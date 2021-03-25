Без эйблизма: как общаться с теми, кто живет с инвалидностью

В Украине 6,1% населения имеют инвалидность той или иной группы. В США этот показатель составляет 18%. Миллионы этих людей постоянно сталкиваются с невежеством, стигмой, изоляцией и недоступностью большинства общественных мест.

Им приходится преодолевать не только системные препятствия и бездушное или бездумное поведение незнакомых людей. Иногда те, кто хорошо с ними знаком (друзья, коллеги), имея добрые намерения, в конечном итоге приносят огорчения людям с ограниченными возможностями.

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Издание Huffpost попросило этих людей поделиться тем, как они хотели бы, чтобы с ними общались.

"Быть инвалидом — это не плохо. Плохо то, как люди относятся ко мне".



Ола Оджевуми, защитник интересов пациентов, писатель и основатель Project Ascend

"Я бы хотела, чтобы мои друзья без инвалидности знали, что самое сложное — это не моя инвалидность. Это то, как общество относится к таким, как я. Мы живем в недоступном мире, в котором не уделяется первоочередного внимания интеграции людей с ограниченными возможностями. Когда вы смотрите на меня, я хочу, чтобы вы увидели мою инвалидность и все, что с ней связано. Инвалидность — это не плохо. Это естественная часть человеческого существования".

""Инвалидность" — не плохое слово, поэтому не бойтесь его произносить".



Микки Роу, актер, режиссер и оратор

"Члены общества, не являющиеся инвалидами, были приучены чувствовать невероятный дискомфорт в связи с инвалидностью. Все начинается с того, что дети со всем их прекрасным, любопытным, невинным удивлением обо всем на свете с любопытством смотрят на кого-то с ограниченными возможностями, а взрослые, которые рядом с ними, пользуются этой возможностью для обучения, но делают лишь краткое замечание о том, что смотреть пристально на человека грубо. Суть этого в том, что дети должны притвориться, будто инвалида не существует. Если ребенок задает инвалиду вопрос о его инвалидности, взрослый начинает ругать ребенка за грубость. Такие дети вырастают во взрослых, которым невыносимо думать, говорить об инвалидности или признавать ее. Людям даже неудобно произносить слово "инвалидность", вместо этого они предпочитают говорить "неполноценный" или "с отклонениями".

Также часто можно услышать такие слова, как "особые потребности", для описания людей с нарушениями развития, такими как аутизм или синдром Дауна. Но "особыми" потребности были бы, если бы мне каждое утро на завтрак нужно было есть драконьи яйца. Или если бы мне нужно было спать на дереве. А мне нужна работа, мне нужна любовь, поддержка и принятие, мне нужно общение на равных и с равными возможностями. Это человеческие потребности. В них нет ничего особого".

"Не исключайте меня из планов только потому, что думаете, что я не смогу справиться".



Бекки Карран Кекула, мотивационный спикер

"Для людей естественно предполагать, что я не могу что-то сделать из-за моего роста, но я всегда готова пробовать что-то новое и идти на любые приключения. Только в 2019 году я самостоятельно посетила более 30 городов США".

"Не злитесь на меня, если мне придется отменить свое участие в мероприятии".



Шайла Маас, ведущая подкаста Tips and Tricks on How to Be Sick

"Наличие инвалидности, ограничивающей мое участие в активностях, ужасно изолирует меня. Когда меня никуда не приглашают, легко почувствовать себя забытой или игнорируемой. Однако в этом есть и обратная сторона. Пожалуйста, не сердитесь и не испытывайте чувство вины, если мне придется отказаться или отменить свой визит в последнюю минуту. Поверьте, я расстроена этим больше, чем вы".

"Мне не нужны ваши советы о том, как просто и быстро решить мою проблему".



Сара Янгблад Грегори, писательница, занимающаяся сексом, кинками и искусством

"Я пробовала все, что вы можете предложить: йога, горячая йога, иглоукалывание, мануальные терапевты, CBD и т.п. Обычные предписания бесполезны. Прежде чем начать рассказывать человеку с инвалидностью о своей замечательной идее вылечить его, помните, что если бы действительно существовало простое решение, мы бы уже это сделали. Люди с ограниченными возможностями являются экспертами в том, как жить в собственном теле и ориентироваться в собственных условиях. Если вы хотите искренне что-то предложить, сначала спросите, хочет ли человек это услышать. Если ответ "нет", научитесь принимать и уважать его решение".

