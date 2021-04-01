День дурака: первоапрельские шутки, которые развеселят весь офис

Время, которое мы проводим на работе, чаще всего связано с серьезными вопросами и обсуждениями важных тем. В офисе, порой, так не хватает легкого общения и шуток. Почему бы сегодня не разрядить обстановку? Тем более, повод есть.

Главное, помните, что шутки на работе должны быть уместными и безобидными. Мы сделали подборку веселых офисных розыгрышей, которые можно организовать быстро и легко.

Сюрприз к обеду

Купите в ближайшей кондитерской пирожные в фирменной коробке. Переложите сладости в любую другую упаковку, а коробку наполните разными овощами (редис, кусочки брокколи или цветной капусты, морковка и т.п.) и оставьте на столе в офисной столовой. А потом просто наблюдайте за реакцией коллег, когда они откроют коробку.

Чтобы продлить веселье, упаковку с пирожными подпишите "С 1 Апреля!" и тоже оставьте на видном месте. Интересно, кто наберется смелости ее открыть?!

А, поговорить!

На офисном принтере или копировальном аппарате, которым пользуется большинство сотрудников, приклейте записку с надписью: "Система модернизирована. Управление принтером производится с помощью голосовых команд". Затем развлекайтесь, наблюдая (и слушая), как коллеги безуспешно тестируют "новую" технологию.

Мышеловка

Заклейте датчик компьютерной мыши небольшим стикером с шуточной надписью. И наблюдайте, сколько времени понадобиться коллеге, чтобы разобраться, в чем проблема.

"Испорченная" клавиатура

Здесь нужно немного подготовиться. Возьмите лист вощеной бумаги и клей ПВА. Вылейте побольше клея на бумагу и дайте ему застыть. После этого обрежьте лишнюю бумагу и положите клей на клавиатуру. Он будет выглядеть как пролитое молоко. Для увеличения эффекта поставьте рядом с клавиатурой пакет молока.

Назад в детство

Возьмите побольше цветных карандашей и фломастеров. И постепенно заменяйте на них рабочую канцелярию коллег, пока не замените все. Лучше не делать этого с большим количеством коллег, чтобы потом не тратить много времени на сортировку собранных ручек и карандашей.

Перевернутый экран

Устройте коллеге небольшую встряску. Переверните экран его компьютера, пока он выходит за кофе. Это сделать очень просто — одновременно нажмите на клавиши CTRL + ALT + стрелка вниз (поворот на 180 градусов) или CTRL + ALT + стрелка вверх (переворот на исходную позицию). Если нажимать, соответственно, CTRL + ALT + стрелки вправо и влево, экран будет поворачиваться на 90 градусов.

Абракадабра

Переставьте несколько клавиш на клавиатуре коллеги. Все, что вам нужно для этого — это нож для писем или отвертка. Наблюдайте, как коллега усиленно пытается понять, откуда в словах появляются опечатки. Эта шутка не получится, если ваш коллега владеет методом слепой печати.