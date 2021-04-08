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10 скрытых функций WhatsApp

Узнать, во сколько было прочитано сообщение. Скрыть последнюю коммуникацию. Установить индивидуальный сигнал…

10 скрытых функций WhatsApp 10 скрытых функций WhatsApp

WhatsApp появился в 2009 году, и сейчас это один из самых популярных сервисов обмена мгновенными сообщениями в мире. За прошедшие годы платформа, принадлежащая Facebook, эволюционировала, чтобы привлечь еще больше пользователей по всему миру. Однако не все инструменты хорошо известны.

Entrepreneur рассказал о 12 скрытых функциях WhatsApp, которые вы можете использовать прямо сейчас.

Кратко и по делу в Telegram

1. Изменение формата текста.

Вы можете добавить в свои сообщения интонацию, выделив слова или фразы полужирным шрифтом, курсивом или зачеркиванием. Вам просто нужно добавить пару символов до и после текста: *полужирный*, _курсив_ и ~зачеркнутый~.

2. Исчезающие сообщения.

"Самоуничтожающиеся" сообщения полезны тем, кто хочет защитить информацию, которая пересылается. Чтобы использовать эту функцию, одну из новейших в приложении, вы должны:
- Зайти в чат с нужным контактом.
- Нажать на имя контакта вверху экрана.
- Включить переключатель "Исчезающие сообщения".

3. Выделение сообщения.

Хотите оставить сообщение на видном месте, чтобы оно не потерялось в массе других? С помощью функции "Выделить сообщения" вы можете это сделать. Для этого нужно:
- Зайти в чат.
- Выбрать сообщение, которые вы хотите выделить.
- Нажать на "звездочку" в верхней части экрана.

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4. Узнать, во сколько было прочитано сообщение.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать сообщение и нажать на значок "i" вверху экрана. Вы увидите, во сколько сообщение было получено и во сколько прочитано.

5. Не сохранять фото и видео.

Если вы устали от того, что память вашего телефона переполняется фотографиями и видео, которые вам не нужны, вы можете запретить их автоматическую загрузку из WhatsApp. Для этого вам нужно перейти в меню настроек приложения, выбрать пункт "Чаты" и выключить переключатель возле пункта "Видимость медиа".

6. Отключить видимость активности в WhatsApp.

Если вы не хотите, чтобы люди знали, когда вы в последний раз подключались к сети, WhatsApp предлагает вам отключить эту информацию. Для этого вы должны открыть меню "Настройки", выбрать "Аккаунт", затем "Конфиденциальность" и зайти в пункт "Был(-а)". Там есть возможность выбрать, кто может видеть время вашего последнего подключения — Все, Контакты, Никто. Обратите внимание, что если вы отключите эту опцию у себя, то вы не сможете видеть эту информацию и у других.

7. Отметить беседу как "непрочитанную".

Если вы не хотите забыть кому-то ответить, вам просто нужно нажать на чат на несколько секунд и выбрать опцию "Отметить как непрочитанное".

8. Узнать, кто ваш самый активный контакт.

С помощью этого инструмента вы сможете узнать, с какими контактами вы взаимодействуете больше всего. Это также позволяет вам управлять своим внутренним хранилищем. Вам нужно войти в "Настройки", затем "Данные и хранилище", и затем "Управление хранилищем".

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9. Прослушать аудио перед отправкой.

Если вы не уверены в том, что записали аудио так, как нужно, вы можете его прослушать перед отправкой или удалить. Для этого нужно сделать следующее:
- Начиная запись, выберите режим "Запись без удерживания" (иконка замка).
- Когда наговорите все, что хотели, просто выйдите из приложения.
- Когда вы войдете снова, запись сохранится и вы сможете сделать с ней то, что посчитаете нужным.

10. Персонализировать уведомления.

Если вы хотите, что звуки уведомлений о сообщениях от конкретных адресатов отличались от остальных, зайдите в чат этого контакта, нажмите на имя, выберите пункт "Индивидуальные уведомления" и установите тот звук, который вам нравится.

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