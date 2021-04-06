Вредные привычки: за что себя ругают успешные люди

У всех есть вредные привычки. Даже у тех, кто достиг настоящего успеха в бизнесе. Стив Джобс не очень дружил с гигиеной. Уолт Дисней выкуривал по три пачки сигарет в день, а Майкл Блумберг страдает натриевой зависимостью. Но, несмотря на это, каждый из них пришел к своей вершине.

Нет на земле идеального человека. И самое худшее, что мы можем сделать, — это скрывать свои недостатки (и, в первую очередь, от себя самих). Какими бы странными или разрушительными они ни были, их становится все меньше, когда мы выводим их на свет.

Я слишком много делаю сразу



Нил Патель, основатель Neil Patel

"Я постоянно пытаюсь сделать слишком много и сразу. Раньше я брался за любую идею или проект, который мне нравился. Теперь я больше концентрируюсь. Я до сих пор слишком много делаю, но ловлю себя, прежде чем зайти слишком увлечься. Это моя самая большая слабость".

Я начинаю свой день с электронной почты



Брайан Д. Эванс, основатель Influencive

"Утром первым делом я проверяю электронную почту. Это дает мне возможность быстро реагировать и сосредоточиться на всех списках дел, кроме моих собственных".

Я не всегда нахожусь в моменте "здесь и сейчас"



Карла Тейлор, основатель и директор по счастью Ideavize

"Я быстро двигаюсь и добиваюсь результатов. Но при чрезмерном использовании сильные стороны могут стать слабыми, и слишком часто это заставляет меня упускать настоящий момент и людей, которые находятся рядом со мной. И собственное здоровье".

Я питаюсь работой



Микаэла Алексис, президент Grade A Digital

"Марафон в течение рабочего дня. Я прочитала исследование и знаю, как важно выйти на улицу, сделать перерыв, а затем вернуться к работе. Но у меня постоянно возникает сильное желание не делать этого, особенно в пасмурную погоду. А еще гигантские чашки кофе в 16:00".

Я откладываю дела на потом



Аарон Орендорф, основатель iconiContent

"Одним словом: прокрастинация. Я просто сделаю это завтра — это проклятие моей профессиональной жизни. Точно так же и социальные сети. Так легко сказать себе: это работа. Это личный брендинг. Это продвижение. На самом деле, это просто ерунда, которая не приближает меня к тому, чтобы взяться за самые важные дела".

Я работаю, когда мне это не нужно



Скотт Олдфорд, основатель INFINITUS

"Работаю, когда мне не нужно. Иногда это приводит к тому, что я работаю непродуктивно. Я думаю, многие из нас предполагают, что количество часов, которые мы работаем, эквивалентно нашей продуктивности, но это не так. На самом деле, я бы сказал, чем меньше мы работаем, тем больше делаем".

Меня отвлекают показатели



Джордан Харбингер, ведущий шоу Jordan Harbinger

"Несмотря на более чем десятилетние исследования о том, что показатели не работают, я не могу на них не обращать внимания. Я трачу слишком много времени, проверяя ежедневные загрузки моего подкаста, когда это число совершенно не имеет отношения к долгосрочному успеху шоу".

Я погружаюсь в электронную почту



Натан Чан, генеральный директор Foundr Magazine

"Первое, что я делаю каждое утро после сна — проверяю электронную почту. Я могу погрузиться в нее на 15–20 минут, прежде чем сделаю что-то очень важное для бизнеса".

Я пристрастился к телевидению



Леонард Ким, управляющий партнер Influencetree

"У меня зависимость от телевидения. Закончив работу и выполнив все свои обязанности, я ложусь в кровать и смотрю телевизор. Для меня это лучший способ выключить мозг и перестать думать о работе. Но иногда это смертельно опасно. Например, когда я начинаю смотреть первую серию нового сериала. Тогда я могу потратить целые выходные на просмотр фильма, вместо того, чтобы выходить на улицу, разговаривать с моими друзьями и коллегами".

Я изолируюсь



Улисес Осуна, основатель Influencer Press

"Я не обращаю внимания на окружающих меня людей. Большую часть времени мне нравится быть одному и изолироваться в своей комнате или где-нибудь подальше от всех, чтобы я мог работать. Как будто я одержим. Это и хорошо, и плохо. Когда мое поведение приносит людям боль, это плохо".

