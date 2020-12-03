Чем мягче, тем лучше: 8 soft skills, которые сделают вас успешнее конкурентов

В начале этого года LinkedIn составил список наиболее востребованных твердых и мягких навыков. Доминирующее значение показали твердые навыки и, в первую очередь, навыки владения компьютером. Однако компании часто забывают, что мягкие навыки — это невидимые герои, без которых владение твердыми навыками может оказаться низко продуктивным.

В топ-5 мягких навыков LinkedIn вошли креативность, способность убеждать, сотрудничество, адаптируемость и эмоциональный интеллект. К ним можно добавить еще три: самомотивация, управление временем и рассказывание историй. Понимание каждого навыка и способов их усиления может дать каждому возможность успешнее строить свою карьеру.

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Креативность

Хороший способ вдохнуть свежие идеи в любой бизнес — взглянуть на другие отрасли и в других странах. Какие концепции, которые они используют, могут сработать для вашей отрасли? Проведите мозговой штурм в небольших группах, чтобы избежать конфликтов, составьте список, а затем представьте свои идеи перед всеми. Включайте в список глупые идеи, сумасшедшие идеи, что угодно. На самом деле, иногда чем более сумасшедшая идея, тем лучше. Напомним, Pet Rocks (коллекционные игрушки, представляющие собой обычный камень с глазами, упакованный в коробку) были проданы на сумму $15 млн. Позвольте себе быть немного сумасшедшими.

Способность убеждать

В книге Роберта Чалдини "Влияние: психология убеждения" рассматриваются шесть универсальных принципов убеждения: взаимность, дефицит, авторитет, последовательность, симпатия и консенсус. Прежде всего, мы не должны злоупотреблять этими навыками. Консультант по продажам Джеффри Гитомер говорит об этом так: "Люди не любят, когда им продают, но они любят покупать", поэтому, применяя эти принципы, мы должны учитывать мудрость Аристотеля, который сказал: "Характер можно назвать почти самым эффективным средством убеждения".

Сотрудничество

Сотрудничество выводит командную работу на совершенно новый уровень. Оно объединяет людей с разными навыками и взглядами для завершения проекта, причем часто без руководителя. Организации, способные задействовать этот мягкий навык, понимают, что общение имеет первостепенное значение. Очень важно, чтобы все возможности для общения оставались открытыми.

Адаптивность

Это искусство XXI века. Изменения происходят с головокружительной скоростью. Невозможно предвидеть, что нас ждет всего через несколько лет. VR, дополненная реальность и многое другое изменят то, как мы ведем бизнес. Поэтому очень важно, чтобы компании оставались в курсе новых технологий, а не дожидались, пока они станут обычным явлением.

Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект (EQ) определяется как "способность осознавать, контролировать и выражать свои эмоции, а также разумно и с сочувствием управлять межличностными отношениями". Те, у кого высокий EQ, лучше справляются с напряженными ситуациями, легче выходят из конфликтов, спокойно воспринимают конструктивную критику и т.д. Эта способность очень востребована в командах, особенно с разным опытом. Согласно опросу, проведенному CareerBuilder, 75% менеджеров по найму ценят EQ выше IQ. Сотрудников легче научить твердым навыкам и развить интеллект, чем привить EQ.

Самомотивация

Мы все должны научиться управлять своей энергией. Энергия приходит не только от сбалансированного питания, но и от нашего личного стремления к целям, устойчивости и приверженности.

Личное стремление к цели напрямую связано с нашим мышлением. Исследования показывают, что люди с установкой на рост гораздо больше склонны к успеху в начинаниях, которыми они занимаются, потому что верят, что могут стать лучше.

Устойчивость рождается из смелости преодолевать трудности. Это не означает, что мы должны легкомысленно относиться к своему выбору. Скорее это о том, чтобы научиться управлять рисками, чтобы понимать возможности, которые лучше всего подходят нашим талантам, что мы должны отдать на аутсорсинг или о чем лучше просто забыть.

Приверженность — это самый лучший способ получить доказательство значимости и правильности выбранного направления.

Тайм-менеджмент

Высокая производительность напрямую связана с использованием времени. Все предприниматели много работают. Но успешных отличает то, что они способны реализовать 3П: планирование, приоритезация, продуктивность.

План. Автор бестселлеров Брайан Трейси объясняет важность планирования так: "Каждая минута, которую вы тратите на планирование, экономит 10 минут на выполнение; это дает вам 1000-процентный возврат энергии!"

Приоритезация. Это просто понимание того, как лучше всего использовать имеющиеся ресурсы. Стивен Кови объясняет, что существует четыре квадранта, по которым распределяются задачи по срочности и важности. Больше всего внимания нужно уделять важным задачам, а не срочным.

Продуктивность. Как говорит Гэри Вайнерчук: "Выполнение — это игра". Без выполнения задач даже самый лучший план потерпит неудачу.

Рассказывание историй

Хороших ораторов отличает то, что они обладают способностью побуждать людей к действию. Они понимают, как проникнуть внутрь человека и коснуться его души.