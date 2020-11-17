Ничего лишнего: принципы проведения успешных презентаций

Часто люди, которые уже известны и вызывают восхищение многих, все время ищут возможности усовершенствовать свои навыки. Психологи говорят, что это можно объяснить феноменом, называемым эффектом Даннинга-Крюгера.

Проще говоря, люди, которые посредственны в определенных вещах, часто думают, что они лучше, чем есть на самом деле, и поэтому не могут расти и совершенствоваться. А те, кто по-настоящему велик в своем деле, осознают свои слабости и стремятся стать лучше.

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Какими же принципами создания и проведения презентаций пользуются выдающиеся ораторы?

Меньше слайдов и меньше слов

McKinsey — одна из самых серьезных консалтинговых компаний в мире. В компании заметили, что новые сотрудники, получившие недавно MBA, часто пытаются поразить клиентов своими знаниями — и сначала они делают это, создавая огромные презентации в PowerPoint. Однако они очень быстро понимают, что меньше значит лучше. Один из партнеров McKinsey рекомендует новым консультантам заменять каждые 20 слайдов их презентации только на два слайда.

Великие ораторы еще и отличные редакторы. Неслучайно самые запомнившиеся речи в истории — одни из самых коротких. Геттисбергское обращение состоит из 272 слов, инаугурационная речь Джона Ф. Кеннеди длилась менее 15 минут, а Декларация независимости гарантирует три неотъемлемых права, а не 22.

Ключевой вывод: уменьшите беспорядок там, где это возможно.

Никаких маркированных списков

Маркированные списки — наименее эффективный способ донести свою точку зрения. Возьмем, к примеру, Стива Джобса, который считался одним из самых выдающихся ораторов своего времени. Он редко показывал слайды, на которых были текст и списки. Вместо этого он использовал фотографии и текст.

Эксперименты с памятью и общением показывают, что информация, представленная в картинках и изображениях, запоминается с большей вероятностью, чем только текст. Ученые называют это "иллюстрированное превосходство". По словам молекулярного биолога Джона Медина, наша способность запоминать изображения — одна из наших самых сильных сторон. "Послушайте текст, и через три дня вы вспомните только 10% информации. Добавьте картинку, и вы запомните 65%".

Ключевой вывод: дополняйте текст на слайдах фотографиями, видео и изображениями.

Постоянная работа над голосом и речью

Ораторы, которые меняют темп, высоту и громкость голоса, более эффективны, согласно исследованию профессора маркетинга Wharton Джона Бергера. В исследовании говорится, что эффективные ораторы изменяют свой голос и тем самым становятся более уверенными в своих аргументах. Например, они повышают голос, когда подчеркивают ключевое сообщение, или делают паузу после того, как озвучили важный момент.

Проще говоря, если вы увеличиваете и уменьшаете громкость своего голоса и чередуете высокий и низкий тон при передаче ключевых сообщений, ваша презентация окажет большее влияние, будет более убедительной и весомой.

Ключевой вывод: не стоит недооценивать силу своего голоса и использовать его, чтобы произвести положительное впечатление на аудиторию.

Создание wow-моментов

Люди не запоминают каждый слайд и каждое слово презентации. Они помнят моменты такого рода, как Билл Гейтс продемонстрировал в 2009 году в своем выступлении на TED. Выступая с презентацией об усилиях Фонда Билла и Мелинды Гейтс по сокращению распространения малярии, Гейтс заявил: "Малярия, конечно же, передается комарами. Я принес сюда немного, чтобы вы могли это испытать". Сказав эти слова, он вышел в центр сцены и открыл крышку маленькой баночки с незараженными комарами. А потом сказал: "Мы позволим им немного побродить по аудитории".

Этот момент захватил все внимание слушателей, потому что был абсолютно неожиданным. Аудитория ожидала стандартной презентации PowerPoint с графиками и данными. Но вместо этого они получили интуитивное введение в тему и захватывающий опыт, который сыграл на их эмоциях.

Неожиданные моменты привлекают внимание аудитории, потому что человеческий мозг быстро устает. Нейробиолог А.К. Прадипа говорит: "Распознавание нового и неожиданного — это природный инструмент выживания, общий для всех людей. Наш мозг приучен искать что-то яркое и новое, что-то выделяющееся, что-то, что выглядит восхитительно".

Ключевой вывод: дайте своей аудитории что-то, что их удивит.

Постоянная практика

Большинство тех, кто готовится к презентации, не уделяют должного внимания репетициям. Конечно, они просматривают слайды заранее, но не утруждают себя часами осознанной практики, которая поможет им засиять на сцене.

Малкольм Гладуэлл, канадский журналист и автор нескольких бестселлеров, ввел когда-то "правило 10 000 часов". Он написал, что 20 часов практики каждую неделю в течение 10 лет могут сделать любого человека мастером в своей области. Конечно, у вас нет 10 000 часов, чтобы подготовиться к следующему выступлению. Но, без всякого сомнения, у вас есть возможность каждую неделю оттачивать свое умение, чтобы стать мастером. Великие ораторы точно находят это время, вы думаете у них в сутках больше часов, чем у вас?

Взять, к примеру, Мартина Лютера Кинга-младшего. Его самые известные выступления были произнесены после многих лет практики — и именно этот уровень мастерства дал Кингу осознанность и гибкость, позволяющую применять продвинутую технику разговора: импровизацию. Кинг импровизировал в выступлении, которая сейчас известно как "У меня есть мечта", произнесенная на ступенях Мемориала Линкольна. Когда он сказал свои первые слова, журналисты, присутствовавшие на мероприятии, растерялись — этого не было в официально разосланном тексте выступления. Но Кинг считал настроение аудитории и говорил то, что было лучшим в тот момент.

По некоторой информации считается, что Кинг за свою жизнь произнес 2500 речей. Если мы предположим, что на написание и репетиции уходило по два часа (а во многих случаях он тратил, наверняка, гораздо больше времени), мы получим результат в 5000 часов практики. Но это речи. Здесь не учитываются дебаты и сотни проповедей. Так что можно сказать, что к августе 1963 года, когда была произнесена речь "У меня есть мечта", Кинг отработал свои 10 000 часов практики.

Ключевой вывод: уделяйте время тому, чтобы стать лучше.

Никогда не недооценивайте силу великого ораторства. Это может помочь вам получить работу своей мечты, привлечь инвесторов, которые поддержат вашу идею, или поднять свой статус в вашей компании. Практикуйтесь и выделяйтесь тем, что умеете делать что-то великое по-настоящему.