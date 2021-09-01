"Все плохо": синдром хронического недовольства

Синдром хронической неудовлетворенности не является официальным психическим расстройством и не фигурирует в профессиональных справочниках, но это не значит, что его не существует.

Человек с таким синдромом часто чувствует нежелание что-то делать, отсутствие мотивации, трудности с разработкой новых проектов (даже самых мелких), минимум желания вставать утром с постели и, самое главное, полное отсутствие удовольствия от жизни. Причем этот синдром может проявляться независимо от возраста, пола, социального статуса и других характеристик человека.

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Чем-то этот синдром может напоминать прокрастинацию, поскольку человеку кажется, что удовлетворение от жизни может стать проблемой для его "я", и поэтому все его силы направлены на то, чтобы избежать удовлетворения. Подобное состояние может проявляться периодически, а может присутствовать постоянно. Чаще всего оно проявляется постоянными жалобами. Человек жалуется всем и на все, но это не приносит ему облегчения.

Например, в работе руководителя это может проявляться постоянным недовольством работой сотрудников, вечными жалобами и претензиями. Сотрудники с таким синдромом будут выражать неудовольствие по любому поводу: переход на другой график работы, смена рабочего места, замена коллеги по проекту и даже повышение по карьере.

Если выделить симптомы синдрома хронического недовольства, то к ним относятся: страдание, разочарование, реактивность, отсутствие надежды и пессимистическое отношение к жизни в целом. Но не классический пессимизм, а нечто близкое к глубокому и упрямому скептицизму, а также неспособность увидеть выход из ситуации, которая возводится в ранг нерешаемой.

Если вы замечаете в себе подобные настроения, не опускайте руки — всегда есть возможности для улучшения ситуации. Предлагаем несколько идей о том, как избавить себя от вечных мыслей "все плохо".

Избавьтесь от иллюзий

Возьмите блокнот, ручку и делайте заметки о своем состоянии в течение дня — записывайте все, что вы делаете и что чувствуете. Продолжайте хотя бы две недели. Потом по своим записям вы сможете увидеть, сколько моментов доставили вам радость, сколько оставили безучастными, а в какие моменты вы проявляли недовольство. Если окажется, что последних много, найдите в себе силы признать наличие проблемы и примите решение начать учиться находить удовольствие в жизни.

Работайте над своими ожиданиями

Речь идет о том, чтобы приблизить ваши ожидания к реальности. Этого можно достичь, если задавать вопросы другим людям, получать подтверждение возникающих идей, просить об обратной связи, получать объективные данные и т. п. Мы впадаем в иллюзорные ожидания, когда позволяем идеалам покорить себя.

Чтобы проанализировать свои ожидания, воспользуйтесь квадрантом, состоящим из четырех равных частей. Анализируйте ожидание с позиций "За", "Против", "Может быть интересно", "Неизвестно". Впишите не менее трех пунктов в каждый сектор квадранта. Это позволит вам увидеть более реальную картину того, о чем вы думаете.

Заставляйте себя

Приходя домой с работы, у нас есть всего пять минут на принятие решения о том, сесть ли на диван перед телевизором или пойти в спортзал. Речь не идет о том, чтобы вы начали ломать себя и наполнять каждый свой час полезными активностями. Но пообещайте себе делать что-то новое, то, что выведет вас из состояния сна, хотя бы раз в неделю. Например, почитайте книгу в течение часа, прогуляйтесь, запишитесь на какие-то новые курсы…

Не торопитесь

Чтобы достичь большой цели, ее нужно разбить на маленькие шаги. Определите свою цель и проанализируйте ее: измерима ли эта цель? можно ли отслеживать промежуточные результаты? важная ли это цель для вас? установили ли вы дедлайн достижения цели? Если на все ответы вы ответили "да", значит, все в порядке.

Следующий этап — разделить путь к цели на маленькие шаги, результаты которых помогут вам поддерживать мотивацию и энтузиазм. Представьте себе лестницу, идущую вверх, на вершине которой находится ваша цель. Каждая ступенька этой лестницы приближает вас к реализации задуманного.

Рассказывайте о том, что с вами происходит

Вряд ли вам захочется обсуждать свое состояние со всем коллективом или компанией друзей. Но если у вас будет один-два человека, с которыми вы сможете обсудить свои цели, результаты, сложности на пути, вам будет гораздо легче преодолеть все ступеньки вашей лестницы к победе.

Мы все хотим проявлять себя в жизни такими, какими мы есть на самом деле. Это позволяет нам чувствовать себя целостными и настоящими. Постоянное недовольство жизнью никогда не принесет счастья. А разве не ощущение счастья есть самой желанной целью каждого человека?!

Фото: Depositphotos