Я слишком много говорю "да"

Тревор Маух, генеральный директор Carrot

"Я говорю "да" слишком многому. Я люблю идеи, мне нравится видение, и мне нравится стратегия. Мне действительно легко прийти в восторг и сказать "да" всему, что мне кажется крутым. Кроме того, мне очень нравится служить людям, и иногда подсознательно я чувствую, что если не скажу "да", то это плохо скажется на другом человеке".

Я выбираю мелкие задачи



Бенджи Хьям, соучредитель Grow and Convert

"Откладывать большие проекты, выполняя более мелкие и простые задачи. Например, если мне нужно что-то написать, я постараюсь выполнить все остальное, и только потом приступлю к написанию того, что нужно".

Я постоянно проверяю телефон



Уильям Харрис, генеральный директор Elumynt

"Я проверяю свой телефон, как только утром открываю глаза. Это ужасная привычка, от которой я пытаюсь избавиться, но у меня есть клиенты в Австралии и Израиле, которые могут написать мне письма, пока я сплю, и я хочу узнать, есть ли что-нибудь срочное. Однако это не лучший способ начинать утро".

Я отвлекаюсь



Мэттью Сперр, главный операционный директор и соучредитель Quuu

"Когда я проверяю свои KPI за день, я вижу, что отвлекаюсь каждые 15 минут. Это происходит почти подсознательно".

Я сомневаюсь в решениях



Брэд Смит, основатель Codeless

"Предприниматели должны принимать по 100 решений каждый день. А постоянный возврат к анализу предыдущих решений только забирает время и усиливает беспокойство, которое мешает сосредоточиться на самом важном: привлечении следующего клиента или запуске следующего проекта".

Я пристрастился к играм



Джейкоб МакМиллен, копирайтер и контент-стратег JacobMcMillen

"Я фанат игр, и в мире жестких дедлайнов, я трачу на игры по три часа в день за счет сна и спорта. Это неправильно, но мне еще предстоит избавиться от этой привычки".

Я работаю в многозадачном режиме



Томас Лауринавичюс, предприниматель и блогер Tomas Laurinavicius

"Худшая привычка, которую я выработал за эти годы, — делать несколько дел одновременно. Это не только убивает продуктивность, но и создает хаос, замедляет процесс, дает посредственные результаты и в конечном итоге приводит к выгоранию".

Меня отвлекают электронные письма



Талия Вольф, основатель и главный оптимизатор Getuplift

"Каждый раз, когда я получаю электронное письмо, я полностью забываю, чем я занималась или над чем работала, и сразу же отвлекаюсь. Вместо того, чтобы устанавливать определенное время для ответов на электронные письма каждый день, я теряю концентрацию и перескакиваю от одного дела к другому".

Я никогда не бываю доволен



Йоханнес Чех, специалист по повышению ценности в Strength and Balance

"Моя плохая привычка состоит в том, что я всегда стремлюсь полностью раскрыть потенциал проекта, и продолжаю его оптимизировать даже тогда, когда это уже не нужно. Я только учусь довольствоваться 95% вместо 150%".

Я забываю быть благодарным



Джереми Миллер, директор по маркетингу JR Miller Group

"Не записывать все прекрасное о жизни в дневник благодарности — это моя плохая привычка. Мне легко настолько увлечься происходящим, что я теряю из виду хорошее в жизни и, в конечном итоге, теряю мое эмоциональное благополучие. Но если я буду записывать все замечательные вещи, я быстро пойму, что у меня нет причин жаловаться".

Я работаю, пока смотрю телевизор



Росс Симмондс, основатель GetCrate и Hustle & Grind

"Я работаю и смотрю телевизор. Во время сезона НФЛ у меня есть плохая привычка работать перед телевизором, пока идут игры. На самом деле, я не работаю, хотя передо мной и стоит ноутбук. Это бессмысленное занятие".

У меня всегда открыт Gmail



Джейсон Кви, основатель The Storyteller Marketing

"Многие сайты по повышению продуктивности советуют не проверять электронную почту с утра. Суть в том, что проверяя электронную почту, вы позволяете приоритетам других людей превалировать над вашими собственными. Может быть, это потому, что у меня есть связи по всему миру, но лично я не могу удержаться от открытия вкладки Gmail".

С вредными привычками можно справиться только тогда, когда вы признаете их наличие. Посмотрите на себя объективно и признайте то, что считаете неправильным в своей жизни. После этого вам будет гораздо легче изменить ситуацию и развить те привычки, которые приблизят вас к вашим целям.