Antiblue: как просто и недорого повысить продуктивность сотрудников

Ваши сотрудники тоже каждое утро выглядят не выспавшимися? Не очень радостное зрелище. Исследования показывают, что достаточное количество сна влияет на вовлеченность в работу, этичное поведение, продуцирование идей и развитие лидерских качеств.

Если вы заставите сотрудников высыпаться, в обмен вы получите значительное повышение продуктивности их работы. Вы спросите, как это реализовать, ведь сотрудники спят дома и руководитель не может быть рядом с каждым из них, чтобы заставить уснуть вовремя.

Конечно, можно составить удобный для сна график работы и пресекать все попытки чрезмерного увеличения рабочих нагрузок. Можно обеспечить сотрудникам, имеющим проблемы со сном, медицинское обследование и контролировать выполнение рекомендаций врачей. Но все это может потребовать значительных финансовых затрат.

Возникает вопрос: где найти недорогое и простое в реализации решение для повышения продуктивности сотрудников за счет улучшения качества их сна?

Профессор менеджмента Школы бизнеса Фостера Вашингтонского университета Кристофер М. Барнс с коллегами провел исследование, посвященное этому вопросу. Они основывались на результатах более ранних исследований, в которых рассматривалось влияние ношения очков, фильтрующих синий свет, на качество сна людей, а также связь между качеством сна и результатами работы. Команда Барнса решила развить эту тему и провела исследование, в котором решила проверить, влияет ли ношение очков с фильтром синего света на результаты работы. Акцент делался на такие факторы, как вовлеченность в работу, взаимопомощь, негативное поведение на работе (например, плохое обращение с коллегами) и выполнение задач.

В исследовании приняло участие две группы: первая группа — 63 руководителя, вторая — 67 сотрудников служб поддержки клиентов. Обе группы работали по одному плану: в течение одной недели каждый вечер в течение двух часов перед сном сотрудники носили очки с фильтром синего света, в течение второй недели тоже самое время они проводили в "фальшивых" очках (внешне они были такими же, как первые, но с обычными стеклами).

Результаты исследования показали: ношение очков с фильтром синего света увеличило время сна (на 5% среди руководителей и на 6% среди сотрудников) и улучшило качество сна (на 14% у участников первой группы и на 11% у участников второй группы). Сравнение проводилось с результатами недели, на которой участники носили "фальшивые" очки.

Увеличение количества и качества сна оказали благотворное влияние на все четыре результата работы, рассматриваемые в исследовании. Вовлеченность в работу была выше на 8,51% у руководителей и на 8,25% у сотрудников. Взаимопомощь увеличилась на 17,29% в первой группе и 17,82% во второй группе, негативное поведение снизилось на 11,78% и 11,76% соответственно.

Руководители, участвовавшие в исследовании, сообщали, что их личная эффективность была выше на 7,11% в течение той недели, когда они носили очки с фильтром синего света. У сотрудников служб поддержки этот показатель вырос в среднем на 9%.

Исследователи пришли к выводу, что ношение очков с фильтром синего света влияет не только на улучшение сна, но и на повышение продуктивности работы.

Что больше всего впечатляет в этих результатах, так это предполагаемая рентабельность инвестиций. Трудно количественно оценить ценность сотрудника, который на 8% более вовлечен в работу, на 17% активнее помогает коллегам, на 12% меньше проявляет негативное поведение и на 8% лучше выполняет задачи. Однако, учитывая стоимость человеческого капитала, вероятно, это будет значительная сумма. А если еще учесть, что работу сотрудников служб поддержки клиентов обычно оценивают по удовлетворенности клиентов, ценность возрастет еще больше.

Теперь посмотрим на стоимость очков с фильтром синего цвета — их цена варьируется в пределах 700–1800 грн. Небольшое вложение, которое с большой вероятностью может стать очень эффективной инвестицией.