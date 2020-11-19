Закон Паркинсона: кривая, которая помогает принимать быстрые решения

Закон Паркинсона говорит о том, что "работа расширяется, чтобы заполнить время, доступное для ее завершения". Идея проста: если вы дадите себе год, чтобы что-то сделать, это займет год; если вы дадите себе месяц, это займет месяц; если вы дадите себе день, это займет день.

Стратегическое применение закона Паркинсона к работе — один из самых простых способов сократить ненужный "мусор" в ваших проектах. Когда вы даете себе меньше времени, вы вынуждены сосредоточиться только на том, что принесет желаемый результат. Сокращенные временные рамки — это "функция принуждения", ситуационное ограничение, которое приводит к достижению желаемых результатов.

Функцию принуждения можно использовать не только для лучшего управления своим временем, но и для того, чтобы сделать свою жизнь богаче и радостнее. Для этого начните с принципа, связанного с законом Паркинсона. Назовем это Законом Человеческого Расширения: "Люди расширяются, чтобы выполнить возложенные на них функции".

Мы часто избегаем принятия важных решений, потому что боимся того, что случится. Но прыжок в новое обстоятельство или новую роль — это самый быстрый способ научиться и измениться.

Как это может проявиться в жизни? Например, у пары долгое время нет детей. Однажды они решают усыновить троих малышей. Кривая родительского роста становится экстремальной, и компетентность быстро вырастает. Они учатся и приспосабливаются. Чуть позже пара решает усыновить еще двоих детей. Их жизнь становится абсолютно заполненной заботами о малышах. Они заняты постоянно? Да. Иногда их это подавляет? Да. Но они адаптируются и их жизнь становится лучше и полнее благодаря принятому когда-то решению.

Еще один пример. Консультанты по финансам советуют начать автоматически откладывать или инвестировать определенную сумму каждую неделю. У многих это вызывает страх — ведь бюджет станет меньше. Но на самом деле люди быстро адаптируются к чуть меньшей сумме в повседневной жизни. А результатом может стать то, что ваш доход очень быстро увеличится, чтобы возместить вложенные средства.

Оба этих примера показывают, что способность личности расширяться в соответствии с обстоятельствами намного выше, чем мы себе представляем.

Но как сделать такие прыжки? Вы не можете просто спрыгнуть со скалы. Все риски нужно просчитать. Можно воспользоваться "подходом 80%", предложенным тренером предпринимателей Дэном Салливаном. Такой способ мышления предполагает, что вместо того, чтобы зацикливаться на своей идее или продолжать ее "совершенствовать", вы быстро доходите до 80%, а затем можете ее отбросить, если она не жизнеспособна. Полученные знания и опыт могут стать ключом к обучению. То же самое и с жизненными решениями.

Вам не нужно выяснять абсолютно все. Вы никогда не сможете все выяснить. Вам нужно только знать, что вы чувствуете себя хорошо, принимая то или иное решение — скажем, хорошо на 80% — и тогда вы это делаете.

Со временем вы начнете укреплять свою уверенность и приспособитесь к новым обстоятельствам. Ваше подсознание подстроиться под вас, и вы войдете в новый ритм.

Как показано на рисунке, когда вы впервые инициируете серьезное изменение, напряжение и прикладываемые усилия будут большими. Однако в какой-то момент вы приспособитесь к новым обстоятельствам, и все станет гораздо проще.

Если вы будете пытаться развиваться медленно, вы замедлите свой прогресс. Лучше пить из пожарного шланга и регулировать напор так, как нужно. Испытаете ли вы большое эмоциональное потрясение, если будете действовать быстро? Да. Но со временем вы обретете уверенность и сможете быстрее и легче принимать решения.

Есть еще одна причина, почему этот принцип так важен: если вы не рискнете, жизнь останется такой же сложной, как и была. Если бы пара, о которой мы говорили, не усыновила детей, их жизнь по-прежнему была бы сложной, только в других обстоятельствах. С появлением детей их жизнь наполнилась смыслом, радостью и приятными хлопотами. И они чувствуют себя прекрасно.

Ваша задача — продолжать повышать ставки. По мере того, как сферы вашей жизни будут развиваться, это будет происходить и с вами. Что вы можете сделать сегодня, чтобы начать расширяться? И что вы упустите, если этого не сделаете?