели и как будет оцениваться работа сотрудника.

Постоянно общайтесь один на один

Эти встречи должны проходить в видеочате, чтобы сотрудники чувствовали свою связь с командой и руководителем. Не стоит ограничиваться единичными ежемесячными онлайн-встречами. Быстрое десятиминутное общение раз в неделю может творить чудеса с ощущением единства, которого иногда может не хватать при удаленной работе.

Часто присылайте новости компании

Все сотрудники должны быть в курсе того, что происходит в компании. Новости — еще один способ убедиться, что удаленные сотрудники чувствуют себя вовлеченными.

Создавайте эффективные практики для карьерного роста

Распространенная ошибка — относиться к удаленным работникам, как к подрядчикам или фрилансерам. Убедитесь, что непосредственные руководители информируют удаленных сотрудников о путях их продвижения по карьере.

Качественно обучайте менеджеров

Менеджеры берут на себя большую часть работы, чтобы удаленные сотрудники чувствовали себя вовлеченными. Именно менеджеры будут отслеживать продуктивность и следить за тем, чтобы удаленные сотрудники выполняли свои обязанности. Убедитесь, что ваши менеджеры обладают сильными навыками онлайн-общения и способны найти взаимопонимание, поднять боевой дух и предложить поддержку.

У новой нормы есть множество положительных эффектов. Работа на дому может быть чрезвычайно выгодной как для работодателя, так и для работника — от снижения расходов до повышения продуктивности. Если ваша отрасль допускает удаленную работу, воспользуйтесь ее преимуществами.