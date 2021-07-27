Утренние привычки успешных людей, которые помогают им поддерживать баланс

Утренние ритуалы — это то, что задает тон на весь день. Если мы будем начинать утро с напряжения, расфокусированности и непродуктивности, скорее всего, так же проведем и весь день. При этом верно и обратное: фокус на главном, заряд энергии и активность закладывают продуктивную основу на следующие 15–17 часов.

Люди, которые достигли успеха, знают ценность утренних ритуалов. Конечно, мы не предлагаем подражать каждому из них. Просто выберите тот ритуал, который подходит вам, или придумайте свой. Важно, чтобы вы вдохновлялись им и получали нужный заряд энергии для собственных достижений.

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Холодный душ



Тони Роббинс, известный коуч, спикер, тренер, каждое утро ныряет в бассейн с холодной водой (температура воды — 13 градусов). Он говорит: "Я делаю это, потому что нет ничего лучше, чем резкое изменение температуры, для настройки организма. Каждый орган, каждый нерв в моем теле горит".

Конечно, не всем доступен бассейн с холодной водой, но подобный эффект можно достичь, принимая холодный душ. Первые несколько секунд покажутся жуткими, но потом появятся невероятные ощущения, и вы почувствуете прилив сил и хорошего настроения.

Аффирмации



Мухаммед Али когда-то сказал: "Повторение аффирмаций ведет к вере. Когда вера перерастает в глубокую убежденность, начинают происходить изменения".

Аффирмации — это цитаты, фразы и другие утверждения, о которых вы хотите напомнить себе. Повторяя их каждое утро, вы настраиваете свой ум на успех. Со временем, при частом повторении, эти напоминания превращаются в убеждения, а убеждения влияют на ваши мысли и действия.

Общение с близкими



Для многих успешных людей личные отношения являются одним из главных приоритетов. Они всегда утром выделяют время, чтобы пообщаться со своими близкими. Паял Кадакия, основатель и генеральный директор ClassPass, говорит: "Я недавно вышла замуж, и мы с мужем стараемся болтать каждое утро, особенно когда я в поездках. Это меня успокаивает и гарантирует, что я начну свой день с позитивной ноты".

Если вы одиноки и у вас нет детей, отправьте приятное сообщение одному из своих друзей или членов семьи! Так вы начнете свой день в хорошем настроении.

Без гаджетов



Как сказала писательница Арианна Хаффингтон: "Большая часть моего утреннего ритуала связана с тем, чего я не делаю: когда я просыпаюсь, я не начинаю день с того, что смотрю в смартфон. Вместо этого, проснувшись, я беру минуту, чтобы глубоко вздохнуть, высказать благодарность и установить свое намерение на день".

Не включаясь сразу в цифровой мир, вы можете утром сосредоточиться на собственных целях и самосовершенствовании, вместо того чтобы вынужденно реагировать на запросы и сообщения других людей с самого начала своего дня.

Спорт



Ричард Брэнсон, Шерил Сэндберг и Марк Цукерберг отдают предпочтение утреннему фитнесу. Ричард Брэнсон сказал: "Независимо от того, в какой точке мира я нахожусь, я обычно стараюсь просыпаться около 5 часов утра. Встав рано, я могу заниматься спортом и проводить время с семьей, что заряжает меня позитивом перед тем, как я начну заниматься деловыми вопросами".

Согласно исследованиям, люди, которые регулярно занимаются спортом, более счастливы и продуктивны.

Намерения

Каждое утро Бенджамин Франклин просыпался в 5 часов утра и спрашивал себя: "Что хорошего я буду делать в этот день?" Стив Джобс спрашивал себя каждое утро: "Если бы сегодня был последний день в моей жизни, был бы я доволен тем, что собираюсь сделать сегодня?"

Успешные люди четко понимают свои намерения на день. Таким образом они добиваются значительного прогресса в достижении своих целей. Однако большинство людей начинают день без четкого плана или намерения, что делает их склонными отвлекаться и тратить время впустую.

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Книги



Дженни Блейк, автор книги Pivot, сказала: "Я люблю читать научно-популярные книги при зажженной свече в течение одного или двух часов до восхода солнца. После этого я медитирую 30-45 минут перед началом дня".

Каждая книга, которую вы читаете, дает вам много уроков и идей, которые делают вас более квалифицированным и интеллектуальным человеком. А когда вы начинаете свой день с чтения научно-популярной литературы, вы подпитываете свой разум высококачественным контентом, который приводит к новым идеям, открытиям и более высокой мотивации, которая приносит вам пользу в течение остальной части дня.

Уоррен Баффет когда-то сказал: "Читайте по 500 страниц каждый день. Так работают знания. Они накапливаются, как сложные проценты. Все вы можете это сделать, но я гарантирую, что не многие из вас сделают это".

Приоритеты



Джина Трапани, редактор-основатель Lifehacker.com, сказала: "Утром ваш разум ясный, в офисе тихо, и вас еще не втянули в шесть разных направлений. Это ваша единственная возможность расставить приоритеты в том, что для вас наиболее важно, до того, как ваш телефон начнет звонить, а почтовый ящик переполнится письмами. Выполнив какой-то важный пункт списка с самого утра, вы получите дополнительный импульс и почувствуете, что уже много сделали. А еще нет даже 10 утра".

Продуктивность заключается не в том, чтобы быть занятым и делать много вещей. Скорее, речь идет о постоянной концентрации внимания на самых важных задачах, которые приносят наибольшую пользу вам или вашему бизнесу.

Помните, хорошее утро задает тон продуктивному и успешному дню. Именно поэтому почти все успешные люди создают утренние ритуалы. Может, и вам пришло время попробовать это делать?