Три урока по работе с фрилансерами

Нужен опытный веб-дизайнер для создания приложения? Хотите найти виртуального помощника для управления повторяющимися задачами? У вас под рукой сотни квалифицированных кандидатов.

На протяжении многих лет Эрик Бергман, соучредитель Catena Media, основатель Great.com и iGaming, работал со многими удаленными сотрудниками, которым заплатил в общей сложности $1 млн. По его словам, эта инвестиция дала ему уникальную возможность окунуться в мир фриланса. А его последний проект является полностью удаленной организацией работы с фрилансерами из США, Великобритании, Швеции и других стран.

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Сегодня доступ к талантам по всему миру стал гораздо проще, чем еще каких-то 3–5 лет назад. И этот факт еще раз напоминает нам о том, что работа с фрилансерами должна основываться на определенных правилах. От того, насколько клиенты будут им следовать, зависит качество работы, которую они получат.

Эрик Бергман вынес из своего опыта три ключевых урока, которые помогают ему получать то качество работы, на которое он рассчитывает.

Клиенты должны уделять время фрилансерам



Некоторые владельцы бизнеса нанимают фрилансеров, полагая, что этим профессионалам не потребуется никакого дополнительного управления, обучения или ресурсов. Они отправляют расплывчатое ТЗ, а все остальное оставляют на усмотрение фрилансера. Как следствие — получают горький опыт.

Ошибку гораздо легче обнаружить до начала проекта, чем во время изучения конечного продукта. Важно помнить, что клиенту необходимо потратить дополнительное время на адаптацию своих фрилансеров, чтобы дать им возможность добиться успеха.

Представьте, что вы попросили пять иллюстраторов нарисовать голубя, и дали им только эту инструкцию и ничего другого. Как вы думаете, какие результаты вы получите? Все они нарисуют вам голубя, конечно. Но вы можете быть уверены только в одном — все эти голуби будут абсолютно разными. И не факт, что такими, как вам нужно. Если вы не готовы вкладывать время и ресурсы в своих фрилансеров, у вас нет права злиться, если работа не соответствует вашим ожиданиям.

Управление фрилансерами — это тоже менеджмент. Клиент должен предоставить своим подрядчикам четкие инструкции, включая схемы, ресурсы и руководства по стилю. Также клиент должен быть готов отвечать на вопросы и давать четкую обратную связь в начале и на протяжении всех отношений. Чем больше вы работаете с фрилансерами, тем комфортнее вам становится весь процесс управления. Пройдя через COVID-19, многие бизнес-лидеры приобрели дополнительную уверенность в решениях для удаленного управления, таких как Asana, Monday, Slack и Google Drive.

Если вы готовы потратить время на то, чтобы помочь своим фрилансерам набрать обороты, вы будете гораздо более довольны конечными результатами.

Все фрилансеры работают в разном режиме



Каждый сотрудник индивидуален и обладает уникальными взглядами, знаниями и опытом. Это особенно актуально для фрилансеров, потому что они часто иначе смотрят на работу в целом. Многие фрилансеры выбрали такой формат работы, потому что хотели сломать менталитет с 9 до 18. В результате они могут иногда отказываться от структуры или изо всех сил пытаться интегрироваться в команды и среду, которая ожидает традиционных норм работы.

Эти различия могут создавать определенные проблемы управления. Есть ли у вас ожидания, что фрилансеры, находящиеся в разных часовых поясах, будут работать в то же время, что и ваш штатный персонал? Если нет, как установить политику и структуру для управления ими?

Эрик Бергман обнаружил, что наличие открытой линии общения с частыми виртуальными встречами помогает его команде создать основу, на которой могут процветать фрилансеры. Конечно, это занимает определенное время и необходимо протестировать разные решения, но если вы будете помнить, что все фрилансеры работают по-разному, у вас все получится.

Фрилансеры — это не сотрудники начального уровня



Есть фрилансеры, которых можно отнести к начальному профессиональному уровню. Но большинство удаленных специалистов — люди с многолетним опытом работы в разных отраслях и с разными клиентами. Если вы смотрите на своих фрилансеров, как на тех, кто выполняет только базовые задачи, вы упускаете огромный пласт талантов.

Чтобы получить от фрилансеров максимальную отдачу, относитесь к ним как к экспертам. Признайте их опыт из их области и выслушайте их идеи. Возможно, нужно с ними встретиться, чтобы поделиться мнением о потенциальном проекте. А может быть, вы им полностью доверяете и дадите свободу во внесении изменений и принятии решений.

Уважение к фрилансерам также проявляется в уровне оплаты. Платите им столько, сколько они стоят. Ведь от них вы получаете то, за что платите. Если вы платите копирайтерам "копейку за слово", вы получите соответствующий результат — обычно некачественный. А значит, вы потратите гораздо больше времени и денег на редактирование или переписывание статьи, чем если бы вы просто заплатили за более качественный материал.

Если вы работаете в сложной отрасли или у вас есть проект с уникальными требованиями, то будьте готовы платить за фрилансера больше. Если вы хотите нанять кого-то с десятилетним опытом, знайте, что его цена будет отражать его карьерный успех. Недоплачиваемый персонал и подрядчики приведут к увеличению текучести кадров, плохой работе и срыву сроков, что приведет к недовольству клиентов.

Вы можете нанять фрилансера онлайн, чтобы выполнить свои задачи за несколько долларов, или вы можете найти партнера, советника и работника экспертного уровня, который сможет удовлетворять ваши потребности долгие годы. Фрилансеры, которых вы привлечете, оправдают ваши ожидания. Если вы хотите, чтобы на вас работали качественные фрилансеры, вам необходимо создать для них ценный опыт работы.