"Иногда смеяться — это нормально".



Келли Догер-Крински, писатель

"Я чувствую себя намного комфортнее, когда нахожусь рядом с людьми, которые могут посмеяться над случайной неловкостью, вызванной моей потерей слуха. Иногда я неправильно произношу слова; иногда кто-то задает мне вопрос, а я слышу что-то совершенно другое; иногда кто-то говорит что-то, чего я не услышал, и через мгновение я повторяю то же самое. Если люди делают вид, что ничего не произошло, мне становится еще более неловко. Гораздо лучше мягко указать на путаницу или ошибку, а затем посмеяться над этим вместе со мной".

"Для меня есть нечто большее, чем просто моя инвалидность".



Стеф Агнью, консультант по вопросам инвалидности

"Я в первую очередь — человек. В некоторых ситуациях меня называют "эта слепая девочка". Меня это расстраивает, так как у меня есть масса всего, кроме слепоты, что меня определяет. Меня зовут Стеф. Я жена, сестра, ассистент в консалтинговой фирме. Я люблю шоппинг, верховую езду, "Анатомию Грея", и я просто слепая".

"Сказать мне, что я "вдохновляю" других тем, что просто живу своей жизнью, — не комплимент".



Нила Мортон, модель и защитник людей с инвалидностью

"Люди с ограниченными возможностями — это не ваш источник вдохновения. Восхищаться нами только потому, что мы живем своей жизнью, имея инвалидность, — это дискриминация. Люди с ограниченными возможностями способны на многое. Да, наша инвалидность может мешать нам делать определенные вещи, но это не означает, что мы ограничены в жизни".

"Рассказывайте обо мне так же, как вы рассказываете о других людях".



Бекки Карран Кекула

"Не всегда обязательно упоминать, что я маленький человек, когда рассказываете другим людям истории о нашей дружбе. Наша дружба существует потому, что у нас больше общего, чем различий".

"Спросить, нужна ли мне помощь, — это нормально, но не помогайте мне без моего согласия".



Шайла Маас

"Если я скажу "нет", отступите. Если я говорю "да", делайте то, что вы предлагаете, не создавая впечатление, что это странно или нестандартно. Я ценю вашу помощь больше, чем вы думаете, и это помогает мне чувствовать, что я просто нормальный человек, которому вы решили помочь. Может, моя жизнь не похожа на жизнь других, но для меня это норма, и я благодарна, когда вы относитесь к ней так же".

"Говорить, что вы не будете встречаться с инвалидом, — оскорбительно и дискриминационно".



Нила Мортон

"Люди без инвалидности сразу говорят, что не хотят встречаться с инвалидом, потому что это "уже слишком". Люди с ограниченными возможностями не зависят от своих партнеров и не нуждаются в том, чтобы их партнер заботился о них. Честно говоря, в любых отношениях вы должны быть рядом со своим партнером и заботиться о нем. Любого человека может быть слишком много и людей без инвалидности может быть слишком много. Прекратите использовать нашу инвалидность как оправдание, признайте, что это дискриминация. Люди с ограниченными возможностями тоже заслуживают любви".

"Позитивный настрой не "изменит" мою инвалидность".



Сара Янгблад Грегори

"Нам много говорят о силе позитива, даже если он нереалистичен или вреден. Это отношение "вы можете делать все, что вам заблагорассудится" не следует применять к инвалидности. У большинства из нас нет возможности "измениться". Вместо того, чтобы ожидать или поощрять позитивное отношение, попробуйте практиковать сочувствие и сострадание. Признайте вполне реальные ограничения — физические, умственные, институциональные — которые существуют для людей с ограниченными возможностями. Помните, что ограничения и тела — это не то, на что нужно концентрировать внимание, это дискриминация".

Конечно, эти пожелания и рекомендации могут быть субъективными. Поэтому первое, что важно помнить — во время общения с человеком с инвалидностью всегда следуйте указаниям и предпочтениям того, с кем вы общаетесь.