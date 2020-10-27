Без микробов: 13 ошибок в использовании дезинфектора, которые совершают многие из нас

Уже больше полугода мы все пользуемся дезинфицирующими средствами для рук, зная, что они могут помочь избавиться от микробов. Однако многие из нас делают это с серьезными ошибками, чем значительно снижают эффективность обработки.

Рассказываем об основных ошибках, которые совершает большинство людей.

Ошибка 1. Использовать неправильное дезинфицирующее средство.

Не все дезинфицирующие средства для рук одинаковы. Наиболее эффективны те, которые содержат не менее 60% этилового спирта или 70% изопропилового спирта", поскольку они лучше всего уничтожают микробы.

Всегда читайте состав средства — оно должно иметь не только антибактерицидные, но и антивирусные свойства. Избегайте тех средств, в состав которых входит метанол — он может быть токсичным при впитывании в кожу.

Ошибка 2. Использовать средство недостаточно долго.

Пожалуй, все уже знают, что мыть руки нужно не менее 20 секунд. То же самое правило работает и в случае использования дезинфицирующего средства для рук. Его нужно втирать в кожу 20-30 секунд до полного впитывания.

Ошибка 3. Использовать слишком мало средства.

Если вы наносите на руки недостаточное количество дезинфицирующего средства, это может повлиять на качество очистки. Когда вы используете средство без распылителя, выдавливайте объем, размером с 25-копеечную монету. При использовании средств с распылителем — полностью надавливайте на кнопку при распылении на каждую руку.

Ошибка 4. Очищать руки не полностью.

Даже если вы прикоснулись к чему-то всего кончиком пальца, обработать нужно всю поверхность рук. Например, вы берете ручку и подписываете квитанцию или чек. Не распыляйте средство только на пальцы, которыми держали ручку — обработайте обе руки полностью, и не забудьте о ногтях. Чтобы обработать ногти, нужно "почесать" ладони, на которых нанесено дезинфицирующее средство.

Ошибка 5. Хранить неправильно.

Температура хранения дезинфицирующего средства должна быть указана на упаковке и необходимо придерживаться рекомендации производителя. Неправильное хранение может повлиять на эффективность обработки.

Ошибка 6. Не дезинфицировать руки перед едой.

Очень важно дезинфицировать руки как можно чаще. Эмпирическое правило Глатта гласит: если вы собираетесь поднести руки ко рту, будьте осторожны и продезинфицируйте снова. Прежде чем приступить к еде, подумайте, к чему вы только что прикасались, хотите ли вы поднести руки ко рту. Нет? Тогда помойте и продезинфицируйте их еще раз.

Ошибка 7. Не соблюдать осторожность при использовании свечей, зажигалок и т.д.

Дезинфицирующие средства производятся на спиртовой основе, а значит они легко воспламеняются. Уже был не один случай получения ожогов. После использования дезинфицирующего средства подождите некоторое время, чтобы спирт испарился. Желательно избегать открытого огня в течение как минимум 30 минут после нанесения.

Ошибка 8. Дезинфицировать грязные руки.

Если вы запачкали руки грязью или жиром дезинфицирующее средство не окажет нужного эффекта, поскольку у него не будет достаточного контакта с кожей. Это может привести к тому, что вы почувствуете себя защищенным, хотя на самом деле это не так. Грязные руки сначала нужно вымыть с мылом и только после этого наносить средство. Вода с мылом хорошо убирает микробы с поверхности кожи, а трение, возникающее в процессе вытирания рук бумажным полотенцем помогает удалять с кожи патогены. Использование дезинфицирующего средства не дает такой эффект.

Ошибка 9. Не дожидаться высыхания средства.

Важно не вытирать руки до того, как дезинфектор высохнет естественно. Попытка ускорить процесс сушки с помощью полотенца ограничит эффективность средства, поскольку вы удалите его до того, как оно успеет выполнить свою работу.

Ошибка 10. Использовать слишком много средства.

Большое количество дезинфектора не скажется на эффективности его действия, но может привести к тому, что кожа рук потрескается. Дезинфицирующие средства для рук убивают не только вредные, но и полезные бактерии, что может вызывать раздражение кожи. Желательно, хотя бы пару раз в день увлажнять руки кремом. Но если вы замечаете, что раздражение кожи увеличивается, не уменьшайте количество используемого дезинфектора, а замените его на другой.

Ошибка 11. Использовать дезинфектор собственного производства.

В начале пандемии люди панически скупали дезинфекторы в магазинах и аптеках, а те, кто не смог купить достаточно, решили создать собственные средства. Эксперты не рекомендуют пользоваться такими жидкостями, поскольку нет гарантии того, что они действительно убивают микробов с нужной эффективностью.

Ошибка 12. Не дезинфицировать предметы, к которым вы часто прикасаетесь.

Многие из нас дезинфицируют руки, но забывают это сделать с банковскими картами, ключами и телефонами. А ведь к этим вещам мы прикасаемся постоянно. Эксперты рекомендуют наносить дезинфекторы на любые предметы, которые вы носите с собой.

Ошибка 13. Не проверять срок годности.

Активные ингредиенты в дезинфицирующем средстве для рук со временем разлагаются. Если вы решите использовать продукт с истекшим сроком годности, скорее всего он будет неэффективен. Конечно, это лучше, чем ничего, но постарайтесь приобрести новое средство как только у вас будет возможность.