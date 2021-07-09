Как научиться получать удовольствие от занятий спортом

Многие из нас не занимаются спортом, жалуясь на то, что для этого недостаточно времени. На самом деле мы врем сами себе. Настоящая причина в том, что мы просто не получаем удовольствия от тренировок, а значит, они не являются нашим приоритетом.

Посещение тренажерного зала, бег и большинство видов физической активности кажутся нам скучными и неприятными занятиями по сравнению с большинством других способов, которыми можно заполнить свое время. Но если посмотреть на всю эту картину иначе, можно прийти к постоянным тренировкам и при этом наслаждаться занятиями спортом. Вопрос только в том, как посмотреть на ситуацию иначе.

Предлагаем 13 простых рекомендаций, которые помогут сделать физическую активность такой, что вы по-настоящему захотите ей заниматься:

1. Измените свое мышление — сделайте упражнения своей привычкой. Если у вас это получится, отказаться от них будет гораздо сложнее.

2. Попросите кого-нибудь пойти с вами в спортзал. Выберите того, кто заботится о своем здоровье. Вы получаете сразу два бонуса. Первый — общение друг с другом в процессе тренировок или в перерывах между подходами. Второй — дополнительная мотивация на случай, если ваш порыв пойти на тренировку немного ослабнет.

3. Определите свой уровень сложности. Выходите и бегите или идите в спортзал просто походить между тренажерами — плохие способы начать тренироваться. В первом случае — слишком завышенная планка, во втором — слишком заниженная. Ваша цель — установить сложный для себя, но не перегруженный распорядок тренировки. Ставьте перед собой вызовы, но не делайте занятия спортом наказанием. Получайте удовольствие.

4. Правильно ставьте цели. Не устанавливайте цель в сброшенных килограммах или наборе мышечной массы. Определите для себя рекорды в подходах, расстоянии, количестве упражнений, к которым вы будете идти. Фитнес-цели превращают занятия в спортзале в игру, в которой вы стремитесь побить свой предыдущий рекорд.

5. Перестаньте себя сравнивать. С большой вероятностью вы будете не самым стройным и не самым накачанным человеком в спортзале. Скорее всего, возле вас будут пробегать люди, которые давно занимаются бегом. Забудьте о том, чтобы сравнивать себя с кем-то. Ваша задача привыкнуть получать удовольствие от физических активностей и сравнивать себя только с собой (см. п. 4).

6. Экспериментируйте. Не придерживайтесь одного и того же распорядка. Пробуйте разные занятия, разные упражнения. Если вам не нравится поднимать тяжести или бегать, займитесь боевыми искусствами или танцами. Ищите то, что будет приносить вам удовольствие и станет для вас источником дополнительной энергии.

7. Слушайте музыку. Любимые композиции, звучащие в наушниках, вдвое увеличат удовольствие от любой физической активности.

8. Делайте тренировки короткими. Нет времени или энтузиазма заниматься целый час? Ограничьтесь 20-30 минутами. Короткие тренировки могут быть лучше, чем длинные, если их интенсивность выше. Мало того, вы будете развивать свою способность к концентрации.

9. Превратите тренировку в игру. Становится скучно, если каждую тренировку выполнять один и тот же комплекс упражнений. Придумайте с напарником разные тренировочные задачи, которые добавят разнообразия. Например, тренировка, которая включает разные типы отжиманий или приседания и игру в карты. Поищите в сети и журналах другие примеры подобных игр.

10. Награждайте себя за регулярные занятия. Некоторые считают, что достойны награды только тогда, когда сбросили нужный вес или набрали массу. Это не так. Сбросить или набрать вес можно разными, не всегда здоровыми способами. Награда за регулярные тренировки — это награда за вашу приверженность здоровью.

11. Используйте упражнения для снятия стресса. Есть люди, которые ходят в спортзал не потому, что тренировка должна быть по расписанию, а для снятия стресса. Если вы привыкнете делать так же, вы получите еще одну выгоду от занятий — расслабление и избавление от негативных эмоций. Тогда вместо того, чтобы избегать тренажерного зала из-за напряженного дня, вы будете туда стремиться с удвоенной силой.

12. Фиксируйте разные изменения. Здесь снова не о потере веса или наборе массы. Замечайте то, как изменилась ваша сила, выносливость и гибкость. Гордитесь своими достижениями.

13. Найдите время. У всех есть время заниматься спортом. Конечно, только тогда, когда это является определенным жизненным приоритетом. Найдите сорок минут в распорядке своего дня и возьмите на себя обязательство. Вставайте пораньше или занимайтесь во время обеденного перерыва. Как только вы найдете время и сделаете это привычкой, вы по-настоящему захотите заниматься спортом, а не просто почувствуете, что должны это делать.