Просеять через сито: как научиться отличать правду от фейка

Дезинформация существовала всегда и, вероятно, будет существовать еще долго. Но, когда это касается здоровья, хочется понимать — где ложь, а где правда.

Особенно остро тема распространения ложной информации в теме здоровья проявилась в период пандемии. Такого количества необоснованных и даже опасных сообщений, пожалуй, не было никогда раньше. Это касается и неверных утверждений, которые люди распространяют просто потому, что не хотят разбираться в сути вопроса, и откровенной лжи, преднамеренно распространяемой с целью продвижения чего-либо.

Некоторые средства массовой информации и, конечно, социальные сети — прекрасные инструменты для передачи дезинформации в широкие массы. И отличить хорошее от плохого становится все сложнее.

В апреле 2020 года было опубликовано исследование центра Pew Research Center. 50% участником сказали, что им трудно определить, была ли информация о вирусе правдивой, а 64% сказали, что им попадались сообщения, которые выглядели "полной выдумкой".

К. Вишванат, профессор в Гарвардской школе общественного здравоохранения говорит, что есть несколько причин, по которым пандемия породила поток ложной информации.

Во-первых, поскольку болезнь появилась недавно, информации об этом вирусе очень мало. Врачи и ученые узнали все, что им известно о SARS-CoV-2, вирусе, вызывающем COVID-19, всего за несколько месяцев. В связи с этим существует огромный информационный пробел в знаниях, за который цепляются дезинформаторы.

Во-вторых, ложная информация легко распространяется. "Например, я видел видео, которое было явно фальшивым", — говорит Вишванат. "Все начинается с музыки в стиле Джеймса Бонда. Китайские солдаты в специальных защитных костюмах выходят из фургона и начинают кружить по окрестностям, переходя от дома к дому, стреляя по всем, у кого COVID-19". Видео не соответствовало действительности, но люди могли легко поделиться им одним нажатием кнопки. "Отчасти такие видео распространяется потому, что они созданы для развлечения и провокации", — говорит Вишванат.

В-третьих, авторитетные фигуры усугубили проблему, доведя ее до гигантских размеров. Когда авторитетный человек делится информацией, она становится легитимной, даже если она ложная. Не очень крупным СМИ сложно игнорировать это заявление. По сути это позволяет дезинформации выходить за пределы границ, в которым она должна была бы остаться.

В поисках правды

Как же обычному человеку узнать, правдиво ли то, что он читает? Вишванат говорит, что это очень непросто, но есть несколько методов, которыми можно пользоваться для отсеивания лжи.

Разберитесь в проблеме. Защита общественности от дезинформации должна быть обязанностью не только отдельных лиц, но и социальных сетей, и самих журналистов. "Люди очень заняты. Просить их взять на себя эту чрезвычайно сложную задачу по сортировке информации неразумно", — говорит он. Исходя из этого нужно понимать, что даже если вы как-то разбираетесь в теме, у вас все равно могут быть трудности в этой области. Так что отдавайте предпочтение информации от экспертов — вашего врача, представителям государственных органов здравоохранения, центрам по контролю и профилактике заболеваний и т.п., советует Вишванат. Работа чиновников в области здравоохранения состоит в том, чтобы отсортировать для вас эту массу информации и свести ее к тому, что вам нужно знать.

Будьте избирательны. "Не обращайте внимания на каждую новую статью, которые появляются ежесекундно", — говорит Вишванат. Иногда кажется, что все время появляются новые исследования, противоречащие предыдущим. Но именно так работает научный процесс. "Он не движется по прямой", — говорит Вишванат. Консенсус по конкретным вопросам и рекомендациям по здоровью требует времени. Экспертам и ученым нужно рассмотреть множество исследований, чтобы прийти к общему выводу.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на мелочах, ограничьте чтение тем, что вам нужно знать в повседневной жизни. Опять же, доверяйте своим врачам и следуйте их рекомендациям. "Если вы сделаете это, вам не нужно будет следить за всеми научными открытиями", — говорит Вишванат.

Не делитесь информацией. Журналисты обычно несколько дней, а иногда и недель, посвящают проверке информации, прежде чем распространять ее среди общественности. Но среднестатистический пользователей социальных сетей может поделиться чем-то, просмотрев лишь заголовок в течение 1-2 секунд. От таких необдуманных share появляются массивы дезинформации, которая распространяется все больше и больше. "Подумайте дважды, прежде чем нажать "поделиться"", — говорит Вишванат.