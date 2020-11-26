Не по шаблону: как написать "убийственное" сопроводительное письмо

Если вы введете в поиск Google запрос "шаблон сопроводительного письма", вы получите десятки тысяч ссылок. Проблема в том, что этим методом пользуются еще миллионы людей. И, если вы сделаете так же — затеряетесь в череде других кандидатов, которые ежедневно присылают свои резюме рекрутерам.

Специалисты по найму в компаниях получают ежедневно десятки резюме с сопроводительными письмами. Они просто физически не могут внимательно изучить каждое из них. Единственный способ привлечь внимание к своей кандидатуре — написать сопроводительное письмо, которое с первых фраз зацепит адресата. Ваша задача — не писать то, что пишут все остальные, а выделиться на фоне большинства.

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Сделайте письмо личным

Пишите так, как будто вы знаете человека, который будет читать ваше письмо. Постарайтесь найти профиль менеджера по найму или вашего потенциального руководителя в LinkedIn. Это не очень сложно сделать. Если вы знаете название компании и должность вашего потенциального руководителя, вы без труда найдете его или ее профиль. После этого начинайте писать:

- Обращайтесь по имени.

- Отметьте одно качество или событие, общее для вашей карьеры и карьеры вашего потенциального руководителя.

- Укажите один навык, которому, по вашему мнению, вы могли бы у него научиться.

Теперь ваше сопроводительное письмо адресовано конкретному человеку и носит исключительно личный характер. Это отличный первый шаг.

Если можете, поищите на новостных сайтах потенциальные болевые точки для компании-работодателя. Продумайте, как на своей позиции вы могли бы повлиять на решение этих проблем — кратко опишите свои предложения. Это может повысить интерес к вашей кандидатуре.

Расскажите свою историю

Ничто так не вызывает интерес у других людей, как истории. Несколько советов:

- Используйте подход перевернутой пирамиды и ставьте на первое место самую важную информацию.

- Помните о том, что с каждым следующим словом желание менеджера по найму продолжать чтение снижаются. Это доказано исследование.

Хорошее вступление может выглядеть примерно так:

Здравствуйте, господин Квитко,

Я знаю, что вы какое-то время работали гидом на речном трамвайчике, когда вам было 20 лет. Я тоже в течение трех лет занимался тем же, и один инцидент, произошедший во время корпоративного мероприятия, перевернул мой взгляд на то, какой должна быть моя карьера.

С большой вероятностью господин Квитко продолжит читать ваше письмо. История его зацепила.

Укрепите свою связь с компанией

Здесь в игру вступает ваше исследование (LinkedIn и другие). Вам необходимо объяснить, почему для вас важна работа в этой конкретной компании, а не только сама концепция работы. Цель — сформировать эмоциональную привязанность на основе проведенного вами исследования. Например:

Здравствуйте, господин Колесник,

Мой отец большую часть жизни работал в семейном бизнесе, поэтому я направил свои поиски именно в этом направлении. Я узнал, сколько наград получила ваша команда, в том числе как лучшая компания 2019 года в области маркетинга, и решил дополнительно исследовать культуру вашей компании. Она потрясающая, особенно та часть, которая касается системности работы подразделений и проведения "дней семьи". Я давно искал человека, на которого могу равняться в своей карьере, и ваш подход мне кажется замечательным. Я хотел бы рассказать вам, почему я являюсь лучшим кандидатом на вакантную позицию.

Этот текст раскрывает одну из ваших сторон, показывает, что вы заботитесь о компании, и играет на эго тех, кто уже в ней работает. Это тройная победа!

Сосредоточьтесь только на трех моментах

Когда только появился iPhone, в нем было более 200 функций. На пресс-конференции Стив Джобс мог бы рассказать о всех, но это бы заняло несколько дней, поэтому он остановился только на семи основных функциях, которые должны были запомнить присутствующие и потенциальные покупатели.

Для сопроводительного письма вам не нужно даже семи элементов, достаточно будет трех. Это может выглядеть примерно так:

Я считаю, что могу повысить ценность этой позиции тремя способами, а именно: расширенный анализ данных, передача и представление этих данных высшему руководству, а также участие в управлении проектами на начальном этапе, в частности преобразование выводов в план конкретных действий. Я работаю в области контекста данных шесть лет, и некоторые из моих крупнейших проектов включают…

Текст письма вы продолжите, но важно то, что вы конкретно определили свою добавленную стоимость. Далее следует опыт, подчеркивающий эти преимущества.

Итак, оптимальный формат сопроводительного письма должен включать:

- Эмоции

- Историю

- Личный контекст

- Фундаментальные исследования

- Определение вашей добавленной стоимости

- Дружелюбный тон

Немного о внешнем виде

Сделайте письмо удобным для чтения. Используйте стандартные шрифты (Arial, Courier New, Times New Roman) и размеры (обычно 12–14). Установите стандартные поля. Пишите не более одной страницы и сохраните в формате PDF (так же, как ваше резюме). Файлы MS Word могут выглядеть по-разному на разных устройствах и не всегда их внешний вид остается привлекательным и удобным для чтения.

Также убедитесь в том, что в названии файла четко указано, что это сопроводительное письмо. Старайтесь всегда делать так, чтобы рекрутер мгновенно понимал, что вы хотите сказать.

Обязательно проверьте грамматику, орфографию и пунктуацию. Избегайте опечаток и повторяющихся предложений. Письмо с ошибками, особенно в имени рекрутера или названии компании, отбросят сразу же.

Ваше сопроводительное письмо — это не столько лучший шаблон, сколько история, которую вы рассказываете. Эта история поможет вам продвинуться в этапах найма и попасть на личное собеседование в компании.